L'OL se place derrière le PSG et Lille aux points UEFA récoltés

Ernest Nuamah lors du huitième de finale retour de Ligue Europa entre l’OL et le FCSB (4-0) à Décines-Charpieu le 13 mars 2025 (JEAN-PHILIPPE KSIAZEK – AFP)

Quart de finaliste de la Ligue Europa, l'OL a nourri des regrets dans cette compétition. Toutefois, le club lyonnais a fait honneur à sa réputation européenne et est le troisième club français qui a ramené le plus de points UEFA cette saison.

Cela restera comme l'une des plus grandes désillusions de l'histoire du club. À chaque décennie son traumatisme et pour celle de 2020, le quart de finale de Ligue Europa contre Manchester United restera certainement celui qui arrivera en premier pour les supporters de l'OL. Après le nul 2-2 à l'aller, les joueurs de Paulo Fonseca ont réussi à mener 4-2 à dix contre onze et surtout à dix minutes de la fin des prolongations.

Mais dans un scénario irrationnel, les Red Devils ont inversé la tendance pour s'imposer 5-4 et filer en demi-finale puis en finale de la compétition. Cette élimination a fait du mal aux jambes, mais surtout aux têtes rhodaniennes avec une fin de saison en eau de boudin… Le temps des regrets passé, l'OL a malgré tout prouvé qu'il avait une histoire avec l'Europe et qu'il répondait très souvent présent.

Le beau parcours de Brest, la désillusion niçoise

Après trois saisons sans compétitions européennes, le club septuple champion de France est allé jusqu'en quart de finale de Ligue Europa, après avoir fini dans le top 8 de la phase de classement avec une seule défaite au compteur. Une belle performance qui a fait les affaires de la France dans le classement UEFA. Avec la victoire finale du PSG en Ligue des champions, l'OL prend la troisième place au niveau des points rapportés par les clubs français dans les différentes compétitions européennes cette saison.

Le PSG prend logiquement la 1re place avec 37,000 points, devant Lille (26,500), qui s'est arrêté en 8es de Ligue des champions et donc l'OL (22,750). Dans le reste du classement, Monaco échoue au pied du podium (18,000), suivi de Brest et de son parcours historique (16,750). Qualifié en C1 la saison prochaine, Nice n'a clairement pas joué le jeu dans cet exercice 2024-2025 avec seulement 3,000 points en huit matchs disputés, soit à peine mieux que Lens (1,000) pourtant éliminé dès les barrages de Ligue Europa Conference.