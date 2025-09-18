Fred (ex-OL) se lance dans une carrière d'entraîneur

Ancien attaquant de l'OL, Fred devient entraîneur des moins de 18 ans du Fortaleza, en Série A brésilienne.

Si un joueur peut raccrocher les crampons, il est difficile de pouvoir l'acculer des terrains définitivement. C'est pourquoi une profusion d'anciens footballeurs fait le choix de se reconvertir. Le meilleur exemple est celui de consultant, à l'instar de Samuel Umtiti récemment par exemple. L'idée de conserver un lien avec ce sport qui les a fait vivre au quotidien.

À 41 ans, Fred a choisi d'endosser le rôle d'entraîneur pour l'équipe des moins de 18 ans de Fortaleza, dans l'élite brésilienne après avoir obtenu son diplôme. Un nouveau rôle pour lui qui était notamment directeur de planification au Fulminese (2022-2024), club qu'il a marqué de son empreinte en devenant le meilleur buteur de l'ère moderne avec les Tricolor (199 buts).

43 buts inscrits avec l'OL

Fred avait posé ses valises à l'OL en provenance de Cruzeiro (Brésil) pour la bagatelle de 15 millions d'euros. Pendant quatre saisons passées entre Rhône et Saône, l'ex-international brésilien (39 capes, 18 buts) a fait trembler les filets à 43 reprises et délivré 9 offrandes. Le tout, en 125 rencontres disputées. Désormais reconverti au poste d'entraîneur, l'homme aux 717 matchs (351 buts) apportera son expérience dans son pays natal aux jeunes de Fortaleza.