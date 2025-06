OL : Sage dévoile la clé de la réussite à l'avenir pour Cherki

Rayan Cherki lors d’OL – ASSE (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

L'ancien technicien de l'OL, Pierre Sage, a donné l'élément nécessaire à une grande carrière pour Rayan Cherki dans l'émission Le Club des 5.

Entraineur de l'Olympique lyonnais pendant près de 14 mois, Pierre Sage était devenu le chouchou du public lyonnais grâce à des résultats exceptionnels. Il avait rempli l'objectif du maintien lors de la saison 2023-2024 en terminant même à la sixième place, qualificative pour la Ligue Europa. Hélas, après l'enchainement de mauvais résultats en Ligue 1 et une élimination en 16e de Coupe de France contre Bourgoin (2-2, 4-2 tab), John Textor prend la décision de se séparer de Pierre Sage. Paulo Fonseca devient alors le nouvel entraineur de l'OL. Une décision qui ne plait pas au public lyonnais, fortement attaché au technicien français. Et s'il y a bien un joueur avec lequel il avait une relation privilégiée, c'est Rayan Cherki. Dans l'émission Le Club des 5 sur YouTube, Pierre Sage a donné un précieux conseil à la pépite française, fraichement appelée en équipe de France.

Pierre Sage : "J'espère qu'il entendra ce passage-là"

Questionné sur les récentes performances de Rayan Cherki, Pierre Sage a été dithyrambique sur l'attaquant lyonnais : "À partir du moment où il a de la liberté, il va se positionner dans les zones où il faut, dans les zones où il fait mal. Il est capable d’éliminer des deux côtés, il est capable de passer des deux côtés. Il est capable maintenant aussi – il l’a montré un peu plus cette année – de tirer au but", a-t-il commencé.

Avant d'ajouter : "C’est un joueur qui se challenge sur les gros matchs encore plus que les autres. Et ça veut dire qu’à un moment donné, cette discipline-là, cette discipline de considérer tous les matchs comme des matchs importants – et j’espère qu’il entendra ce passage-là parce qu’on en a discuté ensemble – ça fera de lui un encore autre joueur", précise-t-il.

Pour lui, Rayan Cherki doit rayonner à tous les matchs : "C’est-à-dire que, même quand il est dans un match paraissant facile pour lui, eh bien, dans ce match-là, en fait, tu dois crever l’écran, tu dois être au-dessus du match, et tu dois faire pencher la balance dans les gros matchs. Mais lorsque le match est facile, tu dois vraiment montrer le joueur que tu es", insiste-t-il.