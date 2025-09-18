L'OL sans Descamps, Abner et Morton contre Angers

Ce vendredi (20h45), l'OL veut relever la tête après sa première défaite à Rennes dimanche dernier. Pour affronter Angers, Paulo Fonseca a convoqué un groupe de 21 joueurs, privés de Rémy Descamps, Tyler Morton et Abner.

Une grande équipe ne perd jamais deux fois de suite. C'est le dicton et ce vendredi soir (20h45), l'OL tentera de le prouver contre Angers après sa première déconvenue. Cinq jours après une défaite au goût amer à Rennes, Paulo Fonseca espère voir son équipe relever la tête, qui plus est à domicile. Le Parc OL sera bien garni vu le nom de l'adversaire qu'est Angers, mais c'est avant tout sur le terrain que le spectacle doit avoir lieu. Séduisant malgré le revers en Bretagne, l'OL doit continuer à garder ce niveau de jeu, surtout face à une formation qui a pour habitude de jouer bloc bas. Sur le papier, la tache s'annonce plutôt aisée, mais il faudra le confirmer sur le pré.

Barisic et Gomes Rodriguez de retour

Pour ce rendez-vous de la 5e journée de Ligue 1, l'entraîneur portugais savait depuis quelques jours déjà qu'il devrait composer sans plusieurs joueurs. Rémy Descamps s'est blessé à la main à Rennes, tandis que Tyler Morton avait été suspendu un match après son rouge en Bretagne. Abner s'est lui blessé à l'entraînement mercredi et sera remplacé par Nicolas Tagliafico dans le onze rhodanien. Pas d'autres absences ne sont à déplorer à l'OL. Avec la réserve la semaine dernière, Alejandro Gomes Rodriguez réintègre le groupe professionnel, tout comme Téo Barisic.

Le groupe de l'OL contre Angers : Diarra, Greif, Konan - Barisic, Kluivert, Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico - De Carvalho, Merah, Sulc, Tessmann, Tolisso - Fofana, Ghezzal, Karabec, Molebe, Moreira, Satriano, Gomes Rodriguez