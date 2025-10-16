Actualités
Tanner Tessmann, nouveau milieu de l'OL
Tanner Tessmann, nouveau milieu de l’OL (crédit : David Hernandez)

OL : Tessmann, Tagliafico et Niakhaté toujours absents de l'entraînement

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Ce jeudi, Paulo Fonseca ne pouvait toujours pas compter sur les derniers internationaux que sont Tanner Tessmann, Nicolas Tagliafico et Moussa Niakhaté. Les trois n'étaient même pas au centre d'entraînement, à deux jours de Nice - OL.

    C'est le lot de tous les clubs, mais au niveau de la préparation d'un match, on a connu mieux. À deux jours de Nice - OL, Paulo Fonseca n'a toujours pas son groupe au complet et la question est de savoir s'il l'aura à un moment avant le départ sur la Côte d'Azur. Comme on pouvait s'y attendre, l'effectif lyonnais reste amputé de quelques joueurs malgré la fin de la trêve internationale. Ce jeudi matin, Tanner Tessmann, Moussa Niakhaté et Nicolas Tagliafico brillaient par leur absence. Sur le terrain, mais aussi à l'intérieur même du GOLTC. Des trois internationaux, certains étaient arrivés dans la nuit à Lyon, d'autres devaient les imiter dans la matinée. C'est donc sans trois titulaires que Fonseca doit gérer cet avant-match de la 8e journée de Ligue 1.

    Descamps toujours en rééducation

    Quel sera l'état d'esprit du Portugais vis-à-vis de ses trois joueurs concernant la rencontre de samedi avec toute la fatigue accumulée et l'absence d'entraînement ? Après la trêve de septembre et un retour tardif, Niakhaté avait enchaîné à Rennes. Mais ce n'était encore que le début de saison et l'OL n'avait joué que trois matchs. Le total a largement augmenté depuis, comme son nombre de minutes sur le terrain. Hormis ces trois absences, Rémy Descamps n'a toujours pas repris avec le groupe lyonnais, renforcé ce jeudi par la présence de quelques jeunes de la réserve comme Tiago Goncalves, Prince Mbatshi ou encore Steeve Kango.

    à lire également
    Lily Yohannes, milieu de l'OL Lyonnes
    Yohannes (OL Lyonnes) nommée pour le Golden Girl
    1 commentaire
    1. Juni38
      Juni38 - jeu 16 Oct 25 à 11 h 47

      Trois titulaires même pas à l'entrainement à deux jours du match , c'est très emmerdant ...

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Moussa Niakhaté avec Martin Satriano et Mathys De Carvalho lors d'OL - Salzbourg
    OL, les critiques, le foot, le Sénégal... Les confessions de Moussa Niakhaté 09/10/25
    Jule Brand après son but lors d'OL Lyonnes - St Pölten
    OL Lyonnes : soir de premières face à St Pölten 12:30
    Tanner Tessmann, nouveau milieu de l'OL
    OL : Tessmann, Tagliafico et Niakhaté toujours absents de l'entraînement 11:41
    Lily Yohannes, milieu de l'OL Lyonnes
    Yohannes (OL Lyonnes) nommée pour le Golden Girl 11:00
    Paulo Fonseca entraîneur de l'OL
    Sous Fonseca, c’est tout ou rien pour l’OL 10:15
    Amel Majri au milieu des joueuses jamaïcaines lors de France - Jamaïque
    Mbock sur la retraite de Majri (ex-OL) : "Une grosse perte pour les Bleues" 09:30
    Dominik Greif, gardien de l'OL
    Greif (OL) : "Fonseca exige de moi ce que personne n'avait jamais exigé auparavant" 08:45
    Hans Hateboer, défenseur de Rennes
    OL - Mercato : un joker défensif attendu dans les prochaines heures 08:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Vicki Becho lors d'OL Lyonnes - SKN St Pölten
    Giraldez, Becho, Bekhaled... les réactions après OL Lyonnes - St Pölten 07:30
    La joie des joueuses de l'OL Lyonnes contre St Pölten
    Dans un match à sens unique, l’OL fait le travail contre St Pölten (3-0) 15/10/25
    Ada Hegerberg lors d'OL - Wolfsburg.
    Un large turnover chez l'OL Lyonnes contre St Pölten, Hegerberg capitaine 15/10/25
    Corentin Tolisso (OL) en conférence de presse
    OL : la belle rencontre entre Tolisso et Anderson 15/10/25
    Clinton Mata et Maitland-Niles (OL)
    Mata, Fofana, Molebe… des retours à l’entraînement de l’OL ce mercredi 15/10/25
    Tyler Morton buteur lors de Lille - OL
    OL : Morton n’avait "jamais vu une telle passion" chez les supporters 15/10/25
    Bryan Meyo avec le Gabon
    Meyo (OL) s’offre un magnifique but avec le Gabon, qui finit barragiste 15/10/25
    L'hommage à Bernard Lacombe lors d'OL - Metz
    L1 : une belle affluence au Parc OL mais un taux de remplissage en deça des attentes 15/10/25
    Adam Karabec avec la République tchèque
    OL : des internationaux qui n’ont pas trop tiré sur la corde 15/10/25
    Sofie Svava avec le Danemark
    Svava (OL Lyonnes) retenue avec le Danemark 15/10/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut