À peine sa carrière de joueur professionnel terminée, Samuel Umtiti pense déjà à son débouché futur : devenir entraîneur.

De joueur à entraîneur, c'est la destinée que certains anciens footballeurs choisissent. Pour Samuel Umtiti aussi, selon ses dires, après qu'il a annoncé qu'il raccrochait les crampons lundi dernier. Avant cette nouvelle expérience, l'ancien défenseur de l'OL devra passer, et valider les diplômes lui permettant d'entraîner. En attendant, et depuis ce mercredi, le champion du monde 2018 endossera le rôle de consultant sur DAZN pour commenter la Serie A en Italie.

"Je disais que j'allais devenir entraîneur, je le savais déjà"

Passer du terrain à la zone technique, Samuel Umtiti l'envisagerait depuis un certain temps… "Je suis tellement passionné, je regarde tous les matches. Si on regarde les interviews que j'ai faites quand je venais de commencer en professionnel, je disais que j'allais devenir entraîneur, je le savais déjà, a révélé le héros de la demi-finale contre la Belgique en 2018 sur la chaîne du club lyonnais.

Mais entre le souhaiter et le devenir, il y a une certaine nuance et l'homme aux 170 matchs avec l'OL en a conscience. "Pour le moment, je ne le suis pas, mais je sais que je vais passer mes diplômes. Ça prend quelques années, j'ai besoin de me former. C'est différent d'être joueur et entraîneur. Être entraîneur, ce serait l'objectif ultime que je me fixe", a-t-il poursuivi. Reste à savoir quelle équipe il pourrait superviser à l'avenir. Suivra-t-il les trace de Gueïda Fofana, retraité des terrains jeune et qui a embrassé cette carrière de coach à l'Académie ?