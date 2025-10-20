Actualités
La joie des joueuses de l'OL Lyonnes contre St Pölten
OL Lyonnes : le programme des internationales lyonnaises

  • par David Hernandez

    • Depuis ce lundi, vingt joueuses de l'OL Lyonnes ont pris la direction de leur sélection pour la première trêve internationale de la saison. Tour d'horizon des différentes rencontres prévues.

    Equipe de France - Bacha, Sombath, Benyahia, Diani, Katoto

    • Allemagne vs France, le 24/10 à 17h45
    • France vs Allemagne, le 28/10 à 21h10

    Allemagne - Brand

    • Allemagne vs France, le 24/10 à 17h45
    • France vs Allemagne, le 28/10 à 21h00

    Danemark - Svava

    • Finlande vs Danemark, le 24/10 à 18h00
    • Danemark vs Finlande le 28/10 à 18h00

    Norvège - Engen, Hegerberg

    • Norvège vs Japon, le 28/10 à 18h00

    Pays-Bas - Damaris

    • Pays-Bas vs Pologne, le 24/10 à 18h45
    • Pays-Bas vs Canada, le 28/10 à 20h45

    Suède - Nelhage

    • Espagne vs Suède, le 24/10 à 20h00
    • Suède vs Espagne, le 28/10 à 19h00

    Canada - Lawrence

    • Suisse vs Canada, le 24/10 à 19h30
    • Pays-bas vs Canada, le 28/10 à 20h45

    USA - Heaps, Yohannes

    • USA vs Portugal, le 23/10 à 01h00
    • USA vs Portugal, le 26/10 à 21h00
    • USA vs New Zélande, le 29/10 à 01h00

    Chili - Endler

    • Venezuela vs Chili, le 24 octobre à 21h00
    • Chili vs Bolivie, le 28 octobre à 18h00

    Brésil - Tarciane

    • Angleterre vs Brésil, le 25/10 à 18h30
    • Italie vs Brésil, le 28/10 à 18h15

    Haïti - Dumornay

    • Maroc vs Haïti, le 28/10 à 18h00

    Australie - Micah

    • Pays Galles vs Australie, le 25/10 à 15h00
    • Angleterre vs Australie, le 28/10 à 20h00

    Malawi - Chawinga

    • Angola vs Malawi, le 23/10 à 15h00
    • Malawi vs Angola, le 28/10 à 15h00

    Equipe de France U23 - Becho

    • Portugal – France, le 23/10 à 21h00
    • France-Norvége, le 27/10 à 16h00
    OL Lyonnes : le programme des internationales lyonnaises
    11:00
