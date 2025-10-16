Mercredi soir, l'OL Lyonnes a signé un deuxième succès en Ligue des champions. Sans trembler, les Lyonnaises ont assuré l'essentiel à la maison contre St Pölten (3-0). Retrouvez les réactions d'après-match à Décines.

Jonatan Giraldez (coach de l'OL Lyonnes) : “Nous avons bien travaillé aujourd’hui face à un bloc défensif très bas. Nous savons que nous aurons beaucoup de matchs de ce type. L’équipe s’est créée de nombreuses occasions pour marquer, et je suis satisfait que nous ayons su nous procurer autant d’opportunités tout en terminant la rencontre sans encaisser de but. Nous avons également travaillé sur l’identité de jeu de l’équipe. C’est important que toutes les joueuses aient la sensation de faire partie de l'équipe, du projet. Pour construire ce projet et cette identité, j'essaye de donner du temps de jeu à un maximum de joueuses, c'est pour ça que j'ai fait tous ces changements au coup d'envoi."

Bekhaled : "Dix minutes qui ont paru plus longues pour moi !"

Sofia Bekhaled (attaquante de l'OL Lyonnes) "C'était ma première apparition lors d’un match officiel de Ligue des champions. Le coach fait confiance aux jeunes et essaye de faire tourner dès qu’il en a l’occasion. Aujourd’hui, l’opportunité s’est présentée et tant mieux pour moi. Je suis très contente, j’attendais ce moment depuis longtemps ! Ça n'était que dix minutes, mais j'ai eu l'impression que ça avait duré bien plus longtemps (rires) !"

Vicki Becho (attaquant de l'OL Lyonnes) : "Le coach a beaucoup fait tourner par rapport au match face à Arsenal, ce qui montre que tout le groupe compte. Nous avons un effectif riche, avec beaucoup de joueuses, et il est essentiel que tout le monde se sente concerné. Tout se passe bien : peu importe les joueuses sur le terrain, nous avons confiance en nous, et le coach nous transmet cette confiance. On se sent bien et on veut toutes donner le meilleur de nous-mêmes pour cette équipe."