Actualités
Alejandro Gomes Rodriguez
Alejandro Gomes Rodriguez

Angleterre U18 : un but de plus pour Alejandro Gomes Rodríguez (OL)

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Remplaçant contre le Maroc samedi, Alejandro Gomes Rodríguez a de nouveau marqué avec l'Angleterre U18. Signe de sa grande forme actuelle.

    L'échantillon d'Alejandro Gomes Rodríguez avec les professionnels est encore léger pour nous donner une idée de ses capacités actuelles à exister au haut niveau. Mais après une préparation marquée par un but sur la pelouse de l'Allianz Arena (2-1 face au Bayern Munich), l'avant-centre étale encore ses facultés à se montrer décisif chez les jeunes.

    Samedi, il était remplaçant pour le match face au Maroc. La deuxième partie de l'Angleterre U18 lors du tournoi amical de Costa de la Luz, en Espagne. Titulaire, capitaine et buteur lors du succès initial 3-1 devant l'Ouzbékistan, l'attaquant était cette fois-ci ménagé. Il est entré en jeu à la 65e minute, suffisant pour porter l'estocade finale.

    L'Angleterre gagne le tournoi

    Les Anglais menaient 2 à 1 à l'aube du temps additionnel. Avant qu'Igor Tyjon (90e+3) et Gomes Rodríguez (90e+6) alourdissent la marque. Avec cette victoire, les Young Three Lions sont assurés de remporter la compétition. Ils défieront le Canada le mardi 9 septembre pour conclure cette fenêtre internationale.

    Rappelons que cette sélection travaille actuellement en vue du Mondial qui se tiendra au Qatar en novembre. Avec cette nouvelle réalisation, Gomes Rodríguez (17 ans) compte désormais 22 buts en 28 capes entre l'Angleterre (24), le Portugal (3) et le Venezuela (1).

    à lire également
    Alejandro Gomes Rodriguez
    OL : Alejandro Gomes buteur avec l'Angleterre U18
    1 commentaire
    1. Avatar
      Fabkidugone - dim 7 Sep 25 à 13 h 28

      ghezzal qui revient avec envie et humilité! molebe qui plante! lui qui plante...voilà ils sont jeunes ou pas mais ça plante !!
      autant de raison d y croire...de tte façon si ils gagnent a Rennes ( ultra chaud ) ça devient sérieux non?

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Alejandro Gomes Rodriguez
    Angleterre U18 : un but de plus pour Alejandro Gomes Rodríguez (OL) 13:05
    Ibrahim Halilou, défenseur de l'OL
    OL Académie : la réserve se rassure un peu 12:15
    Michele Kang en discussions avec Jonatan Giraldez et Vincent Ponsot lors d'OL Lyonnes - London City Lionesses
    OL Lyonnes : un tenant du titre au nouveau visage lance sa campagne 11:25
    Malick Fofana lors d'OL - Auxerre
    "Des intérêts, mais rien de concret" : pourquoi Malick Fofana est resté à l'OL au mercato 10:35
    Michael Gerlinger, ancien dirigeant du Bayern Munich
    À l'OL, le redressement dure trois ans ? 09:45
    Moussa Niakhaté (OL)
    OL : Moussa Niakhaté blessé au genou 09:05
    Le plateau de TKYDG
    OL - Médias : pas de "Tant qu'il y aura des Gones" ce lundi 08:40
    Yannis Lagha et Mahamadou Diawara lors du match entre la réserve de l'OL et de Clermont
    OL - Mercato : visite médicale ce dimanche pour Diawara à Antwerp 08:00
    d'heure en heure
    Melchie Dumornay lors de Fleury - OL
    L'OL Lyonnes sans Sombath, Dumornay ou encore Chawinga face à l'OM 07:30
    Les joueuse de l'OL Lyonnes (Dumornay, Renard) à l'entraînement
    OL Lyonnes : entraînement au Parc OL avant l'OM 06/09/25
    Jérémy Jacquet, joueur de Rennes
    Ligue 1 : quelques pépins physiques à Rennes avant d'affronter l'OL 06/09/25
    Ashley Lawrence a signé avec l'OL Lyonnes
    OL Lyonnes : Ashley Lawrence affiche ses ambitions 06/09/25
    Zaki Atamna, gardien au sein de l'OL Académie
    OL académie : les U17 font un joli coup à Strasbourg 06/09/25
    Lucas Perri avec le Brésil
    Lucas Perri (ex-OL) a porté plainte contre Botafogo 06/09/25
    Michele Kang et Jean-Michel Aulas lors d'un match de l'OL
    Jean-Michel Aulas et le "miracle" de l'OL 06/09/25
    Moussa Niakhaté au duel lors d'OL - Metz
    OL : Moussa Niakhaté met en garde malgré le bon début de saison 06/09/25
    OL - Mercato : que pensez-vous du retour de Rachid Ghezzal ? 06/09/25
    Mercato : en 2025, l'OL a gagné gros grâce aux transferts 06/09/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut