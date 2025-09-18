Umtiti entraîneur ? Un grand oui pour Fonseca (OL)

Paulo Fonseca est revenu, mercredi, sur la carrière de Samuel Umtiti et de la possible reconversion de l'ancien défenseur de l'OL.

Quelle équipe pour Samuel Umtiti en tant qu'entraîneur ? Après avoir tiré sa révérence du ballon rond lundi, l'ancien défenseur lyonnais a laissé entendre une envisageable carrière de coach à l'avenir. Sur quelle période ? Pour l'heure, le champion du monde 2018 prendra le temps de préparer et valider les diplômes en parallèle d'un passage à DAZN, en tant que consultant pour commenter la Série A en Italie.

"Il aura cette possibilité d'être un grand entraîneur."

Lorsqu'il était encore entraîneur au LOSC (2022-2024), Paulo Fonseca avait sous ses ordres l'ex-international français (31 capes, 4 buts). S'il était dans le vestiaire lillois à un moment difficile pour Samuel Umtiti en raison de sa blessure, l'entraîneur portugais saluait le "professionnel" qu'il était tout en lui assurant un avenir prometteur si sa voie d'entraîneur venait à se dessiner concrètement.

"J'ai travaillé avec Samuel (Umtiti) pendant une période difficile de sa carrière. C'est une très grande personne, un grand professionnel qui a beaucoup souffert parce qu'il était difficile de s'entrainer avec cette blessure, a-t-il révélé. Il a toujours fait au mieux pour passer cette période. Je pense que dans le futur, il pourra être un bon entraîneur, il prépare cette perspective en tout cas. C'était un exemple et il aura cette possibilité d'être un grand entraîneur." Reste plus qu'à valider les diplômes pour Samuel Umtiti.