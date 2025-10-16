OL Lyonnes : soir de premières face à St Pölten

Facile vainqueur de St Pölten, l’OL Lyonnes a pu profiter de l’adversité pour faire tourner. Entre le premier but de Jule Brand ou les apparitions de Teagan Micah et Sofia Bekahled, la soirée de mercredi a donné le sourire à tout le monde.

Avec trois petits buts sur 44 tirs dont 15 cadrés, il y a forcément des choses à redire sur l’efficacité de l’OL Lyonnes mercredi soir en Ligue des champions. Comme souvent dans ce genre de rencontre, l’attaque - défense n’aide pas à juger de façon très objective la prestation des Lyonnaises. Avec une deuxième victoire en deux matchs, l’essentiel a été assuré. Surtout, cette faible adversité qu’a été St Pölten a permis à Jonatan Giraldez de continuer à concerner tout son groupe en vue des échéances futures.

L’Espagnol avait changé tout son onze par rapport à celui à Arsenal et cela a permis notamment à Teagan Micah de faire ses débuts sous le maillot lyonnais. Doublure de Christiane Endler, l’Australienne a parfaitement rempli son rôle avec cette parade à la 39e minute sur un contre autrichien, empêchant ainsi le 1-1. Après la rencontre, la gardienne pouvait avoir le sourire grâce à son "travail bien fait et au fait d’avoir pu aider l’équipe".

Des débuts européens pour Bekhaled

Elle n’était pas la seule à avoir le sourire aux lèvres pour une soirée de premières. Si elle avait déjà fait des apparitions en Première Ligue, Sofia Bekhaled a disputé ses premières minutes en Ligue des champions, en remplaçant Jule Brand à la 84e. L’Allemande était, elle aussi, d’humeur joyeuse au coup de sifflet final. En plus d’enlever une belle épine du pied de l’OL Lyonnes en ouvrant le score (29e), l’ailière a aussi ouvert son compteur but avec les Fenottes. De quoi prendre un peu plus confiance.