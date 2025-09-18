L'OL sans Descamps, Abner et Morton contre Angers

Ce vendredi (20h45), l'OL veut relever la tête après sa première défaite à Rennes dimanche dernier. Pour affronter Angers, Paulo Fonseca a convoqué un groupe de 21 joueurs, privés de Rémy Descamps, Tyler Morton et Abner.
Une grande équipe ne perd jamais deux fois de suite. C'est le dicton et ce vendredi soir (20h45), l'OL tentera de le prouver contre Angers après sa première déconvenue. Cinq jours après une défaite au goût amer à Rennes, Paulo Fonseca espère voir son équipe relever la tête, qui plus est à domicile. Le Parc OL sera bien garni vu le nom de l'adversaire qu'est Angers, mais c'est avant tout sur le terrain que le spectacle doit avoir lieu. Séduisant malgré le revers en Bretagne, l'OL doit continuer à garder ce niveau de jeu, surtout face à une formation qui a pour habitude de jouer bloc bas. Sur le papier, la tache s'annonce plutôt aisée, mais il faudra le confirmer sur le pré.
Barisic et Gomes Rodriguez de retour
Pour ce rendez-vous de la 5e journée de Ligue 1, l'entraîneur portugais savait depuis quelques jours déjà qu'il devrait composer sans plusieurs joueurs. Rémy Descamps s'est blessé à la main à Rennes, tandis que Tyler Morton avait été suspendu un match après son rouge en Bretagne. Abner s'est lui blessé à l'entraînement mercredi et sera remplacé par Nicolas Tagliafico dans le onze rhodanien. Pas d'autres absences ne sont à déplorer à l'OL. Avec la réserve la semaine dernière, Alejandro Gomes Rodriguez réintègre le groupe professionnel, tout comme Téo Barisic.
Le groupe de l'OL contre Angers : Diarra, Greif, Konan - Barisic, Kluivert, Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico - De Carvalho, Merah, Sulc, Tessmann, Tolisso - Fofana, Ghezzal, Karabec, Molebe, Moreira, Satriano, Gomes Rodriguez
C’est le moment de jouer avec un vrai 9. Je mise sur Gomez Rodriguez perso.
Sinon, Tolisso va revenir au milieu, Merah en 10 et Schulz sur l’aile droite je pense…
3 points obligatoires !!!!
Allez l’OL !!!
Je préfèrerai voir Sulc à son poste au centre, et Fofana - Karabec à côté de lui, Merah en "supersub". Satriano titulaire et Gomez Rodriguez rentre vers la 60ème (Satriano pourra pas tenir tout le match je pense).
Rien à voir avec le sujet, mais les monégasques sont en train de se prendre une de ces leçons d'humilité...
C'est la pâtée, une fois!
A l'exception de Morton, et ce n'est surement pas négligeable, c'est quand même l'équipe de "supposés titulaires" qui devrait être alignée au départ. Vu le choix restreint des hommes, on peut espérer malgré tout qu'ils seront à la hauteur face à une équipe qui n'est pas à classer parmi les meilleures de L1, loin s'en faut, même s'il ne faut mépriser personne.
Monaco qui perd 3-0 à la mi-temps à Bruges , punaise l'indice UEFA 😠
Canal vient de montrer le ralenti, bien sur qu'il y a pénalty sur Biereth 👎
On a vu comment ça s'est passé contre l'om en 2e mi-temps quand les marseillais sont restés dans leur camp, on faisait comme à une période, le ballon de gauche à droite, facile pour les marseillais qui n'avaient qu'à suivre le mouvement .
On a eu de la chance pour notre but 🙏
on n'est qu'en début de saison, mais Monaco, ça semble moins fort que l'an dernier. Pas sûr qu'ils finissent sur le podium s'ils ne font pas mieux.
Collectivement, ils sont très loin de nous, chacun joue pour sa gueule.
Belle analyse je pense comme toi certes il manque golovin au milieu mais c est vraiment faible de chez faible
même pas dans les 6 la !!
Rennes strasb et nous au dessus Lille om et qsg également
433 avec Pavel et Khalis
pas de 9 je pense.
pas ok mais faut l avouer ça fonctionne sans 9 !
le revers de Rennes peut changer la donne
allez l OL
Fonseca a dit que Pavel ne pouvait pas jouer 9.
Je pense qu'il va mettre Karabec ou un jeune et qu'il fera entrer Satriano.
Ils sont à quel niveau à l'indice UEFA Bruges ? et de 4 😱
Bruges 20e, monaco 44e
En parlant de Strasbourg, R. Molina vient de sortir une vidéo super intéressante sur Strasbourg et le partenariat avec BlueCO, 15mn, magouille et Cie, incroyable et la DNCG qui ne dit rien .