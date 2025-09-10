Suspendu en mars dernier pour son geste envers Benoit Millot, Paulo Fonseca trouve le temps long. L’entraîneur portugais pourra toutefois de nouveau accéder aux vestiaires après le déplacement de l'OL à Rennes ce dimanche (20h45).

Il trouve le temps long et la sanction disproportionnée. Depuis mars dernier, Paulo Fonseca ne cesse de le répéter. Il n’aurait pas dû avoir ce geste d’humeur envers Benoit Millot, mais les neuf mois de suspension pris contre lui ont été bien trop durs. Avec le retour de la Ligue Europa le 25 septembre prochain à Utrecht, le Portugais pourra de nouveau s’asseoir sur le banc lyonnais, la sanction ne prenant pas effet dans les compétitions européennes. Quelques jours auparavant, l’entraîneur de l’OL aura de nouveau goûté à l’odeur des vestiaires. En effet, contre Angers au Parc OL (19 septembre), Fonseca aura de nouveau le droit d’interagir avec ses joueurs en avant-match, à la mi-temps et en après-match.

Une présence non négligeable à la pause

S’il reste interdit de banc en Ligue 1 jusqu’à la fin novembre, Paulo Fonseca avait vu sa suspension être divisée en deux. Une interdiction d’exercer et une interdiction d’accès aux vestiaires. Cette dernière prend fin le 14 septembre à minuit, ce qui veut dire que le déplacement à Rennes ce dimanche (20h45) sera le dernier sans Paulo Fonseca dans les vestiaires. Le retour à la normale n’est pas encore pour tout de suite, mais c’est déjà un petit plus non négligeable au moment de faire certains ajustements, notamment à la pause.