La joie des joueurs de l'OL contre Toulouse
La joie des joueurs de l’OL contre Toulouse (Photo by Alex MARTIN / AFP)

L'OL sans Hateboer ni Ghezzal, Molebe de retour contre le FC Bâle

  • par David Hernandez
  • 3 Commentaires

    • Face aux non-qualifications de ses deux recrues, Paulo Fonseca dispose d'un effectif restreint. Malgré ces absences, Téo Barisic n'en profite pas pour intégrer le groupe de l'OL contre le FC Bâle.

    Les rotations étaient déjà peu nombreuses, mais elles seront encore plus limitées en Ligue Europa. Suite à une erreur de l'UEFA concernant la qualification de Rachid Ghezzal, l'OL va devoir se passer de l'international algérien pour le reste des matchs de la phase de ligue. Cela commence dès ce jeudi face au FC Bâle. Ils ne seront que six (sept si l'on compte Pavel Šulc) à pouvoir occuper des positions offensives face au club suisse. Quand on sait que Paulo Fonseca aime jouer avec trois offensifs dès le coup d'envoi, cela limite la rotation en cours de match.

    Molebe de retour

    Pour ce troisième rendez-vous européen, le coach portugais doit donc faire sans son ailier, mais aussi sans Hans Hateboer, lui aussi non qualifié après son arrivée tardive à l'OL. À côté de ces deux absences fortement regrettables, le groupe lyonnais se retrouve pour le moment plutôt épargné par les blessures. Ernest Nuamah et Orel Mangala sont toujours loin du groupe, tout comme Rémy Descamps, dont le retour se fait attendre. Non retenu à Nice, Enzo Molebe fait son retour dans le groupe.

    Le groupe de l'OL : Diarra, Greif, Konan - Tagliafico, Abner, Niakhaté, Kluivert, Mata, Maitland-Niles - Tessmann, Tolisso, Sulc, Morton, De Carvalho, Merah - Karabec, Fofana, Molebe, Moreira, Satriano, Gomes Rodriguez

    3 commentaires
    1. Juni38
      Juni38 - mer 22 Oct 25 à 19 h 27

      Barisic ne jouera jamais cette saison , quand tu vois un amn intouchable ou un kluivert qui n'a pas le niveau L1 , ça fout quand même les boules .

    2. gcatala
      gcatala - mer 22 Oct 25 à 19 h 53

      Si Barisic ne joue pas c'est qu'il ne doit pas avoir le niveau

      1. Juni38
        Juni38 - mer 22 Oct 25 à 20 h 06

        tiens , en réponse , je recopie le com de "ledromois" qui a posté à 19h47 ceci :

        "Je lis souvent "le coach voit les jeunes donc s'il ne les met pas c'est qu'ils n'ont pas le niveau" et j'aimerais rappeler la jurisprudence Barcola qui tient sa carrière a une poubelle. Blanc je crois l'avait sous les yeux et pourtant il ne jouait pas. Le gamin fait une super moitié de saison alors que le club voulait l'envoyer en Suisse.
        Peut-être que Barisic ou Molebe ou Agr seront catastrophiques mais il faut tenter. Pour Barisic, au pire il sera aussi mauvais que Kluivert donc ça ne coûte rien."

