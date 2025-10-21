Eric Wattellier pour arbitrer le match OL - Strasbourg

En clôture du week-end de Ligue 1, l'OL recevra Strasbourg dimanche (20h45). Eric Wattellier sera l'arbitre pour ce match de la 9e journée.

L'heure du rebond pour l'OL ? Ce serait en tout cas une bonne idée pour Moussa Niakhaté et ses coéquipiers. Ils viennent de perdre deux fois de suite en Ligue 1, et se trouvent à présent cinquièmes au classement. Après un bon début de saison, l'équipe semble marquer le pas. Elle tentera néanmoins de relever la tête cette semaine, avec la réception de Bâle en Ligue Europa (jeudi) et surtout celle de Strasbourg dimanche (20h45).

Les joueurs de Paulo Fonseca feront face au troisième du championnat, avec l'occasion, en cas de succès, de repasser devant. Une partie qui s'annonce pour le moins difficile. Au sifflet de cette affiche, nous retrouverons Eric Wattellier, bien connu de l'Olympique lyonnais à présent.

Déjà un match de l'OL arbitré cette saison

À 38 ans, il était notamment aux commandes lors de la rencontre face à Metz en août dernier (3-0). Au total, il a officié lors de 16 matchs des Rhodaniens dans sa carrière. En mai 2024, il avait déjà dirigé cette même affiche contre les Strasbourgeois, avec une victoire 2-1 sur un penalty d'Alexandre Lacazette dans le temps additionnel.

Dans sa tâche, monsieur Wattellier s'appuiera sur ses assistants, Steven Torregrossa et Brice Parinet le Tellier. Au poste de quatrième arbitre, se présentera Florent Batta. Enfin, le duo à la vidéo sera composé de Yohann Rouinsard et Mehdi Mokhtari.