L'OL dévoile son maillot third 2025-2026

  • par Antoine Lio
  • 3 Commentaires

    • Inspirée de la culture skateboard, la troisième tunique de l'OL a été dévoilé. Elle sera portée ce vendredi à l'occasion de la réception d'Angers.

    Après le traditionnel rouge et bleu à domicile, le bleu marine à l'extérieur, place à un design tout à fait différent. Une association entre le monde du ballon rond et celui du skateboard. Lyon étant considérée comme l'une des capitales mondiales de cette discipline. Avec une architecture atypique et variée, la ville des Lumières ne cesse d'offrir des spots aussi beaux les uns que les autres pour les "riders". Alors cette année, l'OL a décidé de miser sur cet univers afin de tisser cette troisième tenue.

    Collaboration avec le skateshop Wallstreet

    Conçu avec l'équipementier Adidas, les coéquipiers de Corentin Tolisso arboreront un maillot frappé de motifs "rappelant les lignes graphiques des marches de la place", comme le rapporte Adidas. Quand la couleur blanche prime sur le maillot pour faire transparaître les dalles, les détails fluo viennent connecter le maillot avec le style du skate lyonnais.

    Maillot porté ce vendredi contre Angers

    Nous pouvons aussi observer un brin de raffinerie avec un col polo, frappé de l'inscription "HDV" en référence à l'hôtel de ville. Précisons que cette troisième tunique que porteront les joueurs de Paulo Fonseca a été mise en œuvre avec le skateshop de Wallstreet, basé à Lyon. Elle sera disponible à partir de ce 18 septembre au prix de 100 euros.

    L'OL inaugurera ce maillot third face à Angers ce vendredi soir (20 h 45).

    3 commentaires
    1. Avatar
      BadGone91 - jeu 18 Sep 25 à 10 h 58

      Pas fan du tout. Mais bon on a bien un maillot jaune fluo qui fait partie des plus emblématiques.

      L'avis final d'un maillot dépend donc surtout des résultats de l'équipe 🙂

    2. Quand je pense a Ferland
      Quand je pense a Ferland - jeu 18 Sep 25 à 11 h 05

      Pfff, je m'étais dit qu'ils joueraient peut-être avec le "maillot des 75 ans" pour lui donner plus de visibilité en Coupe d'Europe.
      Dommage, c'était l'occaz' de montrer à tous que l'on avait l'un des plus beaux maillots à présenter...

    3. RBV
      RBV - jeu 18 Sep 25 à 11 h 12

      En enlevant le sponsor horrible en plein milieu, il est plutôt pas mal. Mais bon, trop cher pour l’instant…

