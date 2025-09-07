OL Académie : la réserve se rassure un peu

Malgré une large avance (3-0), la réserve de l'OL s'est fait peur jusqu'au bout face au Riviera FC (3-2). Elle tient néanmoins sa première victoire.

Ces trois points vont faire beaucoup de bien à ce jeune effectif. Après un match nul contre Bourgoin (1-1) et une lourde défaite sur le terrain de Seyssinet (4-1), la réserve de l'OL avait besoin de remporter sa première victoire de la saison. Samedi en début de soirée, il recevait le Riviera FC, lui aussi en délicatesse en ce début de saison.

Gueïda Fofana et son staff pouvaient compter sur la présence de Mathys De Carvalho, redescendu après trois week-ends chez les "grands". Titulaire, le milieu de terrain formait l'entrejeu avec Pierre-Antoine Dorival et Fallou Fall. Ce dernier a d'ailleurs très vite lancé les Rhodaniens sur les bons rails en marquant dès la 2e minute.

Doublé pour Himbert

Dans la foulée, Rémi Himbert a inscrit un deuxième but à la 8e minute. 2-0 après moins de dix minutes, les partenaires du gardien Yvann Konan commencent très bien. Avant l'heure de jeu, l'attaquant de 17 ans plante même une seconde réalisation, portant le score à 3-0 (56e). On se dirige donc vers un succès assez tranquille pour l'Olympique lyonnais.

Mais les Azuréens ont poussé jusqu'au bout, marquant à deux reprises en fin de partie pour revenir à 3-2. C'est ainsi, entre maîtrise et douleur, que les Gones ont arraché cette première victoire de l'exercice 2025-2026. Avec quatre unités, ils grimpent au 9e rang, rejoignant un gros ventre mou en ce début de championnat. Car le premier, Alès, compte sept points. Tout est encore très serré.

Prochain match en Corse

Afin de prendre le bon wagon, le groupe Pro 2 cherchera à valider ce résultat lors de la quatrième journée de National 3. Rendez-vous le samedi 20 septembre, en Corse, du côté de Lucciana, où est implanté le Gallia Club, actuellement 11e avec un succès, mais une rencontre en moins.

Le 11 de l'OL : Konan - A. Ali, Mbatshi, Halilou, B. Diarra - De Carvalho, Dorival, F. Fall - Himbert, Benlahlou, T. Goncalves