Actualités
Paulo Fonseca, coach de l'OL
Paulo Fonseca, coach de l’OL (Photo by CHRISTIAN CHARISIUS / dpa Picture-Alliance via AFP)

Umtiti entraîneur ? Un grand oui pour Fonseca (OL)

  • par Antoine Lio

    • Paulo Fonseca est revenu, mercredi, sur la carrière de Samuel Umtiti et de la possible reconversion de l'ancien défenseur de l'OL.

    Quelle équipe pour Samuel Umtiti en tant qu'entraîneur ? Après avoir tiré sa révérence du ballon rond lundi, l'ancien défenseur lyonnais a laissé entendre une envisageable carrière de coach à l'avenir. Sur quelle période ? Pour l'heure, le champion du monde 2018 prendra le temps de préparer et valider les diplômes en parallèle d'un passage à DAZN, en tant que consultant pour commenter la Série A en Italie.

    "Il aura cette possibilité d'être un grand entraîneur."

    Lorsqu'il était encore entraîneur au LOSC (2022-2024), Paulo Fonseca avait sous ses ordres l'ex-international français (31 capes, 4 buts). S'il était dans le vestiaire lillois à un moment difficile pour Samuel Umtiti en raison de sa blessure, l'entraîneur portugais saluait le "professionnel" qu'il était tout en lui assurant un avenir prometteur si sa voie d'entraîneur venait à se dessiner concrètement.

    "J'ai travaillé avec Samuel (Umtiti) pendant une période difficile de sa carrière. C'est une très grande personne, un grand professionnel qui a beaucoup souffert parce qu'il était difficile de s'entrainer avec cette blessure, a-t-il révélé. Il a toujours fait au mieux pour passer cette période. Je pense que dans le futur, il pourra être un bon entraîneur, il prépare cette perspective en tout cas. C'était un exemple et il aura cette possibilité d'être un grand entraîneur." Reste plus qu'à valider les diplômes pour Samuel Umtiti.

    à lire également
    Paulo Fonseca, entraîneur de l'OL
    Face à Angers, Fonseca s'attend à un bloc bas

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Paulo Fonseca, coach de l'OL
    Umtiti entraîneur ? Un grand oui pour Fonseca (OL) 15:30
    Paulo Fonseca, entraîneur de l'OL
    Face à Angers, Fonseca s'attend à un bloc bas 14:32
    Fred sous le maillot de Fluminense
    Fred (ex-OL) se lance dans une carrière d'entraîneur 13:30
    Ainsley Maitland-Niles (OL), face à El Melali (Angers)
    Entre l'OL et Angers, pas vraiment de combat 12:30
    OL Académie
    OL Lyonnes : le programme du week-end 11:30
    L'OL dévoile son maillot third 2025-2026 10:46
    Malick Fofana buteur lors de FCSB - OL en Ligue Europa
    L'OL dans les favoris pour remporter la Ligue Europa ? 10:30
    Samuel Umtiti lors de Naples - Lecce
    Umtiti (ex-OL) entraîneur ? "Ce serait l'objectif ultime" 09:30
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Le Parc OL lors d'OL - Rennes
    Ligue 1 : l'OL veut poursuivre sa bonne série à domicile 08:30
    Ligue1+ diffuseur du championnat de France
    Diffuseur d'OL - Angers, Ligue 1+ atteint la barre du million d'abonnés 07:30
    Tyler Morton à l'échauffement avant OL - Getafe
    Tyler Morton (OL) écope d'un match ferme et un avec sursis 17/09/25
    Les joueurs de l'OL après la victoire face à l'OM
    OL : les packs Ligue Europa ouverts au grand public 17/09/25
    Jim Allevinah, joueur offensif d'Angers
    Angers sans Allevinah contre l’OL et pour plusieurs semaines 17/09/25
    Stéphanie Frappart
    Malgré la polémique Rennes - OL, Frappart déjà au sifflet ce week-end 17/09/25
    Daniel Congré, coordinateur sportif de l'OL
    OL : Fonseca s'exprime sur le nouveau rôle de Congré 17/09/25
    Martin Satriano, attaquant de l'OL
    OL - Angers : Satriano assez prêt pour commencer ? 17/09/25
    Yvann Konan, gardien l'OL
    OL - Angers : Konan promu dans la hiérarchie des gardiens ? 17/09/25
    Paulo Fonseca (OL) en conférence de presse
    Contre Rennes, Fonseca estime "que l'OL pouvait gagner le match" 17/09/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut