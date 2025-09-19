Actualités
Comme Bacha, Dumornay prolonge aussi jusqu'en 2030 avec l'OL Lyonnes

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Ayant déjà prolongé jusqu'en 2029 en mai dernier avec l'OL Lyonnes, Melchie Dumornay a allongé son bail d'une saison supplémentaire. Voilà l'Haïtienne verrouillée jusqu'en juin 2030.

    Il y a eu un large renouvellement d'effectif cet été à l'OL Lyonnes, mais il semblerait que ce remue-ménage ne soit pas près de se réaliser de nouveau. Avec des recrues signées sur le long terme, Michele Kang et Vincent Ponsot ont voulu miser sur un projet qui dure. À côté de ça, les Fenottes déjà présentes dans l'effectif veulent également s'inscrire dans la durée. Il y a quelques jours, Selma Bacha prolongeait d'une saison un contrat qui s'étire désormais jusqu'en juin 2030. Cette date butoir sera la même pour Melchie Dumornay qui a imité la latérale gauche.

    Une prolongation pour repousser un peu plus les prétendants

    Jeudi soir, l'OL Lyonnes a annoncé la prolongation du contrat de l'Haïtienne. Une surprise puisque Dumornay avait déjà signé une extension jusqu'en 2029 en mai dernier. Les supporters ne bouderont pas leur plaisir de voir la nommée au Ballon d'Or en prendre pour un an de plus. Cela devrait ainsi permettre d'écarter la concurrence. À 22 ans, Melchie Dumornay est l'un des grands talents du football mondial, et la Première Ligue peut se réjouir de la voir poursuivre en France, championnat dans lequel elle a fini deuxième meilleure buteuse la saison passée.

      brad - ven 19 Sep 25 à 7 h 53

      Bien joué ! comme dit l'article ça va en freiner plus d'un..... mme Kang se bouge deux transferts record Tarciane à Lyon et Geyoro pour son club anglais London city lionnesssssssss puis Bacha et Dumornay prolongées , elle devance la IA la petite dame........

      Cicinho2 - ven 19 Sep 25 à 8 h 35

      C’est mes 2 préférées dans l’équipe actuelle, Bacha et Dumornay

