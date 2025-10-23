Actualités
Hans Hateboer, défenseur de l'OL
Hans Hateboer, défenseur de l’OL (@OL)

Fonseca assure que Hateboer "est prêt" pour OL - Strasbourg

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Absent ce jeudi pour OL - FC Bâle puisque pas qualifié, Hans Hateboer pourrait faire ses débuts lyonnais dimanche contre Strasbourg. Paulo Fonseca assure que son défenseur est prêt, malgré un manque de rythme.

    Comme Rachid Ghezzal, il va devoir prendre son mal en patience. Comme l'Algérien, Hans Hateboer va devoir se limiter à la Ligue 1 puis à la Coupe de France pour gratter des minutes avec l'OL en cette fin d'année 2025 et sur le premier mois 2026. Récemment arrivé dans la capitale des Gaules, le défenseur n'est pas qualifié pour la Ligue Europa et devra attendre la deuxième phase pour être inscrit dans la liste. La Ligue 1 sera avant tout le terrain où il va pouvoir dépanner, lui qui a comme qualité d'être polyvalent. "C’est un joueur que j’aime beaucoup, expérimenté, et capable de jouer à plusieurs postes, a détaillé Paulo Fonseca mercredi. C’est d’ailleurs l’une des raisons de sa venue. Il apporte aussi offensivement et joue avec beaucoup d’intensité dans son couloir."

    21 minutes avec Rennes depuis avril dernier

    S'il insiste sur les qualités de latéral de l'ancien de l'Atalanta Bergame, Hans Hateboer peut également dépanner dans l'axe de la défense, notamment dans un système à trois. Ce n'est pas forcément ce qui est utilisé à l'OL sous Fonseca. Mais cela pourrait permettre d'ajuster en cours de match, avec un latéral gauche plus haut. Quoi qu'il en soit, Hateboer se tient à la disposition du Portugais. Ce dernier assure que le Néerlandais "est prêt pour dimanche" et la venue de Strasbourg. De là à l'imaginer titulaire ? Depuis avril dernier, le champion d'Europe 2024 n'a disputé qu'une vingtaine de minutes avec Rennes.

    à lire également
    OL - Médias : "Tant qu’il y aura des Gones" disponible sur FreeTV
    1 commentaire
    1. Avatar
      BadGone91 - jeu 23 Oct 25 à 14 h 30

      Les premières images que j'ai vu de lui à l'entrainement chez nous, confirment ce que pensait de lui. Il paraît très rigide et pas très à l'aise avec la gestion de son corps dans l'espace.

      En Italie ça fonctionnait peut-être, autant qu'en Andersen à l'époque qui était bon en Serie A, mais chez nous ça joue vite et fort. Je pense que recruter des défenseurs qui performent en Serie A est un des pires choix possible.

      Après peut-être que je me trompe, et repositionner sur l'aile droite il apportera à l'équipe.

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    OL Lyonnes - Paris FC : un tarif préférentiel et un maillot à gagner 09:28
    OL - Médias : "Tant qu’il y aura des Gones" disponible sur FreeTV 15:10
    Hans Hateboer, défenseur de l'OL
    Fonseca assure que Hateboer "est prêt" pour OL - Strasbourg 14:20
    Maïssa Fathallah, défenseuse de l'OL Lyonnes et de l'équipe de France U17
    Fathallah (OL Lyonnes) envoie les U17 françaises en 8e de la Coupe du monde 13:30
    Olivier Létang, président du LOSC
    Après ses propos lors de Lille - OL, Létang connait sa sanction 12:40
    Le stade de l'Olympique lyonnais à Décines, le Parc OL
    OL - FC Bâle et ASVEL - Dubaï à Décines… anticipez votre venue 11:50
    Teagan Micah, gardienne de l'OL Lyonnes et de l'Australie
    Micah : "L’OL Lyonnes, le meilleur environnement pour progresser" 11:00
    Ludovic Magnin, entraîneur suisse de Bâle
    Magnin (FC Bâle) : "L’OL est favori mais plus le même qu’à mon époque" 10:15
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Les joueurs de l'OL vainqueurs à Lille
    OL - FC Bâle : de la rotation avec plus de garanties 08:45
    Corentin Tolisso (OL) face au RB Salzburg en Ligue Europa
    OL - FC Bâle : avant-match, horaire, diffusion TV 08:00
    Rachid Ghezzal à l'entraînement de l'OL
    Ligue Europa : Utrecht a déposé plainte sur le cas Ghezzal (OL) 07:30
    La joie des joueurs de l'OL contre Toulouse
    L'OL sans Hateboer ni Ghezzal, Molebe de retour contre le FC Bâle 22/10/25
    Ruben Kluivert lors d'OL - Metz
    Après Nice - OL, Fonseca a eu une discussion avec Kluivert 22/10/25
    Malick Fofana lors du match OL - Nantes
    L’OL célèbrera ses 75 ans contre Nantes le 30 novembre 22/10/25
    Pavel Sulc et Afonso Moreira (OL), face à l'OM
    Sulc (OL) : "Je déteste perdre" 22/10/25
    Paulo Fonseca (OL) en conférence de presse
    Fonseca continue de voir un OL "qui joue avec son identité" 22/10/25
    Rachid Ghezzal lors d'Utrecht - OL
    OL : comme Hateboer, Ghezzal ne pourra plus jouer en Ligue Europa jusqu'en janvier 22/10/25
    Ainsley Maitland-Niles penalty face à Nice
    Nice - OL : le penalty accordé aux Lyonnais était valable 22/10/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut