Face à Angers, Fonseca s'attend à un bloc bas

Vendredi (20 h 45), l'OL reçoit Angers en ouverture de la 5ᵉ journée de Ligue 1. Un adversaire qui a encaissé trois buts depuis le début.

Trois buts concédés par Angers, trois pour l'OL. Pourtant, l'un est douzième du classement quand l'autre pointe à la quatrième position. Les hommes de Paulo Fonseca auraient pu enchaîner un nouveau clean sheet s'ils ne s'étaient pas sabordés en fin de match contre Rennes dimanche dernier (3-1). Eux qui ont coulé en Bretagne dans les quinze dernières minutes de la rencontre. Alors vendredi soir (20 h 45), l'OL entend tirer des leçons de ce premier revers, pour les réciter contre Angers. Renouer avec le succès pour permettre de se relancer.

"C'est une équipe avec de la qualité."

Malgré un bilan en dents de scie (une victoire, une défaite et deux nuls), les Angevins ont des atouts à faire valoir. Notamment en défense et dans la récupération du ballon. C'est ce qu'analysait Paulo Fonseca en conférence de presse en milieu de semaine. "Angers défend bien. Nous pouvons aussi regarder les résultats d’Angers, ils ont bien commencé. C'est une équipe avec de la qualité, a-t-il confié. Mais aussi une équipe qui peut, en plus, contre-attaquer avec des joueurs très rapides en transition offensive. Ça sera un match très difficile."

Avec Dominik Greif dans les cages lyonnaises en l'absence de Rémy Descamps, l'international slovaque aura l'occasion de se montrer devant le public lyonnais. Et rassurer son monde sur son état de forme avant le déplacement en Ligue Europa à Utrecht mercredi prochain.