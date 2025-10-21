Ligue Europa : premier rendez-vous officiel entre l’OL et Bâle 

Les affrontements officiels entre l’OL et les clubs suisses ont été extrêmement rares dans l’histoire. Cette saison, il découvrira deux équipes venant du pays helvète, à commencer par Bâle jeudi.

Vous rappelez-vous du 3e tour préliminaire de Ligue des champions de l’été 2013 entre l’OL et le Grasshopper Zurich ? Une double confrontation gagnée par les Rhodaniens, à chaque fois sur le score de 1 à 0. Douze ans plus tard, ils retrouveront à nouveau un rival suisse, ce qui sera la deuxième fois de son histoire. Jeudi, le FC Bâle viendra à Décines avec l’idée de profiter de la mauvaise passe de son hôte.

Le match comptera pour la troisième journée de Ligue Europa (18h45). Après deux succès, une autre victoire placerait les Lyonnais en excellente position pour la qualification, voire pour le top 8. Il nous est certes difficile de comparer les deux championnats, mais les coéquipiers de Xherdan Shaqiri restent sur trois résultats positifs, dont un en coupe d’Europe face à Stuttgart (2-0).

Face aux Young Boys en janvier 2026

Si les septuples champions de France (2002-2008) ont rarement croisé des rivaux venus de Suisse lors de confrontations officielles, ils le feront à deux reprises, au moins, cette saison. En effet, nous les attendons chez les Young Boys, à Berne, le 22 janvier 2026. Attention néanmoins, si vous ne traversez pas la frontière alpine, il vous sera difficile de voir la rencontre. Rappelons qu’elle ne devrait pas être diffusée par Canal + à cause d’un sponsor sur le maillot de la formation helvète.

Précisons que lors de rendez-vous amicaux, l'OL a déjà croisé le fer avec le Servette FC, le FC Sion, Lausanne, Neuchâtel, et même l'US Port-Valais. On se remémore aussi la Coupe des Alpes. Une compétition ayant eu lieu entre 1960 et 1987 durant laquelle l'Olympique lyonnais a parfois défié le FC Bâle.