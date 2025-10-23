Actualités
Maïssa Fathallah, défenseuse de l'OL Lyonnes et de l'équipe de France U17
Maïssa Fathallah, défenseuse de l’OL Lyonnes et de l’équipe de France U17 (@FIFA)

Fathallah (OL Lyonnes) envoie les U17 françaises en 8e de la Coupe du monde

  • par David Hernandez

    • Grâce à un but inscrit par Maïssa Fathallah à dix minutes de la fin, l'équipe de France a battu le Nigéria. Avec ce deuxième succès en deux matchs de poule, les U17 ont validé leur présence en huitièmes de finale de la Coupe du monde.

    Elle n'était pas titulaire au coup d'envoi et pourtant Maïssa Fathallah a été élue joueuse du match par la FIFA. Du haut de ses 16 ans, la défenseuse de l'OL Lyonnes a enlevé une belle épine du pied de l'équipe de France U17 à la Coupe du monde qui se tient au Maroc. Après un premier succès prometteur face aux Samoa il y a quelques jours, les Bleuettes voulaient confirmer mercredi soir à Rabat face au Nigéria. Si les Africaines s'étaient largement inclinées contre le Canada (1-4), elles ont donné bien plus de fil à retordre aux joueuses de Mickaël Ferreira. Avec une seule Lyonnaise titulaire au coup d'envoi (Moreau-Tranchant), les Françaises ont buté face à l'agressivité nigérienne.

    Un match pour la 1re place contre le Canada

    Finalement, le salut est venu à la 81e minute grâce à Maïssa Fathallah. Entrée en jeu à la 54e minute alors que Camille Marmillot avait fait son entrée dès la pause, la défenseuse lyonnaise a libéré tout un groupe. Sur une remise de Luna Laboucarie, la jeune pro de l'OL Lyonnes a propulsé le ballon du droit dans le but du Nigéria. Un petit but aux grandes conséquences. L'équipe de France U17 a validé son ticket pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde. Elle se disputera la première place du groupe D samedi prochain avec le Canada, six points également.

    à lire également
    Olivier Létang, président du LOSC
    Après ses propos lors de Lille - OL, Létang connait sa sanction

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    OL Lyonnes - Paris FC : un tarif préférentiel et un maillot à gagner 09:28
    Maïssa Fathallah, défenseuse de l'OL Lyonnes et de l'équipe de France U17
    Fathallah (OL Lyonnes) envoie les U17 françaises en 8e de la Coupe du monde 13:30
    Olivier Létang, président du LOSC
    Après ses propos lors de Lille - OL, Létang connait sa sanction 12:40
    Le stade de l'Olympique lyonnais à Décines, le Parc OL
    OL - FC Bâle et ASVEL - Dubaï à Décines… anticipez votre venue 11:50
    Teagan Micah, gardienne de l'OL Lyonnes et de l'Australie
    Micah : "L’OL Lyonnes, le meilleur environnement pour progresser" 11:00
    Ludovic Magnin, entraîneur suisse de Bâle
    Magnin (FC Bâle) : "L’OL est favori mais plus le même qu’à mon époque" 10:15
    Les joueurs de l'OL vainqueurs à Lille
    OL - FC Bâle : de la rotation avec plus de garanties 08:45
    Corentin Tolisso (OL) face au RB Salzburg en Ligue Europa
    OL - FC Bâle : avant-match, horaire, diffusion TV 08:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Rachid Ghezzal à l'entraînement de l'OL
    Ligue Europa : Utrecht a déposé plainte sur le cas Ghezzal (OL) 07:30
    La joie des joueurs de l'OL contre Toulouse
    L'OL sans Hateboer ni Ghezzal, Molebe de retour contre le FC Bâle 22/10/25
    Ruben Kluivert lors d'OL - Metz
    Après Nice - OL, Fonseca a eu une discussion avec Kluivert 22/10/25
    Malick Fofana lors du match OL - Nantes
    L’OL célèbrera ses 75 ans contre Nantes le 30 novembre 22/10/25
    Pavel Sulc et Afonso Moreira (OL), face à l'OM
    Sulc (OL) : "Je déteste perdre" 22/10/25
    Paulo Fonseca (OL) en conférence de presse
    Fonseca continue de voir un OL "qui joue avec son identité" 22/10/25
    Rachid Ghezzal lors d'Utrecht - OL
    OL : comme Hateboer, Ghezzal ne pourra plus jouer en Ligue Europa jusqu'en janvier 22/10/25
    Ainsley Maitland-Niles penalty face à Nice
    Nice - OL : le penalty accordé aux Lyonnais était valable 22/10/25
    Paulo Fonseca en discussion avec les joueurs de l'OL
    OL - FC Bâle : un groupe lyonnais au complet 22/10/25
    Les joueurs de l'OL après la victoire face à l'OM
    OL - FC Bâle : 35 000 spectateurs attendus jeudi soir 22/10/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut