Grâce à un but inscrit par Maïssa Fathallah à dix minutes de la fin, l'équipe de France a battu le Nigéria. Avec ce deuxième succès en deux matchs de poule, les U17 ont validé leur présence en huitièmes de finale de la Coupe du monde.

Elle n'était pas titulaire au coup d'envoi et pourtant Maïssa Fathallah a été élue joueuse du match par la FIFA. Du haut de ses 16 ans, la défenseuse de l'OL Lyonnes a enlevé une belle épine du pied de l'équipe de France U17 à la Coupe du monde qui se tient au Maroc. Après un premier succès prometteur face aux Samoa il y a quelques jours, les Bleuettes voulaient confirmer mercredi soir à Rabat face au Nigéria. Si les Africaines s'étaient largement inclinées contre le Canada (1-4), elles ont donné bien plus de fil à retordre aux joueuses de Mickaël Ferreira. Avec une seule Lyonnaise titulaire au coup d'envoi (Moreau-Tranchant), les Françaises ont buté face à l'agressivité nigérienne.

Un match pour la 1re place contre le Canada

Finalement, le salut est venu à la 81e minute grâce à Maïssa Fathallah. Entrée en jeu à la 54e minute alors que Camille Marmillot avait fait son entrée dès la pause, la défenseuse lyonnaise a libéré tout un groupe. Sur une remise de Luna Laboucarie, la jeune pro de l'OL Lyonnes a propulsé le ballon du droit dans le but du Nigéria. Un petit but aux grandes conséquences. L'équipe de France U17 a validé son ticket pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde. Elle se disputera la première place du groupe D samedi prochain avec le Canada, six points également.