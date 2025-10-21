Actualités
Alejandro Gomes Rodriguez lors du match de la réserve de l'OL face à Hauts-Lyonnais
Alejandro Gomes Rodriguez lors du match de la réserve de l’OL face à Hauts-Lyonnais (crédit : David Hernandez)

OL : Alejandro Gomes Rodríguez sera absent en novembre

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Bien que ne jouant pas avec les professionnels cette saison, Alejandro Gomes Rodríguez figure régulièrement dans le groupe de Paulo Fonseca. Mais l'attaquant ne sera pas là en novembre, puisqu'il jouera le Mondial U17.

    Jusqu'ici, le temps de jeu d'Alejandro Gomes Rodríguez est assez famélique. Aucune minute officielle chez les professionnels, une titularisation en réserve... Finalement, l'avant-centre de 17 ans aura davantage joué avec sa sélection qu'avec son club.

    On l'a par exemple vu en septembre avec les U18 anglais (trois rencontres, deux buts), ainsi qu'en octobre. Lors de la dernière trêve, il a vécu sa première cape chez les U20, plus un duel contre la France avec sa catégorie d'âge. Des prestations qui suffisent visiblement à l'entraîneur national, Neil Ryan.

    Venezuela, Haïti et Égypte au menu

    Le sélectionneur a en effet appelé le footballeur lyonnais pour participer au Mondial U17 qui aura lieu en novembre. À la fin du mois d'octobre, Gomes Rodríguez rejoindra donc son pays pour le rassemblement, avant de s'envoler pour le Qatar, où aura lieu le tournoi.

    Lors de la compétition, les Young Lions défieront successivement le Venezuela (04/11), Haïti (07/11) et l'Égypte (10/11) au cours de la phase de poules. À noter qu'il faudra se classer parmi les deux premiers du groupe, ou les huit meilleurs troisièmes, pour aller en 16es de finale. Ce qui semble à la portée de l'attaquant et de ses coéquipiers, tous issus de clubs britanniques.

    Plusieurs rencontres ratées avec l'OL

    Durant cette Coupe du monde, le Rhodanien pourrait retrouver l'un de ses coéquipiers, Rémy Himbert, qui jouera lui avec les Bleuets. Une chose est sûre, il ratera a minima les matchs contre Brest (02/11), le Real Betis (06/11) et le PSG (09/11). La date du début du stage n'est pas communiquée, mais il est aussi susceptible de manquer le déplacement au Paris FC le 29 octobre. Ce qui fait une solution offensive de moins pour Paulo Fonseca, même si le Portugais n'a pas encore fait appel à lui cette saison.

    à lire également
    Alejandro Gomes Rodriguez lors d'OL - RWDM Brussels
    OL : Fonseca explique sa gestion de Barišić et Gomes Rodríguez
    1 commentaire
    1. Avatar
      BadGone91 - mar 21 Oct 25 à 16 h 34

      Je comprends pas, on parle de U18 pour Himbert et U17 pour AGR, mais on parle de la même compétition??

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Alejandro Gomes Rodriguez lors du match de la réserve de l'OL face à Hauts-Lyonnais
    OL : Alejandro Gomes Rodríguez sera absent en novembre 16:00
    Rémi Himbert, capitaine de l'équipe de France U16 contre l'Angleterre
    OL : Rémi Himbert participera au Mondial avec la France U18 15:10
    Eric Wattellier
    Eric Wattellier pour arbitrer le match OL - Strasbourg 14:20
    De Carvalho, Molebe et Merah lors d'OL - Angers
    OL : se servir de la Ligue Europa pour lancer les jeunes ? Un grand oui pour Nicolas Puydebois 13:30
    Pierre Sage lors de Lens - OL
    De l'OL à Lens, Pierre Sage réussit ses premiers pas en Ligue 1 12:40
    OL - Médias : nouveau générique, habillage repensé... TKYDG évolue 11:50
    OL - Bâle : des arbitres lituaniens au sifflet 11:00
    Yacine Chaïb (U19) lors d'OL - Auxerre
    OL : Achraf Laaziri et Islamdine Halifa ont convaincu Yacine Chaïb d'aller à Molenbeek 10:10
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Hans Hateboer, défenseur de Rennes
    Premier entraînement avec l'OL pour Hans Hateboer 09:25
    Corner Nice - OL
    Deux défaites et un retour sur terre pour l'OL ? 08:40
    Xherdan Shaqiri
    Contre Bâle, l'OL va retrouver un Shaqiri en pleine forme 08:00
    Paulo Fonseca
    Avec Bâle et Strasbourg dans le viseur, l'OL a repris l'entraînement ce lundi 07:30
    Miniature TKYDG 20 10 2025
    L'OL chute encore... Un effectif trop juste ? 20/10/25
    Paulo Fonseca en discussions avec Enzo Molebe lors de Hambourg - OL
    Ligue 1 : avec 30 changements, l’OL n’a pas le bonnet d’âne mais presque 20/10/25
    La banderole représentant Aulas et Lacombe dans le 7e arrondissement de Lyon.
    Une affiche représentant Aulas et Lacombe crée la zizanie à Lyon 20/10/25
    Hans Hateboer, défenseur de l'OL
    OL - Ligue Europa : Hateboer devra patienter jusqu’à janvier 20/10/25
    Le onze de l'équipe de France contre les Samoa
    Coupe du monde U17 : débuts réussis pour les Bleuettes de l’OL Lyonnes 20/10/25
    Pavel Sulc, buteur lors de Nice - OL
    Ligue 1 : avec son doublé, Sulc devient le meilleur buteur de l’OL 20/10/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut