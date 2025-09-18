Actualités
Les joueurs de l'OL à Rennes
Les joueurs de l'OL à Rennes (Photo by DAMIEN MEYER / AFP)

L'OL sans Descamps, Abner et Morton contre Angers

  • par David Hernandez
  11 Commentaires

    • Ce vendredi (20h45), l'OL veut relever la tête après sa première défaite à Rennes dimanche dernier. Pour affronter Angers, Paulo Fonseca a convoqué un groupe de 21 joueurs, privés de Rémy Descamps, Tyler Morton et Abner.

    Une grande équipe ne perd jamais deux fois de suite. C'est le dicton et ce vendredi soir (20h45), l'OL tentera de le prouver contre Angers après sa première déconvenue. Cinq jours après une défaite au goût amer à Rennes, Paulo Fonseca espère voir son équipe relever la tête, qui plus est à domicile. Le Parc OL sera bien garni vu le nom de l'adversaire qu'est Angers, mais c'est avant tout sur le terrain que le spectacle doit avoir lieu. Séduisant malgré le revers en Bretagne, l'OL doit continuer à garder ce niveau de jeu, surtout face à une formation qui a pour habitude de jouer bloc bas. Sur le papier, la tache s'annonce plutôt aisée, mais il faudra le confirmer sur le pré.

    Barisic et Gomes Rodriguez de retour

    Pour ce rendez-vous de la 5e journée de Ligue 1, l'entraîneur portugais savait depuis quelques jours déjà qu'il devrait composer sans plusieurs joueurs. Rémy Descamps s'est blessé à la main à Rennes, tandis que Tyler Morton avait été suspendu un match après son rouge en Bretagne. Abner s'est lui blessé à l'entraînement mercredi et sera remplacé par Nicolas Tagliafico dans le onze rhodanien. Pas d'autres absences ne sont à déplorer à l'OL. Avec la réserve la semaine dernière, Alejandro Gomes Rodriguez réintègre le groupe professionnel, tout comme Téo Barisic.

    Le groupe de l'OL contre Angers : Diarra, Greif, Konan - Barisic, Kluivert, Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico - De Carvalho, Merah, Sulc, Tessmann, Tolisso - Fofana, Ghezzal, Karabec, Molebe, Moreira, Satriano, Gomes Rodriguez

    Les joueuses de l'OL Lyonnes
    OL Lyonnes : où et quand voir le tirage au sort de la Ligue des champions ?
    11 commentaires
    1. RBV
      RBV - jeu 18 Sep 25 à 19 h 30

      C’est le moment de jouer avec un vrai 9. Je mise sur Gomez Rodriguez perso.
      Sinon, Tolisso va revenir au milieu, Merah en 10 et Schulz sur l’aile droite je pense…
      3 points obligatoires !!!!
      Allez l’OL !!!

      Signaler
      1. Avatar
        Tom63 - jeu 18 Sep 25 à 19 h 34

        Je préfèrerai voir Sulc à son poste au centre, et Fofana - Karabec à côté de lui, Merah en "supersub". Satriano titulaire et Gomez Rodriguez rentre vers la 60ème (Satriano pourra pas tenir tout le match je pense).

        Signaler
    2. Avatar
      gOLdorak - jeu 18 Sep 25 à 19 h 30

      Rien à voir avec le sujet, mais les monégasques sont en train de se prendre une de ces leçons d'humilité...

      Signaler
      1. Olympien First
        Olympien First - jeu 18 Sep 25 à 19 h 42

        C'est la pâtée, une fois!

        Signaler
    3. Olympien First
      Olympien First - jeu 18 Sep 25 à 19 h 38

      A l'exception de Morton, et ce n'est surement pas négligeable, c'est quand même l'équipe de "supposés titulaires" qui devrait être alignée au départ. Vu le choix restreint des hommes, on peut espérer malgré tout qu'ils seront à la hauteur face à une équipe qui n'est pas à classer parmi les meilleures de L1, loin s'en faut, même s'il ne faut mépriser personne.

      Signaler
    4. Avatar
      Poupette38 - jeu 18 Sep 25 à 19 h 44

      Monaco qui perd 3-0 à la mi-temps à Bruges , punaise l'indice UEFA 😠

      Canal vient de montrer le ralenti, bien sur qu'il y a pénalty sur Biereth 👎

      On a vu comment ça s'est passé contre l'om en 2e mi-temps quand les marseillais sont restés dans leur camp, on faisait comme à une période, le ballon de gauche à droite, facile pour les marseillais qui n'avaient qu'à suivre le mouvement .
      On a eu de la chance pour notre but 🙏

      Signaler
      1. L'habile Fekir
        L’habile Fekir - jeu 18 Sep 25 à 19 h 56

        on n'est qu'en début de saison, mais Monaco, ça semble moins fort que l'an dernier. Pas sûr qu'ils finissent sur le podium s'ils ne font pas mieux.
        Collectivement, ils sont très loin de nous, chacun joue pour sa gueule.

        Signaler
        1. Avatar
          Fabkidugone - jeu 18 Sep 25 à 20 h 06

          Belle analyse je pense comme toi certes il manque golovin au milieu mais c est vraiment faible de chez faible

          même pas dans les 6 la !!
          Rennes strasb et nous au dessus Lille om et qsg également

    5. Avatar
      Fabkidugone - jeu 18 Sep 25 à 20 h 04

      433 avec Pavel et Khalis
      pas de 9 je pense.
      pas ok mais faut l avouer ça fonctionne sans 9 !
      le revers de Rennes peut changer la donne
      allez l OL

      Signaler
      1. L'habile Fekir
        L’habile Fekir - jeu 18 Sep 25 à 20 h 16

        Fonseca a dit que Pavel ne pouvait pas jouer 9.
        Je pense qu'il va mettre Karabec ou un jeune et qu'il fera entrer Satriano.

        Signaler
    6. Avatar
      Poupette38 - jeu 18 Sep 25 à 20 h 25

      Ils sont à quel niveau à l'indice UEFA Bruges ? et de 4 😱
      Bruges 20e, monaco 44e

      En parlant de Strasbourg, R. Molina vient de sortir une vidéo super intéressante sur Strasbourg et le partenariat avec BlueCO, 15mn, magouille et Cie, incroyable et la DNCG qui ne dit rien .

      Signaler

    Laisser un commentaire

