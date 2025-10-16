OL - Mercato : Fonseca confirme à demi-mot l'arrivée d'Hateboer

Face à la rumeur Hans Hateboer, Paulo Fonseca n’a pas voulu confirmer à 100% l’arrivée imminente du Néerlandais. Toutefois, l’entraîneur de l’OL a avoué un manque défensif dans son effectif.

L’OL va-t-il user de son droit d’un joker pour se renforcer dans les jours à venir ? La question est posée et la réponse est très clairement oui. Depuis quelques heures, la piste menant à Hans Hateboer a pris de l’épaisseur. Les discussions entre le club lyonnais et son homologue rennais ont bien avancé et le défenseur néerlandais devrait débarquer entre Rhône et Saône très rapidement. Il ne sera logiquement pas qualifié pour Nice - OL, programmé samedi, mais il a la tête de l’emploi pour répondre aux doléances de Paulo Fonseca. Ce dernier n’a cependant pas voulu confirmer la piste, du moins pas officiellement. "C’est une possibilité, mais je n’aime pas parler des joueurs qui ne sont pas ici. Quand il arrivera, on pourra parler de lui."

La CAN, un gros caillou dans la chaussure

Difficile d’imaginer un autre nom malgré tout après ce genre de propos. S’il n’a pas confirmé l’identité d’Hateboer, Fonseca a en tout cas avoué que l’OL avait besoin de se renforcer dans ce secteur, avant même le mercato hivernal. Avec Clinton Mata et Moussa Niakhaté qui enchaînent et sans vraies solutions de repli, le club lyonnais a donc fait le choix d’un profil polyvalent, comme le Rennais capable de jouer à droite comme dans l’axe. "Nous avons besoin d’un défenseur. Un profil qui peut jouer dans différentes positions. Moussa et Clinton ne seront pas à l’OL avec la CAN. Il manque donc des joueurs."

Les manques avaient déjà été ciblés sur la fin de l’été, sans que le club puisse bouger. C’est désormais presque chose faite.