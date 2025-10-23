Actualités
Rachid Ghezzal à l'entraînement de l'OL
Rachid Ghezzal à l’entraînement de l’OL (@OL)

Ligue Europa : Utrecht a déposé plainte sur le cas Ghezzal (OL)

  • par David Hernandez
  • 3 Commentaires

    • Face à l’imbroglio Rachid Ghezzal, l’UEFA a dû faire une clarification du règlement auprès de l’OL après une erreur de sa part. Surtout, l’instance européenne a vu le FC Utrecht déposer une plainte suite à la défaite lors de la première journée.

    Tout se passait trop bien depuis le début de saison. Il fallait bien qu’à un moment, la machine s’enraye. Sur le terrain d’abord avec ces deux défaites consécutives en Ligue 1 contre Toulouse puis Nice, samedi dernier. En dehors désormais également avec cette affaire Rachid Ghezzalmise en lumière par le club mercredi à la veille du match de Ligue Europa contre le FC Bâle. Inscrit sur la liste des joueurs pouvant participer à la coupe européenne "grâce" à la longue blessure d’Ernest Nuamah et au nouveau règlement de l’UEFA, l’Algérien avait joué une grosse vingtaine de minutes contre le FC Utrecht. Un match auquel il n’aurait pas dû participer si l’instance européenne avait fait son travail correctement d’emblée.

    Aucune incidence sur le résultat ?

    Malgré la nouvelle règle du joker médical, Ghezzal n’avait pas été inscrit dans les délais en raison de son arrivée le 5 septembre dernier. Or, l’UEFA n’a pas relevé ce manquement et a donné son aval pour autoriser l’ailier à disputer la phase de ligue. Finalement, c’est une plainte du FC Utrecht qui a fait bouger les choses, comme avancé par nos confrères du Dauphiné Libéré"Veuillez également noter qu’à la suite du match précédent au cours duquel le joueur a été aligné, le FC Utrecht a déposé une plainte. Une enquête disciplinaire a été ouverte et l’affaire est toujours en cours. Nous n’avons pas d’autres commentaires à ce stade", a écrit l’UEFA à nos confrères.

    Mercredi, l’OL assurait que cette clarification n’aurait pas d’incidence sur le résultat de ce match gagné 1-0 avec une passe décisive involontaire de Ghezzal… Là encore à cause ou grâce à une histoire de délai de la plainte déposée.

    3 commentaires
    1. Darn
      Darn - jeu 23 Oct 25 à 7 h 39

      Si l'UEFA avait donné son aval en amont (lol), on ne devrait pas pouvoir le reprocher à l'OL. C'est effectivement qui serait en tort, pas l'OL, qui ne devrait pas être sanctionné dans ce cas, AMHA.

      Signaler
    2. Bidibulle
      Bidibulle - jeu 23 Oct 25 à 7 h 59

      L aval en amont...classieux Darn!

      Le reste , j ai pas d avis.

      Signaler
    3. Avatar
      brad - jeu 23 Oct 25 à 8 h 16

      Je vais faire simple, si l'accord Uefa pour Rachon était avant match, l'OL n'a pas grand chose a se reprocher😉.........

      Signaler

