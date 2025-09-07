Malick Fofana était considéré comme le partant le plus probable cet été à l'OL. Mais l'ailier va finalement faire la saison dans le Rhône, malgré des intérêts de grosses écuries anglaises.

Au jeu des chaises musicales, Georges Mikautadze serait-il parti à Villarreal si Malick Fofana n'était pas resté à l'OL ? Sans doute que non. Mais le mercato est plein d'incertitudes, et jusqu'à la signature du contrat, tout peut arriver. Parfois, on n'a même pas besoin d'en arriver là, puisque le Belge, hormis une proposition d'Everton, n'a pas été aussi loin avec les autres gros bonnets anglais.

Ce n'est pas faute de les intéresser, car ils sont nombreux à compter le joueur de 20 ans dans leur "liste de courses". Mais aucun est allé jusqu'à émettre une offre. D'autres cadors du continent, dont le Bayern Munich, étaient potentiellement sur les rangs. L'Olympique lyonnais évaluait l'international belge (deux capes, un but) à 40 millions d'euros.

"J'ai encore des progrès à faire"

Lui n'était d'ailleurs pas foncièrement contre un départ, mais pour une formation de très haut niveau. Chelsea et Liverpool étaient notamment évoqués. "Il y a eu de l’intérêt de la part de ces deux clubs, mais finalement rien de concret, a confirmé Fofana au média HBLV. J’ai envisagé un transfert, mais maintenant, je pense qu’il est plus important que je joue beaucoup, et cela doit se faire à Lyon. Parce que j’ai encore des progrès à faire."

Cette année, et avec tous les chamboulements dans le secteur offensif, il incarnera la principale menace rhodanienne. Avec un but et une passe décisive, il a plutôt bien démarré, sans oublier sa solide prestation face à Marseille (1-0). Ne lui reste plus qu'à maintenir se rythme sur toute une saison. Au bout, sûrement une place au Mondial 2026, et accessoirement, des opportunités dans des équipes qui n'ont pas sauté le pas cet été.