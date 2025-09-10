OL : De Bruyne fan du profil de Fofana

Cadre de la sélection belge, Kevin De Bruyne a pu côtoyer ces derniers mois Malick Fofana. Le meneur du Napoli apprécie le profil du joueur de l’OL même s’il lui reste encore à prouver.

Comme ce fut le cas à quelques reprises ces derniers mois, Malick Fofana a bien cru devoir faire une croix sur le rassemblement de la Belgique à cause d’une blessure. Sorti contre l’OM suite au tacle reçu en première mi-temps, l’ailier a finalement bien pu tenir sa place avec les Diables Rouges. Il en a profité pour connaitre une deuxième sélection contre le Liechtenstein puis une autre contre le Kazakhstan. Il s’est même permis le luxe d’ouvrir son compteur buts en sélection.

Dans la course à la Coupe du monde 2026, Fofana tente de faire bonne impression à Rudi Garcia pour être du voyage sur le continent américain l’été prochain. Une chose est sûre, il a déjà quelques admirateurs au sein de la sélection et non des moindres. Dans une interview à Het Nieuwsblad, Kevin De Bruyne n’a pas manqué de faire l’éloge de son cadet. "Dans le foot moderne, si vous avez des joueurs capables de dribbler leurs adversaires ou de créer des espaces pour les autres, c'est une bonne chose. C'est d'autant mieux pour nous qu'un autre jeune comme Malick (Fofana) nous rejoint."

La saison de la confirmation à l'OL ?

Encore novice avec la Belgique du haut de ses 21 ans, l’ailier de l’OL n’a jamais caché son admiration pour Jérémy Doku, qu’il a pris pour modèle. Les deux se retrouvent désormais en sélection, mais pour De Bruyne, il est encore trop tôt pour faire des comparaisons. "Il est dans le style de Doku, ils sont tous les deux ailiers, assez petits, rapides. Bien sûr, Jeremy est avec nous depuis cinq ou six ans. Il joue également pour Manchester City, qui, avec tout le respect que je lui dois, est d'un niveau supérieur à Lyon. Malick est plus jeune et est encore en phase d’apprentissage." Resté à l’OL cette saison, Fofana espère bien franchir un cap en 2025-2026 pour viser plus haut dans les mois à venir. Et suivre ainsi les traces de l’ancien Rennais.