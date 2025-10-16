Face à un manque de solutions défensives, l’OL devrait se renforcer dans les prochaines heures avec l’arrivée de Hans Hateboer. Le Néerlandais débarquerait sous la forme d’un prêt en provenance du Stade Rennais.

Si la cellule de recrutement a réussi à faire quelques miracles durant l’été, l’effectif de l’OL a clairement montré ces dernières semaines qu’il pouvait être un peu juste en termes de solutions de rechange. C’est notamment le cas dans le secteur défensif où la paire Mata - Niakhaté enchaîne les minutes, tandis qu’Ainsley Maitland-Niles ne peut souffler qu’avec la Ligue Europa. Ayant clairement vu un manque de solution dans cette zone, Paulo Fonseca et Matthieu Louis-Jean avaient ciblé un renfort défensif grâce à la possibilité du joker, utilisable hors période de transferts entre clubs français. D'après L'Équipe, l’OL aurait trouvé le profil souhaité du côté du Stade Rennais.

21 minutes disputées depuis le 12 avril dernier

Mis de côté par Habib Beye avec seulement 21 minutes jouées depuis le début de la saison, Hans Hateboer devrait rallier la capitale des Gaules dans les prochaines heures. Le défenseur néerlandais, capable de jouer à droite comme dans l’axe, arriverait sous la forme d’un prêt, lui qui est sous contrat jusqu’en juin 2026 en Bretagne. L’OL prendrait en charge l’intégralité de son salaire et ajouterait un peu d’expérience à son effectif. À 31 ans, l’international Oranje a remporté la Ligue Europa en 2024 avec l’Atalanta Bergame et possède un certain vécu en Serie A. Reste à savoir dans quelle condition physique il va débarquer à Décines, après seulement 21 minutes jouées depuis le 12 avril dernier…