OL Lyonnes : le programme des internationales lyonnaises

La joie des joueuses de l’OL Lyonnes contre St Pölten (@UEFA)
Depuis ce lundi, vingt joueuses de l'OL Lyonnes ont pris la direction de leur sélection pour la première trêve internationale de la saison. Tour d'horizon des différentes rencontres prévues.
Equipe de France - Bacha, Sombath, Benyahia, Diani, Katoto
- Allemagne vs France, le 24/10 à 17h45
- France vs Allemagne, le 28/10 à 21h10
Allemagne - Brand
- Allemagne vs France, le 24/10 à 17h45
- France vs Allemagne, le 28/10 à 21h00
Danemark - Svava
- Finlande vs Danemark, le 24/10 à 18h00
- Danemark vs Finlande le 28/10 à 18h00
Norvège - Engen, Hegerberg
- Norvège vs Japon, le 28/10 à 18h00
Pays-Bas - Damaris
- Pays-Bas vs Pologne, le 24/10 à 18h45
- Pays-Bas vs Canada, le 28/10 à 20h45
Suède - Nelhage
- Espagne vs Suède, le 24/10 à 20h00
- Suède vs Espagne, le 28/10 à 19h00
Canada - Lawrence
- Suisse vs Canada, le 24/10 à 19h30
- Pays-bas vs Canada, le 28/10 à 20h45
USA - Heaps, Yohannes
- USA vs Portugal, le 23/10 à 01h00
- USA vs Portugal, le 26/10 à 21h00
- USA vs New Zélande, le 29/10 à 01h00
- Venezuela vs Chili, le 24 octobre à 21h00
- Chili vs Bolivie, le 28 octobre à 18h00
Brésil - Tarciane
- Angleterre vs Brésil, le 25/10 à 18h30
- Italie vs Brésil, le 28/10 à 18h15
Haïti - Dumornay
- Maroc vs Haïti, le 28/10 à 18h00
Australie - Micah
- Pays Galles vs Australie, le 25/10 à 15h00
- Angleterre vs Australie, le 28/10 à 20h00
Malawi - Chawinga
- Angola vs Malawi, le 23/10 à 15h00
- Malawi vs Angola, le 28/10 à 15h00
Equipe de France U23 - Becho
- Portugal – France, le 23/10 à 21h00
- France-Norvége, le 27/10 à 16h00