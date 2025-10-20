La stat peu flatteuse de Ruben Kluivert avec l'OL en Ligue 1

Auteur d’un match sans contre Nice samedi, Ruben Kluivert a cristallisé les critiques depuis. Avec seulement cent minutes de jeu en Ligue 1 pour le défenseur néerlandais, l’OL a encaissé cinq buts sur ses huit depuis le début de la saison.
Son but contre Salzbourg en Ligue Europa n’est qu’une éclaircie dans l’apprentissage compliqué de ce qu’est le haut niveau. Débarqué à l'OL contre quatre millions d’euros durant l’été, Ruben Kluivert n’a pas forcément marqué beaucoup de points positifs depuis trois mois. Recruté à la surprise générale alors qu’il n’avait qu’une saison complète comme titulaire à seulement 24 ans, le Néerlandais cristallise les critiques. Après deux titularisations en Ligue Europa, il a connu son premier onze en Ligue 1 face à Nice samedi après-midi. Titulaire aux côtés de Clinton Mata comme central gauche, Ruben Kluivert n’a peut-être pas été aussi à l’aise que s’il avait été aligné à droite dans cette défense centrale.
Comme perdu sur le terrain
Cela peut valoir comme excuse, comme celle de jouer latéral droit contre Utrecht et Salzbourg, mais cela fait quand même beaucoup pour un joueur qui ne compte que 280 minutes au compteur cette saison. Seulement, samedi, la défaite de l’OL a encore mis en lumière le manquement de l’ancien de Casa Pia, comme perdu sur le rectangle vert. Il est certes bien facile de lui taper dessus alors que la faillite a été collective, mais avec seulement 100 minutes de jeu en Ligue 1, Kluivert fait fort. Impliqué sur deux buts à Rennes il y a un mois, le défenseur n’a pas été plus souverain à l’Allianz Riviera. Désormais, l’OL a encaissé cinq de ses huit buts avec le Néerlandais sur le terrain. Peut-être tout sauf un hasard…
La statistique est malheureusement représentative de son impact sur le terrain. Dès qu'il joue, la défense est totalement désquilibrée. On va prier pour que Mata et Niakhaté restent en forme toute la saison !
Et aussi pour que Fonseca laisse Kluivert cirer le banc toute la saison. Je pense qu'on préférerait tous un jeune du centre avec du potentiel plutôt que lui.
Une erreur de casting totale ( qui coute assez cher tout de même ) , un pari raté , porter le nom de son père ne suffit hélas pas .
MLJ se gargarisait de son recrutement , on allait voir ce qu'on allait voir !
Etrangement on ne l'entend plus aujourd'hui .
Si fonseca parvient à en faire un bon joueur , je serais stupéfait , ce serait un magicien .
On a perdu plusieurs points du fait de sa seule présence sur le terrain , est ce que Fonseca en est conscient , on peut s'interroger car il l'a laissé jusqu'au bout contre nice ???
C'est un mystère digne d'Akouokou .
Des erreurs de casting on peut en faire et on en fera toujours, mais le problème c'est d'accorder de la valeur à ses joueurs là alors qu'on se rend compte que ce sont des erreurs de casting ! Je n'en veut pas à MLJ mais plutôt à Fonseca de lui laisser de plus en plus de temps de jeu alors qu'il plombe l'équipe.
Mais il à l'air d'être assez têtu avec ses choix. Parfois ça paye comme pour Tessmann qui a enchainé les mauvais matchs la saison dernière avant de devenir très bon cette année. Mais dans les meilleurs clubs on ne peut pas se permettre d'avoir un joueur moyen-mauvais plusieurs matchs. Encore plus quand tu as des joueurs sur le banc qui attendent leur tour.
Franchement , comment pouvait on croire que ce serait une bonne recrue ?
Son parcours était connu et ce n'est plus une jeune pépite en devenir de 17 ans .
Salut Juni38,
Je comprends les critiques sur Ruben Kluivert, mais je crois qu’il faut remettre les choses dans leur contexte.
La réussite d’un recrutement dépend toujours d’une multitude de facteurs : l’intégration du joueur, son adaptation au championnat, son état mental, sa condition physique, ou encore le contexte de l’équipe au moment où il arrive.
On a déjà vu des exemples frappants : Paqueta, qui n’a rien montré au Milan mais a brillé chez nous, ou encore Gourcuff, inexistant à Milan et étincelant à Bordeaux. Je ne compare pas Kluivert à ces joueurs, mais je veux simplement rappeler qu’il y a toujours une part d’incertitude dans tout recrutement.
Dans son cas, on savait qu’on ne recrutait pas un cador, mais plutôt un pari : une possible bonne surprise à moindre coût dans un contexte financier compliqué. Pour l’instant, le pari ne prend pas, c’est vrai. Mais de là à parler d’« échec total » ou à pointer du doigt MLJ comme s’il avait fauté, c’est un raccourci un peu facile et surtout prématuré.
Il ne faut pas oublier que le recrutement, c’est un travail collectif : la cellule, le coach, la direction. Les décisions sont partagées, les réussites comme les échecs. Personne ne gagne ou ne perd seul.
Le football reste plein d’imprévus : personne n’aurait parié sur les prestations solides de Niakhaté en début de saison, et pourtant… Qui peut dire que Kluivert ne deviendra pas, à terme, un joueur de rotation intéressant ? Peut-être que non, mais peut-être que oui, c’est précisément ça, le risque inhérent à tout recrutement, surtout quand les moyens sont limités.
Bref, ce n’est pas une question de magie pour Fonseca, mais plutôt de travail, de contexte et de temps.
Faut il rappeler les prérogatives du recrutement du dernier mercato ?
Bien sûre je m'interroge sur le niveau de Ruben Kluivert....A la fois je m'étais interrogé sur le niveau de Claudio Cacapa à son arrivée !
Le gars vient d'un "petit" club d'un championnat moyen.
Il ne joue pas à son poste de prédilection.
24 ans c'est jeune pour un poste défensif ou l'expérience et le caractère sont les bases.
Moi je lui laisse du temps.
Quant à démolir MLJ ou Fonseca sur ce coup c'est un peu manqué de respect pour le travail accompli.
Patience et indulgence !