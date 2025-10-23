Fonseca assure que Hateboer "est prêt" pour OL - Strasbourg

Absent ce jeudi pour OL - FC Bâle puisque pas qualifié, Hans Hateboer pourrait faire ses débuts lyonnais dimanche contre Strasbourg. Paulo Fonseca assure que son défenseur est prêt, malgré un manque de rythme.

Comme Rachid Ghezzal, il va devoir prendre son mal en patience. Comme l'Algérien, Hans Hateboer va devoir se limiter à la Ligue 1 puis à la Coupe de France pour gratter des minutes avec l'OL en cette fin d'année 2025 et sur le premier mois 2026. Récemment arrivé dans la capitale des Gaules, le défenseur n'est pas qualifié pour la Ligue Europa et devra attendre la deuxième phase pour être inscrit dans la liste. La Ligue 1 sera avant tout le terrain où il va pouvoir dépanner, lui qui a comme qualité d'être polyvalent. "C’est un joueur que j’aime beaucoup, expérimenté, et capable de jouer à plusieurs postes, a détaillé Paulo Fonseca mercredi. C’est d’ailleurs l’une des raisons de sa venue. Il apporte aussi offensivement et joue avec beaucoup d’intensité dans son couloir."

21 minutes avec Rennes depuis avril dernier

S'il insiste sur les qualités de latéral de l'ancien de l'Atalanta Bergame, Hans Hateboer peut également dépanner dans l'axe de la défense, notamment dans un système à trois. Ce n'est pas forcément ce qui est utilisé à l'OL sous Fonseca. Mais cela pourrait permettre d'ajuster en cours de match, avec un latéral gauche plus haut. Quoi qu'il en soit, Hateboer se tient à la disposition du Portugais. Ce dernier assure que le Néerlandais "est prêt pour dimanche" et la venue de Strasbourg. De là à l'imaginer titulaire ? Depuis avril dernier, le champion d'Europe 2024 n'a disputé qu'une vingtaine de minutes avec Rennes.