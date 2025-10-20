Ligue 1 : avec son doublé, Sulc devient le meilleur buteur de l’OL

Titulaire en Ligue 1 pour la première fois depuis deux mois, Pavel Sulc a inscrit un doublé à Nice. Le joueur offensif tchèque est devenu du même coup le meilleur buteur de l’OL après huit journées, avec trois réalisations.

Comme bon nombre de remplaçants, il avait avant tout profité de la Ligue Europa pour connaitre des titularisations. En Ligue 1, c’est un peu plus compliqué pour Pavel Sulc depuis le début de la saison. Titulaire à Nice samedi, le Tchèque ne l’avait été qu’une seule fois sur les sept autres journées disputées par l’OL en ce début de saison. C’était le 23 août dernier face à Metz. Malgré son but libérateur contre l’OM, Sulc a du mal à se fondre dans le collectif rhodanien, quand ce dernier évolue en 4-2-3-1 avec Corentin Tolisso comme meneur.

"J'aurais préféré ne pas marquer et que l'équipe gagne"

Samedi, à l’Allianz Riviera, Paulo Fonseca lui a confié cette tâche derrière Martin Satriano et c’est tout de suite mieux. Si la prestation globale est loin de faire lever les foules avec un certain déchet, l’ancien du Viktoria Plzen a vu son abnégation récompensée par deux buts. Pas de quoi lui faire décrocher un sourire dans le sud de la France, malgré son nouveau statut de meilleur buteur du club cette saison. "Pour être honnête, je suis frustré de ne pas repartir avec les trois points, on méritait au moins un nul, a-t-il avoué après le match. J’ai des regrets d’avoir manqué mon occasion en fin de match. J’aurais été plus heureux de ne pas marquer mais que l’équipe gagne, car le plus important reste le collectif."

Ces derniers temps, le collectif tangue et Fonseca va avoir besoin de tout son groupe pour retrouver son rythme de croisière. Avec désormais trois buts en Ligue 1, Pavel Sulc doit également trouver sa place pour l’y aider.