L'OL dans les favoris pour remporter la Ligue Europa ?

Selon l'ordinateur Opta Analyst, l'OL aurait 8,3 % de chances de remporter l'Europa League. Réalisme ou fantaisie ?

Ce ne sont que des chiffres mais ils ont au moins le mérite de situer les équipes à l'orée de la compétition, la semaine prochaine. Bien sûr, aucun n'est capable de présager la physionomie d'une compétition. Ce serait d'ailleurs ignorer la magie que peut provoquer le football. Mais si l'on veut se fier à l'ordinateur d'Opta Analyst, l'OL serait la cinquième équipe avec le plus de chances de soulever le trophée de la Ligue Europa. Avec 8,3 % de chances…

Devant les hommes de Paulo Fonseca, pas vraiment de surprise. Aston Villa (21,6 %), l'AS Rome (12,8 %) et Nottingham Forest (11,3 %) sont les trois équipes avec le meilleur pourcentage de victoire finale. Lille (10,1 %) et l'OL suivent le wagon. Que les données soient représentatives ou erronées, l'OL aurait en tout cas bénéficié du tirage le plus clément pour les phases de ligue.

Un parcours qui risque de fatiguer les organismes

Mais vigilance, il ne faut pas oublier toutes les péripéties estivales traversées par l'OL au début de l'été. Avec un effectif bien plus étiolé que l'exercice précédent, les coéquipiers de Corentin Tolisso devront enchaîner le championnat et l'Europe pendant des semaines. Et limité dans la profondeur de son banc, l'OL n'a plus qu'à espérer aucun nouveau blessé. Il sera intéressant de se pencher sur la politique managériale que le staff entreprendra entre les deux compétitions.

De toute manière, les Lyonnais devront faire avec, la Ligue Europa faisant sa rentrée dès mercredi prochain. Les joueurs de Paulo Fonseca démarreront par un déplacement à Utrecht, le lendemain le 25 septembre. L'équipe hollandaise étant d'ailleurs classée vingtième du classement Opta Analyst avec 0,5 % de chances de glaner la C3. Que les probabilités aient la chance de dire vrai ou non, le lion devra sortir les crocs dans un rythme d'enfer.