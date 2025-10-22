Ligue 1 : en 2025, l'OL a parfois fait le spectacle

En Ligue 1, l'OL a passé à quatre reprises au moins quatre buts à son adversaire en 2025. Mais tous ces matchs ont eu lieu la saison passée.

Cette saison ce n'est pas encore arrivé. En revanche, lors du précédent exercice, l'OL a régulièrement réussi à martyriser les défenses adverses en Ligue 1. Avec Alexandre Lacazette, Georges Mikautadze, Rayan Cherki ou encore Malick Fofana, l'équipe rhodanienne est parvenue à 4 reprises à inscrire au 4 buts à son vis-à-vis en 2025. Le tout en 27 affiches de championnat, à cheval sur 2024-2025 et 2025-2026. Les victimes se nomment Rennes (4-1), Reims (4-0) , Montpellier (1-4) et Le Havre (4-2).

Seuls l'OM et le PSG font mieux

Seuls deux concurrents font mieux, à savoir Marseille et Paris. Ce sont d'ailleurs les Marseillais (8) qui devancent les Parisiens (7), selon le décompte du site officiel de la compétition. Mais l'Olympique lyonnais arrive par exemple devant Toulouse et Monaco (3). Même Strasbourg, que l'on pourrait penser en verve, est derrière (2, dont une fois contre l'OL).

Si, au début de l'année civile, le club avait beaucoup d'arguments offensifs à mettre en avant, c'est moins le cas aujourd'hui. Ainsi, il a seulement la 12e attaque sur les 8 premières journées, ayant marqué 11 fois. Mais paradoxalement, les coéquipiers de Martin Satriano sont, avec les Strasbourgeois, les seuls à avoir trouvé le chemin des filets à chaque rencontre depuis le début de la Ligue 1.