Les joueurs de l'OL ont rendu hommage à Lacombe face à l'OM
Les joueurs de l’OL ont rendu hommage à Lacombe face à l’OM (Photo by Cyril Lestage / DPPI via AFP)

Face à Rennes, l’OL va se lancer dans un rythme d’enfer

  • par David Hernandez

    • Après la trêve internationale, l’OL retrouve le championnat ce dimanche. Le déplacement à Rennes est le premier rendez-vous d’une longue série sur les trois prochaines semaines.

    Pour les amoureux du football de clubs, chaque trêve internationale est un supplice. Trois semaines seulement après la reprise, la Ligue 1 faisait déjà relâche au lendemain de la victoire (1-0) de l’OL sur l’OM dans le choc des Olympiques. Si les joueurs ont rapidement pris la direction de leur sélection, les supporters comptaient les jours avant le retour du championnat. Après une longue attente, les Lyonnais retrouveront leur équipe favorite ce dimanche (20h45) avec un déplacement à Rennes. Avec trois succès en trois journées, l’OL voudra confirmer ce début de saison réussi et surtout un mercato enfin terminé. Ce sera peut-être l’occasion de voir les premiers pas de Martin Satriano ou encore le retour de Rachid Ghezzal sous le maillot rhodanien.

    Un déplacement à Lille entre deux matchs de Ligue Europa

    En attendant de voir toutes ces interrogations levées ou non, Paulo Fonseca et ses joueurs lancent un vrai rythme d’enfer avec ce déplacement en Bretagne. Le retour de la Ligue Europa entraîne du même coup les semaines à trois matchs. D’ici à la prochaine trêve internationale qui débutera le 6 octobre, les coéquipiers de Corentin Tolisso disputeront six rencontres en vingt-deux jours. Une cadence européenne avec le déplacement à Utrecht et la réception de Salzbourg pour un effectif qui est déjà limité et dans lequel la moindre casse peut s’avérer préjudiciable.

    Le calendrier de l'OL après Rennes :

    Réception d'Angers le vendredi 19 septembre (20h45)

    Déplacement à Utrecht le jeudi 25 septembre (21h)

    Déplacement à Lille, le dimanche 28 septembre (17h15)

    Réception de Salzbourg, jeudi 2 novembre (21h)

    Réception de Toulouse, dimanche 5 novembre (15h)

    Malick Fofana, ailier de l'OL
    OL : De Bruyne fan du profil de Fofana

