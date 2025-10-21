OL : Pavel Šulc et Afonso Moreira, les jokers lyonnais

Si l’OL tourne avec un effectif réduit sur le début de la saison, deux hommes savent qu’ils ont un rôle à jouer en sortie de banc. Pavel Šulc et Afonso Moreira sont les remplaçants les plus utilisés par le staff en Ligue 1.

On ne peut vraiment pas dire qu’ils s’agissent de "supersubs" comme aiment les appeler les Britanniques. Néanmoins, le staff lyonnais compte sur ces deux hommes pour les fins de match. Après huit journées, Pavel Šulc et Afonso Moreira sont les remplaçants les plus utilisés par l’OL. Le Tchèque fait même partie des huit éléments ayant pris part à l’ensemble des rencontres de Ligue 1 sur ce début de saison.

Il a aussi connu deux titularisations, comme en Ligue Europa, compétition dans laquelle il a joué l’ensemble des minutes (deux parties). Pour son coéquipier portugais, le terme joker lui colle assez bien à la peau. En effet, il dénombre sept apparitions sous sa nouvelle tunique, mais aucune comme titulaire. Rien qu’en championnat, il recense six entrées en jeu sur huit possibles.

11 joueurs sortis du banc, plus faible total

Au total, le club rhodanien a utilisé onze footballeurs en sortie de banc. À Šulc et Moreira, nous pouvons ajouter Ruben Kluivert, Moussa Niakhaté, Nicolas Tagliafico, Tanner Tessmann, Mathys De Carvalho, Khalis Merah, Adam Karabec, Rachid Ghezzal et Enzo Molebe. C’est le total le plus faible de toutes les formations engagées, quand la moyenne se situe à 15. En adéquation avec un effectif réduit, comme nous l’écrivions dans cet article.

Des changements gagnants ? Avec deux réalisations à leur actif, les remplaçants lyonnais ont contribué au succès face à Metz (3-0, Karabec) et surtout Marseille (1-0, Šulc). Un aspect décisif qui peut néanmoins manquer, notamment lorsqu’on voit les Lillois, Monégasques (sept buts) et Marseillais (cinq) profiter de leurs "doublures" pour faire des différences.