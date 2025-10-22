Actualités
Ligue 1 : en 2025, l'OL a parfois fait le spectacle

    • En Ligue 1, l'OL a passé à quatre reprises au moins quatre buts à son adversaire en 2025. Mais tous ces matchs ont eu lieu la saison passée.

    Cette saison ce n'est pas encore arrivé. En revanche, lors du précédent exercice, l'OL a régulièrement réussi à martyriser les défenses adverses en Ligue 1. Avec Alexandre Lacazette, Georges Mikautadze, Rayan Cherki ou encore Malick Fofana, l'équipe rhodanienne est parvenue à 4 reprises à inscrire au 4 buts à son vis-à-vis en 2025. Le tout en 27 affiches de championnat, à cheval sur 2024-2025 et 2025-2026. Les victimes se nomment Rennes (4-1), Reims (4-0) , Montpellier (1-4) et Le Havre (4-2).

    Seuls l'OM et le PSG font mieux

    Seuls deux concurrents font mieux, à savoir Marseille et Paris. Ce sont d'ailleurs les Marseillais (8) qui devancent les Parisiens (7), selon le décompte du site officiel de la compétition. Mais l'Olympique lyonnais arrive par exemple devant Toulouse et Monaco (3). Même Strasbourg, que l'on pourrait penser en verve, est derrière (2, dont une fois contre l'OL).

    Si, au début de l'année civile, le club avait beaucoup d'arguments offensifs à mettre en avant, c'est moins le cas aujourd'hui. Ainsi, il a seulement la 12e attaque sur les 8 premières journées, ayant marqué 11 fois. Mais paradoxalement, les coéquipiers de Martin Satriano sont, avec les Strasbourgeois, les seuls à avoir trouvé le chemin des filets à chaque rencontre depuis le début de la Ligue 1.

    1 commentaire
    1. janot06
      janot06 - mer 22 Oct 25 à 7 h 53

      Offensivement, ce n'est pas ça, mais tant que la défense tenait ça passait. Problème, ce n'est plus le cas depuis deux matches et le dernier résultat n'est pas là pour nous rassurer alors que la venue d'un concurrent direct, Strasbourg, se profile à l'horizon.

      Pour compliquer la situation, avant ce match prévu Dimanche soir, il y a cette rencontre de Ligue Europa qui s'intercale ce jeudi.

      Le calendrier se complique alors que la qualité ainsi que la profondeur de notre banc inquiètent. Pourvu que les organismes tiennent !

