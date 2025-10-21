Actualités
OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 20 octobre en podcast 

  • par Gwendal Chabas

    • Retrouvez votre émission hebdomadaire sur l'OL, Tant qu'il y aura des Gones, en podcast sur différentes plateformes.

    Comme l'OL de retour de la trêve internationale, Tant qu'il y aura des Gones reprenait son habitude lundi 20 octobre avec une nouvelle émission sur l'actualité de l'Olympique lyonnais. Avec une petite mine, car les hommes de Paulo Fonseca se sont inclinés pour la deuxième fois de rang du côté de Nice (3-2). Une défaite qui ne remet pas en cause le bon début de saison jusqu'à présent, mais qui fait redescendre les louanges.

    Faire le dos rond avec le mercato ?

    Lors de TKYDG, Nicolas Puydebois et Enzo Reale, nos consultants, sont largement revenus sur cette rencontre. Avec notamment un angle axé sur l'aspect défensif, pas aussi performant que d'habitude en l'absence de trois titulaires. Lors de la seconde partie, le plateau s'est interrogé sur la suite. Avec un effectif qui paraît très juste, les Rhodaniens devront faire le dos rond jusqu'au mercato hivernal, durant lequel ils pourront procéder à quelques ajustements.

    Enfin, en clôture de cet opus, l'équipe s'est posée la question du 11 à mettre en place sur les prochaines semaines. Avec, en filigrane, la gestion des jeunes éléments du groupe qui attentent leur chance. D'autant plus avec le calendrier dense qui va rythme le quotidien du club sur les prochaines semaines.

    Vous pouvez également écouter "Tant qu'il y aura des Gones" sur AushaApple PodcastDeezerPodcast AddictAmazon Music.

    OL - Médias : nouveau générique, habillage repensé... TKYDG évolue

