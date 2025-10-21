OL : Pavel Šulc et Afonso Moreira, les jokers lyonnais

Si l’OL tourne avec un effectif réduit sur le début de la saison, deux hommes savent qu’ils ont un rôle à jouer en sortie de banc. Pavel Šulc et Afonso Moreira sont les remplaçants les plus utilisés par le staff en Ligue 1.
On ne peut vraiment pas dire qu’ils s’agissent de "supersubs" comme aiment les appeler les Britanniques. Néanmoins, le staff lyonnais compte sur ces deux hommes pour les fins de match. Après huit journées, Pavel Šulc et Afonso Moreira sont les remplaçants les plus utilisés par l’OL. Le Tchèque fait même partie des huit éléments ayant pris part à l’ensemble des rencontres de Ligue 1 sur ce début de saison.
Il a aussi connu deux titularisations, comme en Ligue Europa, compétition dans laquelle il a joué l’ensemble des minutes (deux parties). Pour son coéquipier portugais, le terme joker lui colle assez bien à la peau. En effet, il dénombre sept apparitions sous sa nouvelle tunique, mais aucune comme titulaire. Rien qu’en championnat, il recense six entrées en jeu sur huit possibles.
11 joueurs sortis du banc, plus faible total
Au total, le club rhodanien a utilisé onze footballeurs en sortie de banc. À Šulc et Moreira, nous pouvons ajouter Ruben Kluivert, Moussa Niakhaté, Nicolas Tagliafico, Tanner Tessmann, Mathys De Carvalho, Khalis Merah, Adam Karabec, Rachid Ghezzal et Enzo Molebe. C’est le total le plus faible de toutes les formations engagées, quand la moyenne se situe à 15. En adéquation avec un effectif réduit, comme nous l’écrivions dans cet article.
Des changements gagnants ? Avec deux réalisations à leur actif, les remplaçants lyonnais ont contribué au succès face à Metz (3-0, Karabec) et surtout Marseille (1-0, Šulc). Un aspect décisif qui peut néanmoins manquer, notamment lorsqu’on voit les Lillois, Monégasques (sept buts) et Marseillais (cinq) profiter de leurs "doublures" pour faire des différences.
Il serait peut être temps de titularisé Sulk en permanence, on voit bien qu'il peut être décisif à tout moment. Avec Tessman je pense qu'ils seront les bonnes surprises de cette saison.
L'an dernier nos jockers s'appelaient Fofana et Cherki... Les temps changent...
Sinon, j'ai lu quelques commentaires du week-end, et conclusion : je n'ai heureusement pas vu la défaite à Nice, et malheureusement pas vu le match des fenottes...
Un tort Mimoun, même si elles ont encore tiré quelques corners à deux ! 😜
Mais pour le reste, super les fenottes ,du grand art en 1ère mi-temps....
Salut Dede,
Pas-de-corner-à-deux !
Salut Déde,
... regardes bien, le dernier but (Tarciane) fait suite à un corner à deux 🤪.... mais cela ne marche pas toujours aussi bien 😇
Le corner direct avec 21 joueuses dans les 6 m, dont 10 qui ceinturent les Fenottes... c'est toujours top non plus !... mais que fait donc l'arbitre ? 🤔