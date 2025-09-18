Actualités
Paulo Fonseca, entraîneur de l'OL
Paulo Fonseca, entraîneur de l’OL (crédit : David Hernandez)

Face à Angers, Fonseca s'attend à un bloc bas

  • par Antoine Lio
  • 2 Commentaires

    • Vendredi (20 h 45), l'OL reçoit Angers en ouverture de la 5ᵉ journée de Ligue 1. Un adversaire qui a encaissé trois buts depuis le début.

    Trois buts concédés par Angers, trois pour l'OL. Pourtant, l'un est douzième du classement quand l'autre pointe à la quatrième position. Les hommes de Paulo Fonseca auraient pu enchaîner un nouveau clean sheet s'ils ne s'étaient pas sabordés en fin de match contre Rennes dimanche dernier (3-1). Eux qui ont coulé en Bretagne dans les quinze dernières minutes de la rencontre. Alors vendredi soir (20 h 45), l'OL entend tirer des leçons de ce premier revers, pour les réciter contre Angers. Renouer avec le succès pour permettre de se relancer.

    "C'est une équipe avec de la qualité."

    Malgré un bilan en dents de scie (une victoire, une défaite et deux nuls), les Angevins ont des atouts à faire valoir. Notamment en défense et dans la récupération du ballon. C'est ce qu'analysait Paulo Fonseca en conférence de presse en milieu de semaine. "Angers défend bien. Nous pouvons aussi regarder les résultats d’Angers, ils ont bien commencé. C'est une équipe avec de la qualité, a-t-il confié. Mais aussi une équipe qui peut, en plus, contre-attaquer avec des joueurs très rapides en transition offensive. Ça sera un match très difficile."

    Avec Dominik Greif dans les cages lyonnaises en l'absence de Rémy Descamps, l'international slovaque aura l'occasion de se montrer devant le public lyonnais. Et rassurer son monde sur son état de forme avant le déplacement en Ligue Europa à Utrecht mercredi prochain.

    2 commentaires
    1. Avatar
      BadGone91 - jeu 18 Sep 25 à 14 h 53

      Il va y avoir du nouveau lors de ce match, avec au moins le premier match de Greif, voir celui de Satriano, et une première titu de Taglia

      Signaler
    2. Avatar
      Gonedamien38 - jeu 18 Sep 25 à 15 h 24

      Si ils sont regroupé derrière ça va etre compliqué de leur mettre 1 pion...
      Et on devra être bien vigilant et bien placé pour bloquer les contre attaques
      L'idéal serait dans un.monde rêver d'ouvrir le score en.premier, de doubler la mise pour les obliger à sortir
      Il va falloir être très juste techniquement pour se créer des okaz dans de petit espace, pas si simple

      Signaler

