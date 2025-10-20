Fan de Xabi Alonso, Morton révèle une anecdote sur son mercato

S’étant parfaitement fondu dans le collectif de l’OL depuis son arrivée, Tyler Morton aurait pu ne jamais connaitre Décines. Un an auparavant, le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso avait tenté de le soutirer à Liverpool, en vain.

Il n’a peut-être plus l’impact qu’il avait en début de saison, mais Tyler Morton s’est rapidement imposé dans le onze de l’OL. Recruté fin juillet, l’Anglais n’a mis que quelques semaines pour devenir un élément incontournable aux yeux de Paulo Fonseca. À 22 ans, le milieu trouve la confiance et les minutes qu’il n’avait pas à Liverpool. Au sein de son club formateur et de cœur, Morton a dû apprendre la patience, bien que ce ne soit pas le fort chez les jeunes footballeurs d’aujourd’hui. Apparu à seulement quelques reprises la saison passée chez les Reds, Tyler Morton a payé la concurrence à son poste, malgré le fait qu'Arne Slot Arne Slot avait bloqué un départ à l’été 2024.

"Le Bayer est arrivé un peu tard"

S’il fait le bonheur de l’OL depuis trois mois, l’international U21 anglais aurait en effet pu évoluer sous les ordres de l’une de ses idoles. Ayant avoué avoir Steven Gerrard et Xabi Alonso comme références à Liverpool, Morton aurait pu jouer sous les ordres de ce dernier au Bayer Leverkusen. "C'est une histoire amusante, a raconté Morton dans une interview à SPORTbible. J'étais sur un terrain de golf avec mes copains à ce moment-là. J'ai reçu un SMS de mon agent qui me disait : 'Xabi Alonso va t'appeler bientôt'. Le coach m'a dit à quel point il m'appréciait en tant que joueur. Ils voulaient me recruter. Ils étaient venus un peu tard, mais j'en ai parlé au manager et Liverpool voulait que je reste. J'ai parlé à mon agent, on a poussé pour un départ, mais c'était difficile. Liverpool m'a dit que je ne pouvais pas partir à ce moment."

Finalement, ce transfert avorté a profité à l’OL un an plus tard avec cette arrivée contre dix millions d’euros (hors bonus).