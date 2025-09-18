OL - Angers : Alexandre Dujeux encense le collectif lyonnais

En milieu de semaine, l'entraîneur Alexandre Dujeux reconnaissait le travail mis en place par Paulo Fonseca à l'OL.

C'est une mentalité qui plaît à l'OL et qui semble ne pas seulement se cantonner aux frontières du Rhône. En Maine-et-Loire ce mercredi, le technicien angevin Alexandre Dujeux n'a pas hésité à souligner le bon début de saison de l'OL. Une équipe "qui est armée pour jouer le haut du tableau", selon ses dires. "Lyon a tout d'un grand club, que ce soit les infrastructures, l'effectif ou le passé. Ils ont tout, a-t-il reconnu. On ne joue pas dans la même cour. Ils ont connu des problèmes et je suis assez admiratif de ce qu'ils mettent en place."

"La qualité de jeu proposée, je la trouve impressionnante."

Après une certaine épuration estivale, l'entraîneur des SCO observait un nouvel état d'esprit ancré dans la philosophie de jeu prônée par son homologue portugais : "Je trouve que Paulo Fonseca met en place des choses qui sont assez impressionnantes. C'est une équipe qui m'impressionne depuis le début de saison dans son expression collective, c'est très fort, a-t-il poursuivi. Malgré les complications, ils cherchent des solutions et ils en trouvent beaucoup. Avec de bons joueurs, je suis d'accord, mais la qualité de jeu proposée, je la trouve impressionnante."

"Une longue histoire, un passé"

Composé d'un effectif jeune, Alexandre Dujeux évoquait un certain parallèle entre Angers et l'OL, "même s'il faut rester toute proportion gardée", nuançait l'entraîneur. En effet, entre des réalités économiques bien plus disparates entre les deux formations, même après cet été, le technicien angevin n'était pas frustré de voir l'OL recruter après ses restrictions. "C'est un grand club, avec une longue histoire, un passé et beaucoup d'influence", a-t-il admis. Lyon en Ligue 1, c'est important. Tout est réuni pour valoriser notre championnat à travers ce genre de club." Reste à savoir si l'OL parviendra à redorer son image de "grand club" en France cette saison…