Actualités
Les joueurs du SCOQ d’Angers @SCO

Contre l'OL, Angers veut renouer avec le succès

  • par Antoine Lio

    • Douzième du classement après quatre journées disputées, Angers est logiquement embêté depuis le début de saison.

    Ce n'est pas manquer de respect au club d'Angers. Car si l'on se penche sur ces dernières années, les Scoïstes ne figurent jamais parmi les dix premières équipes à l'issue d'un exercice en Ligue 1. La preuve, pour voir le club de Maine-et-Loire terminer dans le top 10 au sein de l'élite française, il faut remonter en 2015/2016 (9ᵉ). L'OL, sous les ordres de Bruno Genesio arrivé en décembre 2015, avait d'ailleurs terminé deuxième (65 pts), dauphin d'un grand Paris SG (96 pts). Dix ans plus tard, bien des choses ont changé.

    Les Angevins ont emmagasiné cinq points depuis la reprise.

    D'abord, Angers a passé une saison en deuxième division après une piètre vingtième place acquise lors de l'exercice 2022/2023. Heureusement, les joueurs d'Alexandre Dujeux n'ont passé qu'une saison de purgatoire avant de rallier la Ligue 1, l'année suivante. Depuis le début de saison, les Angevins ont connu un seul succès, dès la première journée face au promu du Paris FC (1-0).

    Ensuite les affaires se sont corsées avec une déconvenue contre le cador parisien (1-0) suivie d'un nul encourageant face à Rennes (1-1) puis un autre à Metz (1-1). Trois buts en trois matches, douzième avec cinq unités, le bilan reste maigre avant le déplacement à Décines. Aux coéquipiers de Corentin Tolisso de ne pas se laisser surprendre et de faire le plein de confiance avant l'Europe.

    à lire également
    Les joueuses de l'OL Lyonnes
    OL Lyonnes : où et quand voir le tirage au sort de la Ligue des champions ?

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Les joueuses de l'OL Lyonnes
    OL Lyonnes : où et quand voir le tirage au sort de la Ligue des champions ? 18:15
    Contre l'OL, Angers veut renouer avec le succès 17:30
    Alexandre Dujeux, entraîneur du SCO Angers
    OL - Angers : Alexandre Dujeux encense le collectif lyonnais 16:30
    Paulo Fonseca, coach de l'OL
    Umtiti entraîneur ? Un grand oui pour Fonseca (OL) 15:30
    Paulo Fonseca, entraîneur de l'OL
    Face à Angers, Fonseca s'attend à un bloc bas 14:32
    Fred sous le maillot de Fluminense
    Fred (ex-OL) se lance dans une carrière d'entraîneur 13:30
    Ainsley Maitland-Niles (OL), face à El Melali (Angers)
    Entre l'OL et Angers, pas vraiment de combat 12:30
    OL Académie
    OL Lyonnes : le programme du week-end 11:30
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    L'OL dévoile son maillot third 2025-2026 10:46
    Malick Fofana buteur lors de FCSB - OL en Ligue Europa
    L'OL dans les favoris pour remporter la Ligue Europa ? 10:30
    Samuel Umtiti lors de Naples - Lecce
    Umtiti (ex-OL) entraîneur ? "Ce serait l'objectif ultime" 09:30
    Le Parc OL lors d'OL - Rennes
    Ligue 1 : l'OL veut poursuivre sa bonne série à domicile 08:30
    Ligue1+ diffuseur du championnat de France
    Diffuseur d'OL - Angers, Ligue 1+ atteint la barre du million d'abonnés 07:30
    Tyler Morton à l'échauffement avant OL - Getafe
    Tyler Morton (OL) écope d'un match ferme et un avec sursis 17/09/25
    Les joueurs de l'OL après la victoire face à l'OM
    OL : les packs Ligue Europa ouverts au grand public 17/09/25
    Jim Allevinah, joueur offensif d'Angers
    Angers sans Allevinah contre l’OL et pour plusieurs semaines 17/09/25
    Stéphanie Frappart
    Malgré la polémique Rennes - OL, Frappart déjà au sifflet ce week-end 17/09/25
    Daniel Congré, coordinateur sportif de l'OL
    OL : Fonseca s'exprime sur le nouveau rôle de Congré 17/09/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut