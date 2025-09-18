Actualités
Ainsley Maitland-Niles (OL), face à El Melali (Angers)
Ainsley Maitland-Niles (OL), face à El Melali (Angers) (Photo by Damien Meyer / AFP)

Entre l'OL et Angers, pas vraiment de combat

  • par Antoine Lio

    • Ce vendredi (20 h 45), l'OL accueille le SCO d'Angers à l'orée de la cinquième journée de Ligue 1. Un duel à remporter pour se relancer.

    C'est le genre de rencontre qu'il faut gagner. Celle qui permet de ne pas traîner au classement. Après son premier revers au Roazhon Park dimanche dernier, l'OL aura à cœur de renouer avec le succès chez lui. Face à Angers, la victoire ne devra être qu'une formalité pour figurer en haut du tableau. Surtout après un début d'exercice en déclin pour les Angevins. Une victoire, une défaite et deux matchs nuls (12ᵉ, 5 pts).

    Invaincu depuis 2015 à domicile contre le SCO

    Sans vraiment beaucoup de surprise, les Rhodaniens sont bien au-dessus de leur adversaire rétrospectivement. Eux qui affichent un bilan de 45 succès pour 15 déconvenues et 22 nuls toutes compétitions confondues. Mieux encore, à la maison, l'OL a fait le métier à 27 reprises pour seulement 5 défaites. Sur le papier, la victoire est impérative.

    D'autant qu'à la maison, les hommes de Paulo Fonseca n'ont plus perdu contre le SCO depuis le 5 décembre 2015, soit près de dix ans (2-0). Le 17 mai dernier d'ailleurs, Alexandre Lacazette voyait double et brillait au Parc OL pour sa dernière entre Rhône et Saône. Vendredi soir, l'OL aura besoin d'un attaquant tout aussi performant pour se mettre en confiance avant la rentrée de la Ligue Europa, le 25 septembre à Utrecht

