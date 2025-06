Mercato : Yasmine Ammar quitte l'OL Lyonnes

Quatrième gardienne de l'OL Lyonnes, Yasmine Ammar a choisi de prendre un nouveau chemin. La jeune Suissesse de 18 ans va se lancer dans un nouveau défi.

Le départ de Laura Benkarth ne la propulsera pas dans le groupe professionnel la saison prochaine. À 18 ans, Yasmine Ammar aurait pu profiter de la non-prolongation de la gardienne allemande pour voir Féérine Belhadj devenir la doublure de Christiane Endler et ainsi devenir la troisième gardienne de l'OL Lyonnes. Finalement, le club devra se mettre en recherche soit d'une doublure, soit d'un troisième couteau pour la saison prochaine. Après deux saisons au sein de l'Académie, Ammar a pris la décision de quitter le club rhodanien. Elle en a fait l'annonce sur ses réseaux sociaux. "Après deux années intenses à l’Olympique Lyonnais, il est temps pour moi de tourner une page. Deux années de travail, de passion, de hauts et de bas, mais surtout de rencontres inoubliables. Merci au club pour sa confiance, merci aux coachs, au staff, à mes coéquipières et à tous ceux qui m’ont accompagné dans cette aventure. J’ai beaucoup appris ici, sur le terrain comme en dehors."

Trois convocations en Ligue des champions

Si elle n'a pu goûter aux joies d'un match professionnel avec les Fenottes, Yasmine Ammar a pu sentir l'exigence que demande un club comme l'OL Lyonnes. Retenue à trois reprises en Ligue des champions suite à des blessures de Laura Benkarth, la Suissesse savoure "la chance de vivre l’ambiance unique des soirées Ligue des champions. Des frissons, des émotions, des souvenirs gravés à jamais." Désormais, la gardienne de 18 ans va se lancer "très vite" dans un nouveau défi.