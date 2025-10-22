Actualités
Marina Ferrari, ministre des Sports
Marina Ferrari, ministre des Sports (Photo by Yoan VALAT / POOL / AFP)

La ministre des Sports a rendu visite à l’OL Lyonnes

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • La ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative, Marina Ferrari était de passage à Décines lundi. Elle a notamment pu échanger avec Vincent Ponsot, directeur général de l’OL Lyonnes, et Wendie Renard, capitaine des Fenottes.

    Si les joueurs de Paulo Fonseca préparent un enchaînement compliqué avec les venues de Bâle jeudi en Ligue Europa et Strasbourg dimanche en Ligue 1, Jonatan Giraldez va prendre son mal en patience pendant deux semaines. Avec seulement quatre joueuses à sa disposition en raison de la trêve internationale, l’Espagnol a malgré tout organisé des séances en ce début de semaine à Décines. Un programme léger pour Wendie Renard, Korbin Shrader, Sofia Bekhaled et Féérine Belhadj après la large victoire contre le FC Nantes, samedi dernier.

    Des discussions sur le développement et la médiatisation

    En marge de ces séances, l’OL Lyonnes a reçu la visite de la ministre des Sports lundi. Marina Ferrari a ainsi pu échanger avec la préfète du Rhône, Fabienne Buccio, mais aussi Vincent Ponsot, directeur général de la branche féminine, et Wendie Renard. La capitaine lyonnaise a ainsi certainement pu dire à la ministre ce qu’elle pensait, notamment les "enjeux de développement et de médiatisation du football en France", comme précisé par le club.

    à lire également
    Nicolas Tagliafico lors de Montpellier - OL
    Ligue 1 : en 2025, l'OL a parfois fait le spectacle
    2 commentaires
    1. isabielle
      isabielle - mer 22 Oct 25 à 9 h 03

      HS : Un début de saison canon... continuez comme ça 👏
      https://www.instagram.com/p/DQE7t0UDCpS/?utm_source=ig_web_copy_link

      Signaler
    2. Juni38
      Juni38 - mer 22 Oct 25 à 9 h 41

      Depuis le 5 octobre 2025, elle occupe le poste de ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative dans le gouvernement Lecornu II .
      Une Modem , cousine de la journaliste Laurence Ferrari et la nièce de Gratien Ferrari, ancien maire et député d'Aix-les-Bains.

      Ell a eu un parcours marqué par plusieurs fonctions ministérielles et parlementaires , mais sans aucun rapport avec le sport .

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Tyler Morton lors d'OL - Toulouse
    3 défaites de suite pour l'OL ? Ce serait une première depuis presque 2 ans 09:15
    Marina Ferrari, ministre des Sports
    La ministre des Sports a rendu visite à l’OL Lyonnes 08:15
    Nicolas Tagliafico lors de Montpellier - OL
    Ligue 1 : en 2025, l'OL a parfois fait le spectacle 07:30
    TKYDG
    OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 20 octobre en podcast  21/10/25
    Tanner Tessmann buteur lors d'Utrecht - OL
    Ligue Europa : premier rendez-vous officiel entre l’OL et Bâle  21/10/25
    Afonso Moreira lors d'OL - RWDM Brussels
    OL : Pavel Šulc et Afonso Moreira, les jokers lyonnais 21/10/25
    Alejandro Gomes Rodriguez lors du match de la réserve de l'OL face à Hauts-Lyonnais
    OL : Alejandro Gomes Rodríguez sera absent en novembre 21/10/25
    Rémi Himbert, capitaine de l'équipe de France U16 contre l'Angleterre
    OL : Rémi Himbert participera au Mondial avec la France U18 21/10/25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Eric Wattellier
    Eric Wattellier pour arbitrer le match OL - Strasbourg 21/10/25
    De Carvalho, Molebe et Merah lors d'OL - Angers
    OL : se servir de la Ligue Europa pour lancer les jeunes ? Un grand oui pour Nicolas Puydebois 21/10/25
    Pierre Sage lors de Lens - OL
    De l'OL à Lens, Pierre Sage réussit ses premiers pas en Ligue 1 21/10/25
    OL - Médias : nouveau générique, habillage repensé... TKYDG évolue 21/10/25
    OL - Bâle : des arbitres lituaniens au sifflet 21/10/25
    Yacine Chaïb (U19) lors d'OL - Auxerre
    OL : Achraf Laaziri et Islamdine Halifa ont convaincu Yacine Chaïb d'aller à Molenbeek 21/10/25
    Hans Hateboer, défenseur de Rennes
    Premier entraînement avec l'OL pour Hans Hateboer 21/10/25
    Corner Nice - OL
    Deux défaites et un retour sur terre pour l'OL ? 21/10/25
    Xherdan Shaqiri
    Contre Bâle, l'OL va retrouver un Shaqiri en pleine forme 21/10/25
    Paulo Fonseca
    Avec Bâle et Strasbourg dans le viseur, l'OL a repris l'entraînement ce lundi 21/10/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut