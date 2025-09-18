Horaire et diffusion TV. Retrouvez les informations pratiques du tirage de la Ligue des champions qui concerne l'OL Lyonnes ce vendredi.

Un nouveau format inédit pour le football féminin. Après la rentrée des classes de la Ligue des champions mardi pour les hommes, celle pour les femmes se fera en différé, entre le 7 et 8 octobre prochain. Le tirage au sort, lui, aura lieu ce vendredi au siège de l'UEFA à Nyon (Suisse). Et il promet de donner du renouveau et du dynamisme à la plus prestigieuse des compétitions européennes.

En effet, à partir de cette saison, le format de la Ligue des champions se calquera sur le modèle masculin. Autrement dit, les poules disparaîtront au profit d'une phase de ligue répartie entre 18 équipes et non plus 16 comme ce pouvait être le cas ces dernières années.

Tirage au sort dès 12h

En revanche et contrairement à la compétition masculine, les équipes féminines disputeront six matchs au total, dont trois à domicile et à l'extérieur. Les quatre premières du "mini-championnat" se qualifiant directement pour les quarts de finale quand les huit autres suivantes participeront à des barrages aller-retour. Les écuries placées entre la treizième et dix-huitième position étant logiquement éliminées.

Mais avant de parler de qualification, il faut prendre connaissance des adversaires. Et la direction des différents clubs les découvrira à l'issue du tirage au sort à partir de 12h, au siège de l'UEFA. En France, il sera diffusé sur Disney+ comme pour l'intégralité des rencontres cette saison d'ailleurs.

Un nouveau format cette saison

Championnes de Première Ligue, les Lyonnaises n'ont pas eu besoin de disputer les phases qualificatives, tout comme pour les vice-championnes nationales des six fédérations les mieux classées. À savoir : Paris, Arsenal (tenant du titre) ; Bayern Munich ; Wolfsburg ; Barcelone ; Chelsea ; Benfica et la Juventus.

Cette année, l'OL Lyonnes entend se réconcilier avec le titre de la Ligue des champions, quatre ans après l'avoir glané. Irréprochables en championnat mais plus en déclin ces dernières années en Europe, les Rhodaniennes souhaitent se replacer sous le feu des projecteurs. Avec une nouvelle philosophie apportée par Jonatan Giraldez, vainqueur avec le FC Barcelone (2023, 2024), l'OL Lyonnes reviendra-t-elle à son lustre d'antan ?