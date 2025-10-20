La stat peu flatteuse de Ruben Kluivert avec l'OL en Ligue 1

Auteur d’un match sans contre Nice samedi, Ruben Kluivert a cristallisé les critiques depuis. Avec seulement cent minutes de jeu en Ligue 1 pour le défenseur néerlandais, l’OL a encaissé cinq buts sur ses huit depuis le début de la saison.

Son but contre Salzbourg en Ligue Europa n’est qu’une éclaircie dans l’apprentissage compliqué de ce qu’est le haut niveau. Débarqué à l'OL contre quatre millions d’euros durant l’été, Ruben Kluivert n’a pas forcément marqué beaucoup de points positifs depuis trois mois. Recruté à la surprise générale alors qu’il n’avait qu’une saison complète comme titulaire à seulement 24 ans, le Néerlandais cristallise les critiques. Après deux titularisations en Ligue Europa, il a connu son premier onze en Ligue 1 face à Nice samedi après-midi. Titulaire aux côtés de Clinton Mata comme central gauche, Ruben Kluivert n’a peut-être pas été aussi à l’aise que s’il avait été aligné à droite dans cette défense centrale.

Comme perdu sur le terrain

Cela peut valoir comme excuse, comme celle de jouer latéral droit contre Utrecht et Salzbourg, mais cela fait quand même beaucoup pour un joueur qui ne compte que 280 minutes au compteur cette saison. Seulement, samedi, la défaite de l’OL a encore mis en lumière le manquement de l’ancien de Casa Pia, comme perdu sur le rectangle vert. Il est certes bien facile de lui taper dessus alors que la faillite a été collective, mais avec seulement 100 minutes de jeu en Ligue 1, Kluivert fait fort. Impliqué sur deux buts à Rennes il y a un mois, le défenseur n’a pas été plus souverain à l’Allianz Riviera. Désormais, l’OL a encaissé cinq de ses huit buts avec le Néerlandais sur le terrain. Peut-être tout sauf un hasard…