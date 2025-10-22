Actualités
Pavel Sulc et Afonso Moreira (OL), face à l'OM
Pavel Sulc et Afonso Moreira (OL), face à l’OM (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Sulc (OL) : "Je déteste perdre"

  • par David Hernandez

    • Parmi les recrues dont les supporters de l'OL attendaient beaucoup, Pavel Sulc doit se contenter d'un rôle de joker de luxe pour le moment. Une situation qui n'inquiète pas le Tchèque, qui souhaite aider son équipe d'une façon ou d'une autre.

    Vous restez sur un doublé à Nice, comme titulaire. Comment se passent ces premiers mois à l'OL ?

    Pavel Sulc : bien sûr, marquer des buts c'est très bon pour la confiance. Je suis très heureux d'être ici, d'être au club, d'être dans cette ville. Tous les gars de l'équipe ont été vraiment super accueillants. En ce qui concerne le début de saison, 15 points, ça a bien commencé. Maintenant, on reste sur deux défaites de suite, mais ce sont des choses qui arrivent dans la saison, à nous de tout donner pour de meilleurs résultats.

    Quel est votre poste préférentiel ?

    En numéro 10, dans un rôle plus axial. C'est mieux pour moi. C'est mieux pour moi parce que je peux faire des courses derrière la défense. Cela me permet d'être plus proche du but adverse, donc je peux être dans la surface.

    Vous êtes le meilleur buteur de l'OL cette saison. Est-ce quelque chose qui compte ?

    Bien sûr, j'ai envie de marquer des buts. J'aime marquer des buts, mais le plus important pour moi, c'est quand l'équipe est en réussite, quand l'équipe gagne. Je suis là pour gagner. Et bien entendu, si les buts arrivent, c'est aussi bon pour ma confiance. Mais le plus important reste quand l'équipe gagne. Je déteste perdre.

    "Remplaçant ou titulaire, je veux aider"

    Vous êtes un joueur qui apporte beaucoup en sortie de banc. Comment l'expliquer ?

    Si je commence, si je ne commence pas, je m'en fiche pas. Si je rentre, et qu'il y a 0-0 ou qu'on gagne 1-0, je vais aider l'équipe de toute façon, en défense, en attaque. Quand c'est 0-0 ou quand on gagne, je vais encore plus défendre. Comme je l'ai montré contre Lille et dans d'autres matchs. Je suis à la disposition du coach, que ce soit en tant que titulaire ou sur le banc.

    Depuis le début de saison, vous avez beaucoup surfé sur des dynamiques, qu'est-ce que vous attendez de ce match contre Balle ?

    Demain, je pense que ce sera un match difficile comme vous l'avez dit, ils ont gagné trois matchs, donc ils sont confiants mais je pense qu'on doit se concentrer sur notre match, on va jouer à la maison et je pense que personne ne veut jouer ici parce que l'atmosphère est très bonne et les fans nous poussent, donc ce sera un match difficile, mais je pense qu'on y arrivera.

    à lire également
    Paulo Fonseca (OL) en conférence de presse
    Fonseca continue de voir un OL "qui joue avec son identité"

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Pavel Sulc et Afonso Moreira (OL), face à l'OM
    Sulc (OL) : "Je déteste perdre" 15:40
    Paulo Fonseca (OL) en conférence de presse
    Fonseca continue de voir un OL "qui joue avec son identité" 14:50
    Rachid Ghezzal lors d'Utrecht - OL
    OL : comme Hateboer, Ghezzal ne pourra plus jouer en Ligue Europa jusqu'en janvier 13:50
    Ainsley Maitland-Niles penalty face à Nice
    Nice - OL : le penalty accordé aux Lyonnais était valable 13:15
    Paulo Fonseca en discussion avec les joueurs de l'OL
    OL - FC Bâle : un groupe lyonnais au complet 12:00
    Les joueurs de l'OL après la victoire face à l'OM
    OL - FC Bâle : 35 000 spectateurs attendus jeudi soir 11:15
    Les supporters FC Bâle
    OL - FC Bâle : un déplacement encadré pour les supporters suisses 10:15
    Tyler Morton lors d'OL - Toulouse
    3 défaites de suite pour l'OL ? Ce serait une première depuis presque 2 ans 09:15
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Marina Ferrari, ministre des Sports
    La ministre des Sports a rendu visite à l’OL Lyonnes 08:15
    Nicolas Tagliafico lors de Montpellier - OL
    Ligue 1 : en 2025, l'OL a parfois fait le spectacle 07:30
    TKYDG
    OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 20 octobre en podcast  21/10/25
    Tanner Tessmann buteur lors d'Utrecht - OL
    Ligue Europa : premier rendez-vous officiel entre l’OL et Bâle  21/10/25
    Afonso Moreira lors d'OL - RWDM Brussels
    OL : Pavel Šulc et Afonso Moreira, les jokers lyonnais 21/10/25
    Alejandro Gomes Rodriguez lors du match de la réserve de l'OL face à Hauts-Lyonnais
    OL : Alejandro Gomes Rodríguez sera absent en novembre 21/10/25
    Rémi Himbert, capitaine de l'équipe de France U16 contre l'Angleterre
    OL : Rémi Himbert participera au Mondial avec la France U18 21/10/25
    Eric Wattellier
    Eric Wattellier pour arbitrer le match OL - Strasbourg 21/10/25
    De Carvalho, Molebe et Merah lors d'OL - Angers
    OL : se servir de la Ligue Europa pour lancer les jeunes ? Un grand oui pour Nicolas Puydebois 21/10/25
    Pierre Sage lors de Lens - OL
    De l'OL à Lens, Pierre Sage réussit ses premiers pas en Ligue 1 21/10/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut