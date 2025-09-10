OL - International : Barisic tenu en échec avec les Espoirs croates

En plus de Nicolas Tagliafico cette nuit, d’autres joueurs de l’OL évoluaient une dernière fois avec leur sélection. Si Afonso Moreira est resté sur le banc avec les Espoirs portugais, Téo Barisic a joué 90 minutes avec ceux de la Croatie.

Après dix jours de trêve internationale, la Ligue 1 va pouvoir reprendre ses droits. Ce week-end, l’OL se déplacera à Rennes dimanche (20h45) pour le compte de la 4e journée. Depuis quelques jours, Paulo Fonseca a pu récupérer quelques éléments comme Malick Fofana ou encore Clinton Mata. L’Angola avait beau avoir un match à jouer mardi, le défenseur était déjà présent à Décines et a participé à la séance collective du jour. Il faudra patienter encore quelques heures pour que le groupe lyonnais soit au complet. En effet, en plus de Nicolas Tagliafico, d’autres internationaux étaient encore sur le pont mardi. Cela concernait avant tout les sélections de jeunes et notamment les qualifications pour l’Euro U21 avec le Portugal et la Croatie au programme.

L'Angleterre vainqueure de son tournoi amical

Remplaçant, mais entré en cours de jeu lors du premier match, Afonso Moreira est cette fois resté les 90 minutes sur le banc dans la victoire portugaise 2-0. De son côté, Téo Barisic a joué l’intégralité de la première rencontre des espoirs croates dans ces qualifications. Toutefois, le latéral droit et ses coéquipiers ont été tenus en échec par la Turquie (1-1). Enfin, l’Angleterre d’Alejandro Gomes Rodriguez a fini son tournoi amical en Espagne avec une troisième victoire en matchs face au Canada (3-2). Déjà assurés de remporter le trophée, les U18 anglais ont terminé en beauté ce rassemblement.