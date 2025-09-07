Remplaçant contre le Maroc samedi, Alejandro Gomes Rodríguez a de nouveau marqué avec l'Angleterre U18. Signe de sa grande forme actuelle.

L'échantillon d'Alejandro Gomes Rodríguez avec les professionnels est encore léger pour nous donner une idée de ses capacités actuelles à exister au haut niveau. Mais après une préparation marquée par un but sur la pelouse de l'Allianz Arena (2-1 face au Bayern Munich), l'avant-centre étale encore ses facultés à se montrer décisif chez les jeunes.

Samedi, il était remplaçant pour le match face au Maroc. La deuxième partie de l'Angleterre U18 lors du tournoi amical de Costa de la Luz, en Espagne. Titulaire, capitaine et buteur lors du succès initial 3-1 devant l'Ouzbékistan, l'attaquant était cette fois-ci ménagé. Il est entré en jeu à la 65e minute, suffisant pour porter l'estocade finale.

L'Angleterre gagne le tournoi

Les Anglais menaient 2 à 1 à l'aube du temps additionnel. Avant qu'Igor Tyjon (90e+3) et Gomes Rodríguez (90e+6) alourdissent la marque. Avec cette victoire, les Young Three Lions sont assurés de remporter la compétition. Ils défieront le Canada le mardi 9 septembre pour conclure cette fenêtre internationale.

Rappelons que cette sélection travaille actuellement en vue du Mondial qui se tiendra au Qatar en novembre. Avec cette nouvelle réalisation, Gomes Rodríguez (17 ans) compte désormais 22 buts en 28 capes entre l'Angleterre (24), le Portugal (3) et le Venezuela (1).