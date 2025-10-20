Actualités
Pavel Sulc, buteur lors de Nice - OL
Pavel Sulc, buteur lors de Nice – OL (Photo by Valery HACHE / AFP)

Ligue 1 : avec son doublé, Sulc devient le meilleur buteur de l’OL

  • par David Hernandez

    • Titulaire en Ligue 1 pour la première fois depuis deux mois, Pavel Sulc a inscrit un doublé à Nice. Le joueur offensif tchèque est devenu du même coup le meilleur buteur de l’OL après huit journées, avec trois réalisations.

    Comme bon nombre de remplaçants, il avait avant tout profité de la Ligue Europa pour connaitre des titularisations. En Ligue 1, c’est un peu plus compliqué pour Pavel Sulc depuis le début de la saison. Titulaire à Nice samedi, le Tchèque ne l’avait été qu’une seule fois sur les sept autres journées disputées par l’OL en ce début de saison. C’était le 23 août dernier face à Metz. Malgré son but libérateur contre l’OM, Sulc a du mal à se fondre dans le collectif rhodanien, quand ce dernier évolue en 4-2-3-1 avec Corentin Tolisso comme meneur.

    "J'aurais préféré ne pas marquer et que l'équipe gagne"

    Samedi, à l’Allianz Riviera, Paulo Fonseca lui a confié cette tâche derrière Martin Satriano et c’est tout de suite mieux. Si la prestation globale est loin de faire lever les foules avec un certain déchet, l’ancien du Viktoria Plzen a vu son abnégation récompensée par deux buts. Pas de quoi lui faire décrocher un sourire dans le sud de la France, malgré son nouveau statut de meilleur buteur du club cette saison. "Pour être honnête, je suis frustré de ne pas repartir avec les trois points, on méritait au moins un nul, a-t-il avoué après le match. J’ai des regrets d’avoir manqué mon occasion en fin de match. J’aurais été plus heureux de ne pas marquer mais que l’équipe gagne, car le plus important reste le collectif."

    Ces derniers temps, le collectif tangue et Fonseca va avoir besoin de tout son groupe pour retrouver son rythme de croisière. Avec désormais trois buts en Ligue 1, Pavel Sulc doit également trouver sa place pour l’y aider.

    Le onze de l'équipe de France contre les Samoa
    Coupe du monde U17 : débuts réussis pour les Bleuettes de l'OL Lyonnes

    d'heure en heure
    Le onze de l'équipe de France contre les Samoa
    Coupe du monde U17 : débuts réussis pour les Bleuettes de l'OL Lyonnes 15:33
    Pavel Sulc, buteur lors de Nice - OL
    Ligue 1 : avec son doublé, Sulc devient le meilleur buteur de l'OL 14:40
    Tyler Morton buteur lors de Lille - OL
    Fan de Xabi Alonso, Morton révèle une anecdote sur son mercato 13:48
    Ruben Kluivert lors d'OL - Metz
    La stat peu flatteuse de Ruben Kluivert avec l'OL en Ligue 1 11:50
    La joie des joueuses de l'OL Lyonnes contre St Pölten
    OL Lyonnes : le programme des internationales lyonnaises 11:00
    Melvin Bard, buteur lors de Nice - OL
    Nice - OL (3-2) : Bard perpétue la tradition des anciens buteurs 10:15
    Anciens OL : que deviennent les hommes forts de Rémi Garde ? 09:54
    Dominik Greif lors de Lille - OL.
    Pour la première fois, l'OL a cédé avant son adversaire 09:30
    d'heure en heure
    TKYDG du 31 mars
    OL - Médias : TKYDG de retour ce lundi (19h) 08:45
    Morton face à Boga (Nice - OL)
    A Nice, l'OL n'a pas eu cette attitude de mort de faim 08:00
    Paul Akouokou, milieu de l'OL
    Prêté par l'OL, Akouokou craque à Saragosse 07:30
    Michele Kang, présidente de l'OL contre Metz
    Michele Kang, la méthode d'une pionnière 06:03
    Nice - OL, quand l'histoire se répète 19/10/25
    Malick Fofana lors d'OL - Lens
    L'OL reste dans le top 5 de Ligue 1, mais perd une place 19/10/25
    Les joueuses de l'OL Lyonnes
    Première Ligue : l'OL Lyonnes, véritable rouleau compresseur offensif 19/10/25
    Justin Bengui avec l'équipe de France U20
    OL : prêté à Molenbeek, Justin Bengui termine 4e du Mondial U20 avec la France 19/10/25
    Moussa Niakhaté (OL) face à l'OM
    Ligue 1 : l'OL n'a plus la meilleure défense 19/10/25
    Avant d'affronter l'OL, Bâle s'amuse en championnat 19/10/25
