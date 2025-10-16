Face à un manque de solutions défensives, l’OL devrait se renforcer dans les prochaines heures avec l’arrivée de Hans Hateboer. Le Néerlandais débarquerait sous la forme d’un prêt en provenance du Stade Rennais.
Si la cellule de recrutement a réussi à faire quelques miracles durant l’été, l’effectif de l’OL a clairement montré ces dernières semaines qu’il pouvait être un peu juste en termes de solutions de rechange. C’est notamment le cas dans le secteur défensif où la paire Mata - Niakhaté enchaîne les minutes, tandis qu’Ainsley Maitland-Niles ne peut souffler qu’avec la Ligue Europa. Ayant clairement vu un manque de solution dans cette zone, Paulo Fonseca et Matthieu Louis-Jean avaient ciblé un renfort défensif grâce à la possibilité du joker, utilisable hors période de transferts entre clubs français. D'après L'Équipe, l’OL aurait trouvé le profil souhaité du côté du Stade Rennais.
21 minutes disputées depuis le 12 avril dernier
Mis de côté par Habib Beye avec seulement 21 minutes jouées depuis le début de la saison, Hans Hateboer devrait rallier la capitale des Gaules dans les prochaines heures. Le défenseur néerlandais, capable de jouer à droite comme dans l’axe, arriverait sous la forme d’un prêt, lui qui est sous contrat jusqu’en juin 2026 en Bretagne. L’OL prendrait en charge l’intégralité de son salaire et ajouterait un peu d’expérience à son effectif. À 31 ans, l’international Oranje a remporté la Ligue Europa en 2024 avec l’Atalanta Bergame et possède un certain vécu en Serie A. Reste à savoir dans quelle condition physique il va débarquer à Décines, après seulement 21 minutes jouées depuis le 12 avril dernier…
Joueur cata du peu que j'en ai vu ces derniers mois avec Rennes.
Par contre j'imagine qu'il ne coûte quasiment rien, il vient pour dépanner pour la CAN, et plus si affinité. Qui sait, si Fonseca continue de transformer en or tous les joueurs qu'il touche, pourquoi pas.
Je pense qu'il faut prendre ce recrutement comme celui de Ghezzal. C'est des mecs qui sont là pour faire le nombre si vraiment y'a des gros pépins ou autre. Ils ne coûtent presque rien et ils ne joueront que si les titulaires sont indisponibles.
Pas terrible mais son profil colle avec le jeu de Fonseca qui joue haut (enfin, habituellement).
Pourquoi pas...
Quand on regarde son historique des dernières années, il loupe des 3-4 mois de compétition chaque saison, et même plus quand il s’est fait les croisés en 2023. La question est donc de savoir dans quel état physique il se trouve?
Sinon, il a joué milieu droit dans le 352 de l’atalanta, je le vois davantage doubler Maitland-Niles et Karabec en attendant le retour de Nuamah, qu’en défense centrale, mais je peux me tromper...
En tout cas ça signifie que Fonseca ne compte pas sur Barisic et qu’il a vu que Kluivert à droite c’était trop compliqué
Omari , si tu savais
Ma foi, pour 1M4 tout compris, c'est ok. On n'en attend pas grand chose, il pourra être que meilleur que ce qu'on pense
Il semble cramé. Petite pensée pour Kumbedi qui aurait bien dépanner et qui est parti avec une option d'achat, donc il va peut être revenir en juin. Belle gestion