OL Lyonnes : le programme du week-end

  • par Antoine Lio

    • À nouveau victorieuses le week-end dernier, les jeunes équipes féminines de l'OL Lyonnes tenteront de remettre cela dès ce dimanche.

    Rien à redire pour le moment. Deux matchs pour l'académie lyonnaise, deux victoires. Quand les U19 ont inscrit sept buts en deux rencontres, la réserve a fait trembler les filets à dix reprises. Pas vraiment besoin d'épiloguer sur le sujet, les jeunes Lyonnaises sont létales. Reste à savoir si elles parviendront à répandre cette frénésie tout au long de la saison.

    Les U19 pour conforter leur première place

    Rappelons-le, ce n'est pas parce que les jeunes U19 terminent premières de leur poule qu'elles sont assurées du titre. Loin de là. Spécialement dans leur catégorie, les différentes écuries prennent d'abord place dans une première phase. Dix rencontres disputées, après quoi, la première se qualifie pour une phase "Elite". La première de cette dernière étape, sur six équipes, s'adjugeant du titre. Les U19 l'avaient notamment raflé en 2022, 2023 et 2024.

    Mais pour le moment, il y a des raisons d'avoir de l'espoir bien que ce ne soit encore que le début. Double vainqueur de Reims (4-0) et de Metz (3-0), les jeunes de l'OL Lyonnes auront à cœur de poursuivre sur ce qui pourrait être le début d'une longue série. Elles auront l'occasion de le faire ce dimanche à 15 h 00 face à Strasbourg, défaites par Fleury (3-0) et Dijon (2-1). Dur calendrier pour les Strasbourgeoises qui auront affronté les trois premières dès les trois journées.

    La réserve pour un 3 sur 3

    De leur côté, les filles de Julien Pernet se baladent aussi. Un succès contre Montauban (3-1) avant de corriger Clermont (7-2). Pas étonnant de devoir lever les yeux aussi, comme pour les U19, vers le haut du tableau. Première du classement dès les deux premières journées, seul Cannes fait aussi bien.

    Ce dimanche à 15h aussi, l'équipe B de l'OL Lyonnes accueillera Le Puy Foot, en difficulté depuis le coup d'envoi de cet exercice 2024/2025. Les joueuses du Puy-en-Velay dernières du classement à égalité avec Chatenoy-le-Royal et l'ALC Longvic, les Lyonnaises ne devraient pas, sur le papier, avoir de problèmes. À elles de le prouver sur le terrain et de tenter d'enchaîner trois victoires de suite.

    Le programme du week-end :

    • OL Lyonnes U19 - Strasbourg, dimanche à 15 h 00
    • Réserve de l'OL Lyonnes - Le Puy Foot, dimanche à 15 h 00
