L'équipe de France U17 s'est inclinée lourdement 3 buts à 0 contre le Portugal en finale de l'Euro ce dimanche soir.

Jeudi dernier, les Bleuets avaient validé leur ticket pour la finale de l'Euro U17 avec un succès 3 buts à 2 face à la Belgique. L'attaquant des U19 de l’OL, Rémi Himbert, s'était montré sous son meilleur jour en étant décisif. Seulement voilà, il restait encore la marche la plus dure à gravir pour être champion d'Europe avec la grande finale contre le redoutable Portugal.

Une équipe que la France avait déjà affrontée en phase de poule (score nul et vierge de 0-0). Dans le stade de Tirana en Albanie, les Bleuets n'ont pas existé face à des Portugais en état de grâce. Les Français, menés 2-0 dès la mi-temps (30e et 38e), ont été méconnaissables tout au long de la rencontre. L'espoir de revenir dans la partie, malgré les difficultés, a été éteint par la Seleção das Quinas à l'heure de jeu (60e).

Encore du temps de jeu pour Rémi Himbert

Titulaire à quatre reprises lors de cet Euro U17 (Allemagne, Portugal deux fois, Belgique), Rémi Himbert a fait le plein d'expérience en Albanie. Il a notamment réalisé deux passes décisives au cours de la compétition. Face au Portugal en finale, il a disputé 77 minutes de jeu avant de sortir à la place de Christ Bacola.

Une aventure enrichissante pour le Gone de 17 ans même s'il aurait sûrement préféré avoir le titre au bout du compte. Les joueurs de Lionel Rouxel terminent tout de même vice-champions d'Europe 2025. Rémi Himbert ne deviendra pas le cinquième joueur de l'OL à remporter ce titre après Hatem Ben Arfa et Karim Benzema (2004), Timothé Cognat (2015) et Mamadou Saar (2022).