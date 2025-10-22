Sulc (OL) : "Je déteste perdre"

Parmi les recrues dont les supporters de l'OL attendaient beaucoup, Pavel Sulc doit se contenter d'un rôle de joker de luxe pour le moment. Une situation qui n'inquiète pas le Tchèque, qui souhaite aider son équipe d'une façon ou d'une autre.

Vous restez sur un doublé à Nice, comme titulaire. Comment se passent ces premiers mois à l'OL ?

Pavel Sulc : bien sûr, marquer des buts c'est très bon pour la confiance. Je suis très heureux d'être ici, d'être au club, d'être dans cette ville. Tous les gars de l'équipe ont été vraiment super accueillants. En ce qui concerne le début de saison, 15 points, ça a bien commencé. Maintenant, on reste sur deux défaites de suite, mais ce sont des choses qui arrivent dans la saison, à nous de tout donner pour de meilleurs résultats.

Quel est votre poste préférentiel ?

En numéro 10, dans un rôle plus axial. C'est mieux pour moi. C'est mieux pour moi parce que je peux faire des courses derrière la défense. Cela me permet d'être plus proche du but adverse, donc je peux être dans la surface.

Vous êtes le meilleur buteur de l'OL cette saison. Est-ce quelque chose qui compte ?

Bien sûr, j'ai envie de marquer des buts. J'aime marquer des buts, mais le plus important pour moi, c'est quand l'équipe est en réussite, quand l'équipe gagne. Je suis là pour gagner. Et bien entendu, si les buts arrivent, c'est aussi bon pour ma confiance. Mais le plus important reste quand l'équipe gagne. Je déteste perdre.

"Remplaçant ou titulaire, je veux aider"

Vous êtes un joueur qui apporte beaucoup en sortie de banc. Comment l'expliquer ?

Si je commence, si je ne commence pas, je m'en fiche pas. Si je rentre, et qu'il y a 0-0 ou qu'on gagne 1-0, je vais aider l'équipe de toute façon, en défense, en attaque. Quand c'est 0-0 ou quand on gagne, je vais encore plus défendre. Comme je l'ai montré contre Lille et dans d'autres matchs. Je suis à la disposition du coach, que ce soit en tant que titulaire ou sur le banc.

Depuis le début de saison, vous avez beaucoup surfé sur des dynamiques, qu'est-ce que vous attendez de ce match contre Balle ?

Demain, je pense que ce sera un match difficile comme vous l'avez dit, ils ont gagné trois matchs, donc ils sont confiants mais je pense qu'on doit se concentrer sur notre match, on va jouer à la maison et je pense que personne ne veut jouer ici parce que l'atmosphère est très bonne et les fans nous poussent, donc ce sera un match difficile, mais je pense qu'on y arrivera.