Actualités
Jule Brand après son but lors d'OL Lyonnes - St Pölten
Jule Brand après son but lors d’OL Lyonnes – St Pölten (Photo by Pauline Figuet / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

OL Lyonnes : soir de premières face à St Pölten

  • par David Hernandez

    • Facile vainqueur de St Pölten, l’OL Lyonnes a pu profiter de l’adversité pour faire tourner. Entre le premier but de Jule Brand ou les apparitions de Teagan Micah et Sofia Bekahled, la soirée de mercredi a donné le sourire à tout le monde.

    Avec trois petits buts sur 44 tirs dont 15 cadrés, il y a forcément des choses à redire sur l’efficacité de l’OL Lyonnes mercredi soir en Ligue des champions. Comme souvent dans ce genre de rencontre, l’attaque - défense n’aide pas à juger de façon très objective la prestation des Lyonnaises. Avec une deuxième victoire en deux matchs, l’essentiel a été assuré. Surtout, cette faible adversité qu’a été St Pölten a permis à Jonatan Giraldez de continuer à concerner tout son groupe en vue des échéances futures.

    L’Espagnol avait changé tout son onze par rapport à celui à Arsenal et cela a permis notamment à Teagan Micah de faire ses débuts sous le maillot lyonnais. Doublure de Christiane Endler, l’Australienne a parfaitement rempli son rôle avec cette parade à la 39e minute sur un contre autrichien, empêchant ainsi le 1-1. Après la rencontre, la gardienne pouvait avoir le sourire grâce à son "travail bien fait et au fait d’avoir pu aider l’équipe".

    Des débuts européens pour Bekhaled

    Elle n’était pas la seule à avoir le sourire aux lèvres pour une soirée de premières. Si elle avait déjà fait des apparitions en Première Ligue, Sofia Bekhaled a disputé ses premières minutes en Ligue des champions, en remplaçant Jule Brand à la 84e. L’Allemande était, elle aussi, d’humeur joyeuse au coup de sifflet final. En plus d’enlever une belle épine du pied de l’OL Lyonnes en ouvrant le score (29e), l’ailière a aussi ouvert son compteur but avec les Fenottes. De quoi prendre un peu plus confiance.

    à lire également
    Lily Yohannes, milieu de l'OL Lyonnes
    Yohannes (OL Lyonnes) nommée pour le Golden Girl

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Moussa Niakhaté avec Martin Satriano et Mathys De Carvalho lors d'OL - Salzbourg
    OL, les critiques, le foot, le Sénégal... Les confessions de Moussa Niakhaté 09/10/25
    Paulo Fonseca, entraîneur de l'OL
    OL - Mercato : Fonseca confirme à demi-mot l'arrivée d'Hateboer 13:21
    Jule Brand après son but lors d'OL Lyonnes - St Pölten
    OL Lyonnes : soir de premières face à St Pölten 12:30
    Tanner Tessmann, nouveau milieu de l'OL
    OL : Tessmann, Tagliafico et Niakhaté toujours absents de l'entraînement 11:41
    Lily Yohannes, milieu de l'OL Lyonnes
    Yohannes (OL Lyonnes) nommée pour le Golden Girl 11:00
    Paulo Fonseca entraîneur de l'OL
    Sous Fonseca, c’est tout ou rien pour l’OL 10:15
    Amel Majri au milieu des joueuses jamaïcaines lors de France - Jamaïque
    Mbock sur la retraite de Majri (ex-OL) : "Une grosse perte pour les Bleues" 09:30
    Dominik Greif, gardien de l'OL
    Greif (OL) : "Fonseca exige de moi ce que personne n'avait jamais exigé auparavant" 08:45
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Hans Hateboer, défenseur de Rennes
    OL - Mercato : un joker défensif attendu dans les prochaines heures 08:00
    Vicki Becho lors d'OL Lyonnes - SKN St Pölten
    Giraldez, Becho, Bekhaled... les réactions après OL Lyonnes - St Pölten 07:30
    La joie des joueuses de l'OL Lyonnes contre St Pölten
    Dans un match à sens unique, l’OL fait le travail contre St Pölten (3-0) 15/10/25
    Ada Hegerberg lors d'OL - Wolfsburg.
    Un large turnover chez l'OL Lyonnes contre St Pölten, Hegerberg capitaine 15/10/25
    Corentin Tolisso (OL) en conférence de presse
    OL : la belle rencontre entre Tolisso et Anderson 15/10/25
    Clinton Mata et Maitland-Niles (OL)
    Mata, Fofana, Molebe… des retours à l’entraînement de l’OL ce mercredi 15/10/25
    Tyler Morton buteur lors de Lille - OL
    OL : Morton n’avait "jamais vu une telle passion" chez les supporters 15/10/25
    Bryan Meyo avec le Gabon
    Meyo (OL) s’offre un magnifique but avec le Gabon, qui finit barragiste 15/10/25
    L'hommage à Bernard Lacombe lors d'OL - Metz
    L1 : une belle affluence au Parc OL mais un taux de remplissage en deça des attentes 15/10/25
    Adam Karabec avec la République tchèque
    OL : des internationaux qui n’ont pas trop tiré sur la corde 15/10/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut