Olivier Létang, président du LOSC
Olivier Létang, président du LOSC (Photo by DENIS CHARLET / AFP)

Après ses propos lors de Lille - OL, Létang connait sa sanction

  • par David Hernandez
  • 4 Commentaires

    • Passablement énervé par des décisions arbitrales le 28 septembre dernier, Olivier Létang avait fustigé l’arbitre de Lille - OL. Malgré un rapport du délégué, le président lillois n’a écopé que d’un match ferme.

    C’est presque devenu une habitude avec lui. Les rencontres entre l’OL et Lille donnent souvent lieu à une sortie médiatique d’Olivier Létang au coup de sifflet final. La saison passée, le président lillois n’avait pas manqué de critiquer l’arrivée en prêt de Thiago Almada ainsi que le montage pour l’arrivée d’Ernest Nuamah. Le 28 septembre dernier, c’est avant tout l’arbitrage qui était dans le viseur de Létang après la défaite du LOSC contre l’OL. "On a un vrai problème de fond avec l'arbitrage en France. On ne peut pas avoir des soirées comme celle-ci, ce n'est pas possible (...) Tous les week-ends, sur quasiment tous les matches, il y a des problèmes. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas d'échange. Les gens à la tête (de la Fédération française de football) n'ont pas les compétences pour piloter ce dont on a besoin."

    Pas d'attitude agressive

    En plus de cette sortie devant la presse, Olivier Létang avait pris à partie le quatrième arbitre et le délégué de la rencontre du 28 septembre dernier. De quoi pousser à la rédaction d’un rapport et d’un passage devant la commission de discipline. S’il a plaidé sa cause en assurant que les propos relatés n’étaient pas les siens, le président lillois a écopé d’un match ferme et de deux avec sursis. Une sanction relativement mesurée, quand on connait l’historique du personnage, mais qui s’explique par une attitude qui n'avait pas été agressive, selon la commission.

    4 commentaires
    1. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - jeu 23 Oct 25 à 13 h 00

      L'arbitrage peut poser problème parfois, et c'est valable pour toutes les équipes, mais les présidents eux aussi peuvent être problématiques, et celui de Lille n'est pas le dernier.

      Signaler
    2. j.f.ol
      j.f.ol - jeu 23 Oct 25 à 13 h 05

      Aulas, sort de ce corps !

      Signaler
    3. Juni38
      Juni38 - jeu 23 Oct 25 à 13 h 08

      On a la chance d'avoir Kang comme présidente , qui ne se comporterait jamais comme cet énergumène .

      Signaler
      1. JUNi DU 36
        JUNi DU 36 - jeu 23 Oct 25 à 13 h 16

        C'est clair

        Signaler

