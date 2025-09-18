Actualités
Samuel Umtiti lors de Naples - Lecce
Samuel Umtiti lors de Naples – Lecce (Photo by Andreas SOLARO / AFP)

Umtiti (ex-OL) entraîneur ? "Ce serait l'objectif ultime"

  • par Antoine Lio

    • À peine sa carrière de joueur professionnel terminée, Samuel Umtiti pense déjà à son débouché futur : devenir entraîneur.

    De joueur à entraîneur, c'est la destinée que certains anciens footballeurs choisissent. Pour Samuel Umtiti aussi, selon ses dires, après qu'il a annoncé qu'il raccrochait les crampons lundi dernier. Avant cette nouvelle expérience, l'ancien défenseur de l'OL devra passer, et valider les diplômes lui permettant d'entraîner. En attendant, et depuis ce mercredi, le champion du monde 2018 endossera le rôle de consultant sur DAZN pour commenter la Serie A en Italie.

    "Je disais que j'allais devenir entraîneur, je le savais déjà"

    Passer du terrain à la zone technique, Samuel Umtiti l'envisagerait depuis un certain temps… "Je suis tellement passionné, je regarde tous les matches. Si on regarde les interviews que j'ai faites quand je venais de commencer en professionnel, je disais que j'allais devenir entraîneur, je le savais déjà, a révélé le héros de la demi-finale contre la Belgique en 2018 sur la chaîne du club lyonnais.

    Mais entre le souhaiter et le devenir, il y a une certaine nuance et l'homme aux 170 matchs avec l'OL en a conscience. "Pour le moment, je ne le suis pas, mais je sais que je vais passer mes diplômes. Ça prend quelques années, j'ai besoin de me former. C'est différent d'être joueur et entraîneur. Être entraîneur, ce serait l'objectif ultime que je me fixe", a-t-il poursuivi. Reste à savoir quelle équipe il pourrait superviser à l'avenir. Suivra-t-il les trace de Gueïda Fofana, retraité des terrains jeune et qui a embrassé cette carrière de coach à l'Académie ?

    à lire également
    Le Parc OL lors d'OL - Rennes
    Ligue 1 : l'OL veut poursuivre sa bonne série à domicile

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Samuel Umtiti lors de Naples - Lecce
    Umtiti (ex-OL) entraîneur ? "Ce serait l'objectif ultime" 09:30
    Le Parc OL lors d'OL - Rennes
    Ligue 1 : l'OL veut poursuivre sa bonne série à domicile 08:30
    Ligue1+ diffuseur du championnat de France
    Diffuseur d'OL - Angers, Ligue 1+ atteint la barre du million d'abonnés 07:30
    Tyler Morton à l'échauffement avant OL - Getafe
    Tyler Morton (OL) écope d'un match ferme et un avec sursis 17/09/25
    Les joueurs de l'OL après la victoire face à l'OM
    OL : les packs Ligue Europa ouverts au grand public 17/09/25
    Jim Allevinah, joueur offensif d'Angers
    Angers sans Allevinah contre l’OL et pour plusieurs semaines 17/09/25
    Stéphanie Frappart
    Malgré la polémique Rennes - OL, Frappart déjà au sifflet ce week-end 17/09/25
    Daniel Congré, coordinateur sportif de l'OL
    OL : Fonseca s'exprime sur le nouveau rôle de Congré 17/09/25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Martin Satriano, attaquant de l'OL
    OL - Angers : Satriano assez prêt pour commencer ? 17/09/25
    Yvann Konan, gardien l'OL
    OL - Angers : Konan promu dans la hiérarchie des gardiens ? 17/09/25
    Paulo Fonseca (OL) en conférence de presse
    Contre Rennes, Fonseca estime "que l'OL pouvait gagner le match" 17/09/25
    Abner face à Przemysław Frankowski lors de Lens - OL
    Abner touché aux adducteurs et forfait pour OL - Angers 17/09/25
    Tyler Morton exclu lors de Rennes - OL
    Ligue 1 : Morton (OL) va connaitre sa sanction ce mercredi 17/09/25
    Paulo Fonseca en discussion avec les joueurs de l'OL
    OL - Angers : Fonseca peut compter sur un groupe sans Morton et Descamps 17/09/25
    Samuel Umtiti lors de Naples - Lecce
    OL - Angers : Samuel Umtiti donnera le coup d'envoi 17/09/25
    Samuel Umtiti
    La retraite, Umtiti (ex-OL) y "pense depuis 18 mois" 17/09/25
    Benjamin Bouchouari au duel avec Jordan Veretout lors d'OL - Saint-Etienne
    Veretout amer par rapport à son année à l’OL 17/09/25
    Tyler Morton lors de Rennes - OL
    A Rennes, l’OL a fait l’expérience de ce qu’est le haut niveau 17/09/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut