Mangala, Nuamah, Tagliafico… le point sur le groupe de l’OL

En marge de Nice - OL ce samedi (17h), Paulo Fonseca a fait le point sur plusieurs dossiers et notamment ceux des blessés de longue date, comme Orel Mangala et Ernest Nuamah.

L’OL handicapé pour son déplacement à Nice samedi après-midi ? À deux jours du match de la 8e journée de Ligue 1 (17h), l’effectif lyonnais est encore loin d’être au complet. Si de nombreux internationaux ont retrouvé les terrains depuis le début de la semaine, Paulo Fonseca n’aura qu’une séance avec tout son groupe. Ce sera ce vendredi, à la veille du voyage sur la Côte d’Azur. Retenus en sélection jusqu’au dernier et avec un long voyage pour certains, Nicolas Tagliafico, Moussa Niakhaté et Tanner Tessmann n’avaient toujours pas repris leurs quartiers à Décines, ce jeudi.

Ils seront de retour pour l’ultime entraînement collectif, avec un état de fatigue certain. "Je crois qu'ils sont prêts pour l'entraînement de demain, on va parler avec eux et on va voir comment ils sont, et après je vais décider qui jouera ou non. Il ne manque que Rémy (Descamps), qui se remet encore de sa blessure à la main", a dévoilé Paulo Fonseca en conférence de presse.

Objectif janvier pour Nuamah

Avec Abner de retour à l’entraînement dans cette trêve internationale, le gardien est le seul absent de marque, hors blessés de longue date. Dans son point médical, l’entraîneur portugais a d’ailleurs donné quelques nouvelles concernant Orel Mangala et Ernest Nuamah. Le milieu belge, qui avait fait une apparition furtive avec le groupe début septembre, est encore loin d’un retour. "Orel continue de faire sa récupération. Il avait eu un petit problème, mais je pense qu'il va commencer dans les prochaines semaines avec nous."

Il faudra encore patienter pour voir le Belge postuler à une place dans le groupe. Quand ? La question reste en suspens alors que l’objectif est fixé à janvier pour Nuamah. "Il continue normalement, les choses vont bien, il récupère bien, mais nous avons besoin de plus de temps. Je pense que janvier sera le moment pour commencer avec nous. Le processus est normal, il a bien récupéré." Une bonne nouvelle, même si là encore, il faudra faire preuve de patience.