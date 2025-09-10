Actualités
Téo Barisic lors d'OL - RWDM Brussels
Téo Barisic lors d’OL – RWDM Brussels (crédit : David Hernandez / OetL)

OL - International : Barisic tenu en échec avec les Espoirs croates

  • par David Hernandez

    • En plus de Nicolas Tagliafico cette nuit, d’autres joueurs de l’OL évoluaient une dernière fois avec leur sélection. Si Afonso Moreira est resté sur le banc avec les Espoirs portugais, Téo Barisic a joué 90 minutes avec ceux de la Croatie.

    Après dix jours de trêve internationale, la Ligue 1 va pouvoir reprendre ses droits. Ce week-end, l’OL se déplacera à Rennes dimanche (20h45) pour le compte de la 4e journée. Depuis quelques jours, Paulo Fonseca a pu récupérer quelques éléments comme Malick Fofana ou encore Clinton Mata. L’Angola avait beau avoir un match à jouer mardi, le défenseur était déjà présent à Décines et a participé à la séance collective du jour. Il faudra patienter encore quelques heures pour que le groupe lyonnais soit au complet. En effet, en plus de Nicolas Tagliafico, d’autres internationaux étaient encore sur le pont mardi. Cela concernait avant tout les sélections de jeunes et notamment les qualifications pour l’Euro U21 avec le Portugal et la Croatie au programme.

    L'Angleterre vainqueure de son tournoi amical

    Remplaçant, mais entré en cours de jeu lors du premier match, Afonso Moreira est cette fois resté les 90 minutes sur le banc dans la victoire portugaise 2-0. De son côté, Téo Barisic a joué l’intégralité de la première rencontre des espoirs croates dans ces qualifications. Toutefois, le latéral droit et ses coéquipiers ont été tenus en échec par la Turquie (1-1). Enfin, l’Angleterre d’Alejandro Gomes Rodriguez a fini son tournoi amical en Espagne avec une troisième victoire en matchs face au Canada (3-2). Déjà assurés de remporter le trophée, les U18 anglais ont terminé en beauté ce rassemblement.

    à lire également
    Les joueurs de l'OL après la victoire face à l'OM
    Mercato : avec son été, l’OL garde une belle place dans les balances de la décennie

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Les joueurs de l'OL après la victoire face à l'OM
    Mercato : avec son été, l’OL garde une belle place dans les balances de la décennie 11:03
    Téo Barisic lors d'OL - RWDM Brussels
    OL - International : Barisic tenu en échec avec les Espoirs croates 10:15
    Paulo Fonseca, entraîneur de l'OL
    Rennes - OL : dernière interdiction de vestiaires en Ligue 1 pour Fonseca 09:30
    Rémy Descamps lors d'OL - Metz
    À Rennes, enfin l’heure du choix à l’OL entre Descamps et Greif ? 08:47
    Nicolas Tagliafico et Thiago Almada avec l'Argentine
    Avant de retrouver l’OL, Tagliafico s’incline avec l’Argentine 08:00
    OL : Malick Fofana a fait son retour à l'entraînement 07:30
    La joie des joueurs de l'OL face à Metz.
    OL : un vestiaire cosmopolite 09/09/25
    Tagliafico, champion du monde 2022 avec l'Argentine
    OL : Nicolas Tagliafico, dernier international lyonnais sur le pont 09/09/25
    d'heure en heure
    Alexandra Collin au sifflet du derby ASSE - OL Lyonnes 09/09/25
    Estéban Lepaul à Rennes
    Rennes : Estéban Lepaul va retrouver l'OL 09/09/25
    Bruno Cheyrou, responsable de la cellule de recrutement de l'OL.
    Bruno Cheyrou (ex-OL) intègre l'UEFA 09/09/25
    Alexandre Lacazette après son 200e but avec l'OL contre Angers
    Mercato : cet été, 20 joueurs sont partis de l'OL 09/09/25
    Michele Kang, présidente de l'OL contre Metz
    OL : Michele Kang réagit à la prolongation du partenariat avec Groupama 09/09/25
    Adil Hamdani, attaquant des U17 de l'OL
    OL Académie : Doganay et Hamdani avec la France U17 09/09/25
    OL : le programme international des Lyonnais ce mardi 09/09/25
    OL : Khalis Merah et Rachid Ghezzal à l'entraînement lundi 09/09/25
    Adam Karabec avec la République tchèque
    OL : première sélection pour Adam Karabec (République tchèque) 09/09/25
    Les joueuse de l'OL Lyonnes à l'échauffement
    Première Ligue : pourquoi l'OL Lyonnes ne jouera pas ce week-end 09/09/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut