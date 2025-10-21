Actualités
Afonso Moreira lors d'OL - RWDM Brussels
Afonso Moreira lors d’OL – RWDM Brussels (crédit : David Hernandez / OetL)

OL : Pavel Šulc et Afonso Moreira, les jokers lyonnais

  • par Gwendal Chabas
  • 5 Commentaires

    • Si l’OL tourne avec un effectif réduit sur le début de la saison, deux hommes savent qu’ils ont un rôle à jouer en sortie de banc. Pavel Šulc et Afonso Moreira sont les remplaçants les plus utilisés par le staff en Ligue 1.

    On ne peut vraiment pas dire qu’ils s’agissent de "supersubs" comme aiment les appeler les Britanniques. Néanmoins, le staff lyonnais compte sur ces deux hommes pour les fins de match. Après huit journées, Pavel Šulc et Afonso Moreira sont les remplaçants les plus utilisés par l’OL. Le Tchèque fait même partie des huit éléments ayant pris part à l’ensemble des rencontres de Ligue 1 sur ce début de saison. 

    Il a aussi connu deux titularisations, comme en Ligue Europa, compétition dans laquelle il a joué l’ensemble des minutes (deux parties). Pour son coéquipier portugais, le terme joker lui colle assez bien à la peau. En effet, il dénombre sept apparitions sous sa nouvelle tunique, mais aucune comme titulaire. Rien qu’en championnat, il recense six entrées en jeu sur huit possibles. 

    11 joueurs sortis du banc, plus faible total 

    Au total, le club rhodanien a utilisé onze footballeurs en sortie de banc. À Šulc et Moreira, nous pouvons ajouter Ruben Kluivert, Moussa Niakhaté, Nicolas Tagliafico, Tanner Tessmann, Mathys De Carvalho, Khalis Merah, Adam Karabec, Rachid Ghezzal et Enzo Molebe. C’est le total le plus faible de toutes les formations engagées, quand la moyenne se situe à 15. En adéquation avec un effectif réduit, comme nous l’écrivions dans cet article.

    Des changements gagnants ? Avec deux réalisations à leur actif, les remplaçants lyonnais ont contribué au succès face à Metz (3-0, Karabec) et surtout Marseille (1-0, Šulc). Un aspect décisif qui peut néanmoins manquer, notamment lorsqu’on voit les Lillois, Monégasques (sept buts) et Marseillais (cinq) profiter de leurs "doublures" pour faire des différences.

    à lire également
    Tanner Tessmann buteur lors d'Utrecht - OL
    Ligue Europa : premier rendez-vous officiel entre l’OL et Bâle 
    5 commentaires
    1. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - mar 21 Oct 25 à 17 h 13

      Il serait peut être temps de titularisé Sulk en permanence, on voit bien qu'il peut être décisif à tout moment. Avec Tessman je pense qu'ils seront les bonnes surprises de cette saison.

      Signaler
    2. Mimoun
      Mimoun - mar 21 Oct 25 à 17 h 25

      L'an dernier nos jockers s'appelaient Fofana et Cherki... Les temps changent...
      Sinon, j'ai lu quelques commentaires du week-end, et conclusion : je n'ai heureusement pas vu la défaite à Nice, et malheureusement pas vu le match des fenottes...

      Signaler
      1. Dede Passion 69
        Dede Passion 69 - mar 21 Oct 25 à 17 h 32

        Un tort Mimoun, même si elles ont encore tiré quelques corners à deux ! 😜
        Mais pour le reste, super les fenottes ,du grand art en 1ère mi-temps....

        Signaler
        1. Toitoi
          Toitoi - mar 21 Oct 25 à 17 h 45

          Salut Dede,

          Pas-de-corner-à-deux !

        2. isabielle
          isabielle - mar 21 Oct 25 à 18 h 02

          Salut Déde,
          ... regardes bien, le dernier but (Tarciane) fait suite à un corner à deux 🤪.... mais cela ne marche pas toujours aussi bien 😇
          Le corner direct avec 21 joueuses dans les 6 m, dont 10 qui ceinturent les Fenottes... c'est toujours top non plus !... mais que fait donc l'arbitre ? 🤔

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Tanner Tessmann buteur lors d'Utrecht - OL
    Ligue Europa : premier rendez-vous officiel entre l’OL et Bâle  17:35
    Afonso Moreira lors d'OL - RWDM Brussels
    OL : Pavel Šulc et Afonso Moreira, les jokers lyonnais 16:50
    Alejandro Gomes Rodriguez lors du match de la réserve de l'OL face à Hauts-Lyonnais
    OL : Alejandro Gomes Rodríguez sera absent en novembre 16:00
    Rémi Himbert, capitaine de l'équipe de France U16 contre l'Angleterre
    OL : Rémi Himbert participera au Mondial avec la France U18 15:10
    Eric Wattellier
    Eric Wattellier pour arbitrer le match OL - Strasbourg 14:20
    De Carvalho, Molebe et Merah lors d'OL - Angers
    OL : se servir de la Ligue Europa pour lancer les jeunes ? Un grand oui pour Nicolas Puydebois 13:30
    Pierre Sage lors de Lens - OL
    De l'OL à Lens, Pierre Sage réussit ses premiers pas en Ligue 1 12:40
    OL - Médias : nouveau générique, habillage repensé... TKYDG évolue 11:50
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    OL - Bâle : des arbitres lituaniens au sifflet 11:00
    Yacine Chaïb (U19) lors d'OL - Auxerre
    OL : Achraf Laaziri et Islamdine Halifa ont convaincu Yacine Chaïb d'aller à Molenbeek 10:10
    Hans Hateboer, défenseur de Rennes
    Premier entraînement avec l'OL pour Hans Hateboer 09:25
    Corner Nice - OL
    Deux défaites et un retour sur terre pour l'OL ? 08:40
    Xherdan Shaqiri
    Contre Bâle, l'OL va retrouver un Shaqiri en pleine forme 08:00
    Paulo Fonseca
    Avec Bâle et Strasbourg dans le viseur, l'OL a repris l'entraînement ce lundi 07:30
    Miniature TKYDG 20 10 2025
    L'OL chute encore... Un effectif trop juste ? 20/10/25
    Paulo Fonseca en discussions avec Enzo Molebe lors de Hambourg - OL
    Ligue 1 : avec 30 changements, l’OL n’a pas le bonnet d’âne mais presque 20/10/25
    La banderole représentant Aulas et Lacombe dans le 7e arrondissement de Lyon.
    Une affiche représentant Aulas et Lacombe crée la zizanie à Lyon 20/10/25
    Hans Hateboer, défenseur de l'OL
    OL - Ligue Europa : Hateboer devra patienter jusqu’à janvier 20/10/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut