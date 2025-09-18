Contre l'OL, Angers veut renouer avec le succès

Douzième du classement après quatre journées disputées, Angers est logiquement embêté depuis le début de saison.

Ce n'est pas manquer de respect au club d'Angers. Car si l'on se penche sur ces dernières années, les Scoïstes ne figurent jamais parmi les dix premières équipes à l'issue d'un exercice en Ligue 1. La preuve, pour voir le club de Maine-et-Loire terminer dans le top 10 au sein de l'élite française, il faut remonter en 2015/2016 (9ᵉ). L'OL, sous les ordres de Bruno Genesio arrivé en décembre 2015, avait d'ailleurs terminé deuxième (65 pts), dauphin d'un grand Paris SG (96 pts). Dix ans plus tard, bien des choses ont changé.

Les Angevins ont emmagasiné cinq points depuis la reprise.

D'abord, Angers a passé une saison en deuxième division après une piètre vingtième place acquise lors de l'exercice 2022/2023. Heureusement, les joueurs d'Alexandre Dujeux n'ont passé qu'une saison de purgatoire avant de rallier la Ligue 1, l'année suivante. Depuis le début de saison, les Angevins ont connu un seul succès, dès la première journée face au promu du Paris FC (1-0).

Ensuite les affaires se sont corsées avec une déconvenue contre le cador parisien (1-0) suivie d'un nul encourageant face à Rennes (1-1) puis un autre à Metz (1-1). Trois buts en trois matches, douzième avec cinq unités, le bilan reste maigre avant le déplacement à Décines. Aux coéquipiers de Corentin Tolisso de ne pas se laisser surprendre et de faire le plein de confiance avant l'Europe.