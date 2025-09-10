Ayant avant tout cherché à vendre plus qu’à acheter cher, l’OL a fini avec une balance positive cet été de transferts. Sur les dix dernières années, le club lyonnais est parmi les clubs les plus dans le vert en Europe.

Contraint de devoir vendredi dans les dernières heures du mercato, l’OL a dû se résoudre à laisser partir Georges Mikautadze. Contre un chèque de 31 millions d’euros, le Géorgien a donc mis les voiles vers Villarreal, un an seulement après son arrivée. Un départ forcé mais obligatoire face aux promesses faites par la direction à la DNCG mais aussi à l’UEFA, notamment concernant la balance des transferts. En cet été 2025, elle a clairement été positive avec un accent mis sur la perte de gros salaires, mais aussi de grosses rentrées d’argent comme celle de Mikautadze mais aussi celle de Cherki. À côté de ça, l’OL s’est montré actif dans le sens des arrivées, mais en limitant au maximum les dépenses.

Trois clubs français dans le top 10

Neuf joueurs achetés pour "seulement" 36 millions d’euros, il y a longtemps que l’on n’avait pas vu ça à Décines. Alors forcément, la balance a fini dans le vert avec un +69M€. Bon élève de la Ligue 1, l’OL l’est tout autant en Europe sur la dernière décennie. Cette nouvelle balance positive en 2025 vient se greffer à un total déjà largement parmi ce qui se fait de mieux sur le Vieux Continent. Sur les dix dernières années, le club rhodanien a tout simplement la sixième balance positive européenne (+308M€). Si le Benfica Lisbonne reste intouchable (+703M€), l’OL fait partie des trois formations françaises présentes dans le classement érigé par le CIES avec Lille (+441) et Monaco (+276). Sans les frasques de ces dernières saisons avec des achats compulsifs, la balance aurait pu être encore meilleure.