Malick Fofana buteur lors de FCSB - OL en Ligue Europa
Malick Fofana buteur lors de FCSB – OL en Ligue Europa (Daniel MIHAILESCU / AFP)

L'OL dans les favoris pour remporter la Ligue Europa ?

  • par Antoine Lio
  • 4 Commentaires

    • Selon l'ordinateur Opta Analyst, l'OL aurait 8,3 % de chances de remporter l'Europa League. Réalisme ou fantaisie ?

    Ce ne sont que des chiffres mais ils ont au moins le mérite de situer les équipes à l'orée de la compétition, la semaine prochaine. Bien sûr, aucun n'est capable de présager la physionomie d'une compétition. Ce serait d'ailleurs ignorer la magie que peut provoquer le football. Mais si l'on veut se fier à l'ordinateur d'Opta Analyst, l'OL serait la cinquième équipe avec le plus de chances de soulever le trophée de la Ligue Europa. Avec 8,3 % de chances…

    Devant les hommes de Paulo Fonseca, pas vraiment de surprise. Aston Villa (21,6 %), l'AS Rome (12,8 %) et Nottingham Forest (11,3 %) sont les trois équipes avec le meilleur pourcentage de victoire finale. Lille (10,1 %) et l'OL suivent le wagon. Que les données soient représentatives ou erronées, l'OL aurait en tout cas bénéficié du tirage le plus clément pour les phases de ligue.

    Un parcours qui risque de fatiguer les organismes

    Mais vigilance, il ne faut pas oublier toutes les péripéties estivales traversées par l'OL au début de l'été. Avec un effectif bien plus étiolé que l'exercice précédent, les coéquipiers de Corentin Tolisso devront enchaîner le championnat et l'Europe pendant des semaines. Et limité dans la profondeur de son banc, l'OL n'a plus qu'à espérer aucun nouveau blessé. Il sera intéressant de se pencher sur la politique managériale que le staff entreprendra entre les deux compétitions.

    De toute manière, les Lyonnais devront faire avec, la Ligue Europa faisant sa rentrée dès mercredi prochain. Les joueurs de Paulo Fonseca démarreront par un déplacement à Utrecht, le lendemain le 25 septembre. L'équipe hollandaise étant d'ailleurs classée vingtième du classement Opta Analyst avec 0,5 % de chances de glaner la C3. Que les probabilités aient la chance de dire vrai ou non, le lion devra sortir les crocs dans un rythme d'enfer.

    4 commentaires
    1. RBV
      RBV - jeu 18 Sep 25 à 10 h 49

      Une revanche contre Aston Villa ou une finale contre Nottingham serait assez magique 😊

      1. Avatar
        leroilyon - jeu 18 Sep 25 à 10 h 57

        A quelle moment on a jouer contre Aston Villa?
        Tu confond pas avec West Ham qui ont les mêmes couleurs ?

        1. RBV
          RBV - jeu 18 Sep 25 à 11 h 12

          Hello, mais oui tu as raison !!!! Je crois que le trauma est encore trop présent, je me trompe d’équipe 🤪

    2. Avatar
      BadGone91 - jeu 18 Sep 25 à 11 h 03

      J'aimerais bien savoir sur quoi reposent ces stats. Si c'est sur les années précédentes, et notamment l'année précédente, effectivement on peut dire qu'on a nos chances d'aller loin. Par contre si on prend en compte le mercato et la profondeur de banc, je pense que ce n'est clairement plus la même histoire !

      Je pense que ce classement peut changer en grande partie, en fonction du moment de la saison. Enfin bref, ce sont des stats quoi...

