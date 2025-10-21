OL : Rémi Himbert participera au Mondial avec la France U18

Première échéance mondiale pour Rémi Himbert. Avec l'équipe de France U18, il disputera la Coupe du monde à partir du 3 novembre.

Finaliste de l'Euro U17 en juin dernier, Rémi Himbert espère faire encore mieux au mois de novembre. Le footballeur lyonnais est en effet convié à la Coupe du monde avec l'équipe de France U18. Habitué des effectifs français depuis plusieurs saisons, l'attaquant de l'OL fait partie des 21 joueurs appelés pour cette grande compétition.

Himbert absent pour minimum 2 matchs avec la réserve

Le rassemblement commencera le 29 octobre, pour un tournoi ayant lieu à partir du 3 novembre au Qatar. Pour Himbert, cela signifie qu'il manquera au maximum trois matchs avec la réserve rhodanienne. Les Bleuets joueront le 5 novembre face au Chili, le 8 contre le Canada puis le 11 contre l'Ouganda. Au total, l'épreuve réunira pour la première fois 48 nations. Une phase de poules qui qualifiera les deux premiers de chaque groupe, plus les huit meilleurs troisièmes.

Lors de la 19e et dernière édition, en 2023, la France avait échoué en finale, battu par l'Allemagne aux tirs au but. Sa seule victoire remonte à 2001, une équipe dans laquelle évoluait notamment Jérémy Berthod. Une génération qu'espère bien imiter Lionel Rouxel et sa bande. À noter que l'Angleterre, avec Alejandro Gomes Rodríguez dans ses rangs, y participera aussi.