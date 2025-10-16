Ce jeudi, Paulo Fonseca ne pouvait toujours pas compter sur les derniers internationaux que sont Tanner Tessmann, Nicolas Tagliafico et Moussa Niakhaté. Les trois n'étaient même pas au centre d'entraînement, à deux jours de Nice - OL.

C'est le lot de tous les clubs, mais au niveau de la préparation d'un match, on a connu mieux. À deux jours de Nice - OL, Paulo Fonseca n'a toujours pas son groupe au complet et la question est de savoir s'il l'aura à un moment avant le départ sur la Côte d'Azur. Comme on pouvait s'y attendre, l'effectif lyonnais reste amputé de quelques joueurs malgré la fin de la trêve internationale. Ce jeudi matin, Tanner Tessmann, Moussa Niakhaté et Nicolas Tagliafico brillaient par leur absence. Sur le terrain, mais aussi à l'intérieur même du GOLTC. Des trois internationaux, certains étaient arrivés dans la nuit à Lyon, d'autres devaient les imiter dans la matinée. C'est donc sans trois titulaires que Fonseca doit gérer cet avant-match de la 8e journée de Ligue 1.

Descamps toujours en rééducation

Quel sera l'état d'esprit du Portugais vis-à-vis de ses trois joueurs concernant la rencontre de samedi avec toute la fatigue accumulée et l'absence d'entraînement ? Après la trêve de septembre et un retour tardif, Niakhaté avait enchaîné à Rennes. Mais ce n'était encore que le début de saison et l'OL n'avait joué que trois matchs. Le total a largement augmenté depuis, comme son nombre de minutes sur le terrain. Hormis ces trois absences, Rémy Descamps n'a toujours pas repris avec le groupe lyonnais, renforcé ce jeudi par la présence de quelques jeunes de la réserve comme Tiago Goncalves, Prince Mbatshi ou encore Steeve Kango.