OL : Alejandro Gomes Rodríguez sera absent en novembre

Bien que ne jouant pas avec les professionnels cette saison, Alejandro Gomes Rodríguez figure régulièrement dans le groupe de Paulo Fonseca. Mais l'attaquant ne sera pas là en novembre, puisqu'il jouera le Mondial U17.

Jusqu'ici, le temps de jeu d'Alejandro Gomes Rodríguez est assez famélique. Aucune minute officielle chez les professionnels, une titularisation en réserve... Finalement, l'avant-centre de 17 ans aura davantage joué avec sa sélection qu'avec son club.

On l'a par exemple vu en septembre avec les U18 anglais (trois rencontres, deux buts), ainsi qu'en octobre. Lors de la dernière trêve, il a vécu sa première cape chez les U20, plus un duel contre la France avec sa catégorie d'âge. Des prestations qui suffisent visiblement à l'entraîneur national, Neil Ryan.

Venezuela, Haïti et Égypte au menu

Le sélectionneur a en effet appelé le footballeur lyonnais pour participer au Mondial U17 qui aura lieu en novembre. À la fin du mois d'octobre, Gomes Rodríguez rejoindra donc son pays pour le rassemblement, avant de s'envoler pour le Qatar, où aura lieu le tournoi.

Lors de la compétition, les Young Lions défieront successivement le Venezuela (04/11), Haïti (07/11) et l'Égypte (10/11) au cours de la phase de poules. À noter qu'il faudra se classer parmi les deux premiers du groupe, ou les huit meilleurs troisièmes, pour aller en 16es de finale. Ce qui semble à la portée de l'attaquant et de ses coéquipiers, tous issus de clubs britanniques.

Plusieurs rencontres ratées avec l'OL

Durant cette Coupe du monde, le Rhodanien pourrait retrouver l'un de ses coéquipiers, Rémy Himbert, qui jouera lui avec les Bleuets. Une chose est sûre, il ratera a minima les matchs contre Brest (02/11), le Real Betis (06/11) et le PSG (09/11). La date du début du stage n'est pas communiquée, mais il est aussi susceptible de manquer le déplacement au Paris FC le 29 octobre. Ce qui fait une solution offensive de moins pour Paulo Fonseca, même si le Portugais n'a pas encore fait appel à lui cette saison.