L'OL sans Hateboer ni Ghezzal, Molebe de retour contre le FC Bâle

Face aux non-qualifications de ses deux recrues, Paulo Fonseca dispose d'un effectif restreint. Malgré ces absences, Téo Barisic n'en profite pas pour intégrer le groupe de l'OL contre le FC Bâle.

Les rotations étaient déjà peu nombreuses, mais elles seront encore plus limitées en Ligue Europa. Suite à une erreur de l'UEFA concernant la qualification de Rachid Ghezzal, l'OL va devoir se passer de l'international algérien pour le reste des matchs de la phase de ligue. Cela commence dès ce jeudi face au FC Bâle. Ils ne seront que six (sept si l'on compte Pavel Šulc) à pouvoir occuper des positions offensives face au club suisse. Quand on sait que Paulo Fonseca aime jouer avec trois offensifs dès le coup d'envoi, cela limite la rotation en cours de match.

Molebe de retour

Pour ce troisième rendez-vous européen, le coach portugais doit donc faire sans son ailier, mais aussi sans Hans Hateboer, lui aussi non qualifié après son arrivée tardive à l'OL. À côté de ces deux absences fortement regrettables, le groupe lyonnais se retrouve pour le moment plutôt épargné par les blessures. Ernest Nuamah et Orel Mangala sont toujours loin du groupe, tout comme Rémy Descamps, dont le retour se fait attendre. Non retenu à Nice, Enzo Molebe fait son retour dans le groupe.

Le groupe de l'OL : Diarra, Greif, Konan - Tagliafico, Abner, Niakhaté, Kluivert, Mata, Maitland-Niles - Tessmann, Tolisso, Sulc, Morton, De Carvalho, Merah - Karabec, Fofana, Molebe, Moreira, Satriano, Gomes Rodriguez