Jordan Lefort, joueur du SCO Angers
Jordan Lefort, joueur du SCO Angers (@AngersSCO)

Angers veut défier l'OL "avec les meilleures idées possibles"

  • par Antoine Lio

    • Vendredi soir, Jordan Lefort (Angers) tentera de stabiliser sa ligne défensive contre les offensives lyonnaises.

    Et si Angers surprenait l'OL dans son écrin vendredi soir (20 h 45) ? En tout cas, il fera forcément valoir ses atouts pour embêter les hommes de Paulo Fonseca dans un Parc OL qui saluera la carrière de Samuel Umtiti. Face aux Angevins, le technicien portugais s'attend d'ailleurs à un bloc bas mené par des adversaires "de qualité". En milieu de semaine, le défenseur d'Angers, Jordan Lefort, reconnaissait la supériorité lyonnaise. Lui qui tentera tout de même de ramener quelque chose en Maine-et-Loire avec ses coéquipiers… Ce qui n'arrangerait pas forcément les affaires de l'OL, à quelques jours de la Ligue Europa.

    "On s'attend à un match contre une grande équipe."

    Avec un groupe qui a conservé "un bon noyau", les Scoïstes pourraient bien mettre en lumière leur automatisme. Une formation, notamment performante dans les transitions offensives, comme le confiait l'entraîneur lyonnais mercredi. En tout cas, Jordan Lefort "s'attend à un match contre une grande équipe de notre championnat."

    "Comme d'habitude, on va y aller avec nos armes, nos idées comme on l'a déjà très bien fait contre le PSG et Rennes", a-t-il poursuivi. Ce sera encore un autre type de match, donc on travaille sur cette courte semaine pour y aller avec les meilleures idées possibles." Aux Rhodaniens de juguler les plans d'Angers ce vendredi et de faire le métier comme cela a déjà pu être le cas dans le passé.

