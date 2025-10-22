La ministre des Sports a rendu visite à l’OL Lyonnes

La ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative, Marina Ferrari était de passage à Décines lundi. Elle a notamment pu échanger avec Vincent Ponsot, directeur général de l’OL Lyonnes, et Wendie Renard, capitaine des Fenottes.

Si les joueurs de Paulo Fonseca préparent un enchaînement compliqué avec les venues de Bâle jeudi en Ligue Europa et Strasbourg dimanche en Ligue 1, Jonatan Giraldez va prendre son mal en patience pendant deux semaines. Avec seulement quatre joueuses à sa disposition en raison de la trêve internationale, l’Espagnol a malgré tout organisé des séances en ce début de semaine à Décines. Un programme léger pour Wendie Renard, Korbin Shrader, Sofia Bekhaled et Féérine Belhadj après la large victoire contre le FC Nantes, samedi dernier.

Des discussions sur le développement et la médiatisation

En marge de ces séances, l’OL Lyonnes a reçu la visite de la ministre des Sports lundi. Marina Ferrari a ainsi pu échanger avec la préfète du Rhône, Fabienne Buccio, mais aussi Vincent Ponsot, directeur général de la branche féminine, et Wendie Renard. La capitaine lyonnaise a ainsi certainement pu dire à la ministre ce qu’elle pensait, notamment les "enjeux de développement et de médiatisation du football en France", comme précisé par le club.